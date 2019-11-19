«У местных жителей нет культа картошки»: история сибирячки, переехавшей в Минск

В рубрике НГС «Сибирь, до свидания!» — новая история о переезде новосибирцев в другую страну. Мария Логутова полгода назад вместе с мужем Артёмом переехала из Новосибирска в Минск (Республика Беларусь). Журналист НГС узнал у неё, чего ей не хватает, что удивило и какие особенности быта есть в этой стране.
«Поначалу не хватало IKEA»
В Белоруссии низкий налог на IT-сферу, поэтому в этой отрасли здесь работает много крупных компаний. Дальше — проще: ниже налог — выше зарплата. Мой муж как раз работает в сфере информационных технологий, ему сделали выгодное предложение, поэтому мы и переехали.
Не то чтобы это можно назвать трудностями, но поначалу не хватало IKEA — её тут нет. Ближайшие — в Вильнюсе и Москве. Зато этим отлично пользуются посредники. Так мы заказали необходимые нам компьютерный и кофейный икеевские столы по цене немного выше, чем в магазинах, и нам их доставили где-то через неделю. Leroy Merlin также нет, но его обещают открыть уже в следующем году. Зато недавно распахнул свои двери первый H&M — кому-то это может быть важно, в остальном же магазины в ТЦ здесь такие же.
Мы, живя в Новосибирске, привыкли к банковским картам с удобными мобильными банками и хорошим кэшбэком, но тут всё иначе. Во-первых, если ты не гражданин Белоруссии или у тебя нет вида на жительство, то путь во многие банки, в частности, который мне понравился, для вас закрыт. «Вдруг вы наберёте долгов и уедете из страны» — по дебетовой, на секундочку, карте — с такой формулировкой мне отказали в понравившемся банке. В итоге я нашла банк, который согласился выдать мне карту по временной регистрации и паспорту.
Те же условия и у мобильных операторов: незадолго до нашего приезда в местном МТС ввели «Гостевой тариф», цена на который примерно 700 рублей в месяц. В ближайшее время планируем озадачиться вопросом смены оператора, потому что узнали, что есть-таки варианты купить сим-карты по обычным тарифам.
Сколько стоит аренда жилья, какие цены на продукты
Цены в Минске не сильно отличаются от Новосибирских. Двухкомнатную квартиру в хорошем состоянии можно снять за 350–500 долларов — всё зависит от приближенности к метро. Да, метро здесь тоже есть — две ветки, но раза в два длиннее новосибирских. Кстати, договор аренды вы с арендодателем в обязательном порядке оформляете в районном ЖЭУ. Здесь с этим строго, арендодатели платят налоги, поэтому шансы, что вас обманут при сдаче квартиры, минимальны.
Цены на продукты сложно оценить: что-то подороже, что-то подешевле. Здесь очень вкусная молочная продукция и колбасы. Нужно постараться, чтобы по незнанию взять что-то невкусное. Много импорта — привет, санкционочка! Маленькие супермаркеты в районах бывает сложно отличить от российских, но вот их братья в торговых центрах и гипермаркеты заметно выигрывают по ассортименту.
Медицина и коммуналка — дорого ли
О медицине. Страховка от компании, в которой работает Артём, распространяется и на членов семьи. И те небольшие случаи, по которым нам приходилось обращаться, она покрывала. Цены за приёмы в частных клиниках могут быть даже ниже, чем в Новосибирске, но качество работы специалистов, с которыми лично я столкнулась, меня устроило. Местные жители говорят, что приезжим можно записываться на платный приём в обычные клиники — по чисто символическим в сравнении с частными клиниками ценам. При этом вас проведут без очереди и примут лучше, чем если бы пришли по прописке.
Цены на ЖКХ выше новосибирских. За двухкомнатную квартиру в среднем мы платим 2500 рублей — все коммунальные расходы здесь оплачивает квартиросъёмщик — и 600 рублей за электричество.
Как получить разрешение на временное проживание или ВНЖ в Белоруссии
Без регистрации в Белоруссии можно провести до 90 дней. За это время нужно успеть оформить разрешение на временное проживание на один год, для которого нужен, в том числе, трудовой договор с местной компанией. Если переезжаете с семьёй — договора одного из членов семьи достаточно. А также загранпаспорт, договор аренды и чек об оплате госпошлины — примерно 2400 рублей за человека. Как правило, через 15 дней разрешение на временное проживание будет готово. По истечении года, если вводные, разрешающие пребывать в Белоруссии, не изменились, регистрацию можно продлить ещё на год. Вид на жительство можно получить, если купить здесь недвижимость или если есть родственные связи с жителями страны.
«Легко можно найти драники»
Белорусы очень схожи с русскими. Могу сказать только, что встречали много добра, когда его совсем не ждали. К примеру, как-то недавно мы возвращались с концерта в два часа ночи на прокатных великах: у меня слетела цепь, а Артём был метров на 100 впереди. Рядом со мной шёл мужчина, так он сразу вычислил поломку, подошёл и начал чинить! Артём даже ещё не успел подъехать к нам. Мы были приятно удивлены. В общем, в общественных местах велика вероятность, что кто-то с тобой заговорит, где-то помогут и это не будет выглядеть излишне навязчиво.
Стереотипы о Белоруссии — в первую очередь картошка. На наш взгляд и вкус, белорусская картошка ничуть не отличается от сибирской, может, потому что и та и та хороша. У местных жителей нет культа картошки, но белорусская кухня во многих заведениях присутствует, легко можно найти драники в разных вариациях и мачанку — мясо в соусе, которое подаётся с блинами. Стереотипы о русских разрушать не приходилось, так как белорусы тепло относятся к своим соседям и всё и так знают.
Еще мы думали, что повсюду будет белорусская речь, но на деле её слышно зачастую только в общественном транспорте, а видно в названиях улиц на номерных знаках домов. На улице белорусскую речь слышно крайне редко, все говорят на русском.
В Белоруссии действует закон о тунеядстве. Если вы не гражданин республики, он, конечно, вас не коснётся, но вот граждане, которые не желают работать, — платят за это налог.
«В Минске очень чисто»
Здесь очень много парков и просто зелёных зон в черте города, водоёмов и велодорожек. Мы даже перевезли летом велосипед из Новосибирска и купили второй, потому что очень странно было бы этим не воспользоваться. Если у вас нет своего велосипеда — не беда, этим летом в городе появился шеринг велосипедов и электросамокатов, которые можно оставлять в любой точке города. Главное условие — это должно быть проходимое место, чтобы этот транспорт был доступен для следующего пользователя.
Есть несколько крупных водохранилищ в черте города, куда очень здорово приезжать летом, чтобы покупаться, позагорать, пожарить шашлыки в беседках, если успеешь её занять, но это совершенно бесплатно, или просто на понравившемся участке газона. В Минске очень чисто на улицах, это замечают все гости, которые приезжают к нам. И это, наверное, не столько о чистоплотности людей, сколько о хорошей уборке.
Общественные места постоянно патрулируются, уровень зарегистрированных преступлений с каждым годом сокращается. За распитие алкоголя или появление в пьяном виде, когда по человеку это видно, в общественных местах могут выписать штраф от 3000 рублей и выше.
«Пробка — это когда стоят два светофора подряд»
В городе есть молодёжные районы — бывшие промзоны, получившие вторую жизнь. Один открывается в тёплое время года — «Песочница» — с большим количеством фудтраков, сценой и площадками для различного рода мероприятий; второй функционирует постоянно — улица Октябрьская, — здесь есть кафе на любой вкус, проводятся небольшие концерты, арт-фестивали Vulica Brasil, где местные белорусские и зарубежные художники создают муралы, скульптуры и граффити. Будет здорово, если такие районы появятся и в Новосибирске.
Есть ещё два интересных небольших района: Троицкое предместье с мощёнными улицами и фотогеничными домами; и Верхний город в стиле старых европейских городков — там много кафе и баров, а по вечерам местные музыканты исполняют всем знакомые песни, наполняя район особой атмосферой.
Город был сильно разрушен во время Великой Отечественной войны, после чего его заново отстраивали. Именно благодаря этому здесь широкие проспекты, а местные называют пробкой, когда стоят два светофора подряд.
Здесь русскому гражданину можно очень легко — а если не в сезон, то ещё и быстро — получить шенгенскую визу. Мы сделали визу в Литву, потому что до Вильнюса из Минска всего 200 километров, оттуда легко и дешевле летать, ездить в другие страны.
Чего не хватает? Очень не хватает ApplePay. Наши местные карты нельзя привязать к телефону, приходится везде таскать их с собой. Очень скучаем по родителям и друзьям, хоть для некоторых близких наш переезд стал поводом провести отпуск в Минске, что не может не радовать.
Если вы тоже уехали из Новосибирска жить в другую страну, пишите журналисту НГС Марии Тищенко. Возможно, ваша история вдохновит еще кого-нибудь на кардинальные изменения в жизни!
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