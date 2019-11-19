«У местных жителей нет культа картошки»: история сибирячки, переехавшей в Минск

Мария Логутова уже полгода живёт в Минске вместе с мужем Фото: Мария Логутова

В рубрике НГС «Сибирь, до свидания!» — новая история о переезде новосибирцев в другую страну. Мария Логутова полгода назад вместе с мужем Артёмом переехала из Новосибирска в Минск (Республика Беларусь). Журналист НГС узнал у неё, чего ей не хватает, что удивило и какие особенности быта есть в этой стране.



«Поначалу не хватало IKEA» В Белоруссии низкий налог на IT-сферу, поэтому в этой отрасли здесь работает много крупных компаний. Дальше — проще: ниже налог — выше зарплата. Мой муж как раз работает в сфере информационных технологий, ему сделали выгодное предложение, поэтому мы и переехали.

Не то чтобы это можно назвать трудностями, но поначалу не хватало IKEA — её тут нет. Ближайшие — в Вильнюсе и Москве. Зато этим отлично пользуются посредники. Так мы заказали необходимые нам компьютерный и кофейный икеевские столы по цене немного выше, чем в магазинах, и нам их доставили где-то через неделю. Leroy Merlin также нет, но его обещают открыть уже в следующем году. Зато недавно распахнул свои двери первый H&M — кому-то это может быть важно, в остальном же магазины в ТЦ здесь такие же.

Муж Марии Артём работает в сфере IT Фото: Мария Логутова

Мы, живя в Новосибирске, привыкли к банковским картам с удобными мобильными банками и хорошим кэшбэком, но тут всё иначе. Во-первых, если ты не гражданин Белоруссии или у тебя нет вида на жительство, то путь во многие банки, в частности, который мне понравился, для вас закрыт. «Вдруг вы наберёте долгов и уедете из страны» — по дебетовой, на секундочку, карте — с такой формулировкой мне отказали в понравившемся банке. В итоге я нашла банк, который согласился выдать мне карту по временной регистрации и паспорту.



Те же условия и у мобильных операторов: незадолго до нашего приезда в местном МТС ввели «Гостевой тариф», цена на который примерно 700 рублей в месяц. В ближайшее время планируем озадачиться вопросом смены оператора, потому что узнали, что есть-таки варианты купить сим-карты по обычным тарифам. Сколько стоит аренда жилья, какие цены на продукты Цены в Минске не сильно отличаются от Новосибирских. Двухкомнатную квартиру в хорошем состоянии можно снять за 350–500 долларов — всё зависит от приближенности к метро. Да, метро здесь тоже есть — две ветки, но раза в два длиннее новосибирских. Кстати, договор аренды вы с арендодателем в обязательном порядке оформляете в районном ЖЭУ. Здесь с этим строго, арендодатели платят налоги, поэтому шансы, что вас обманут при сдаче квартиры, минимальны.

Театр оперы и балета в Минске Фото: Мария Логутова

Цены на продукты сложно оценить: что-то подороже, что-то подешевле. Здесь очень вкусная молочная продукция и колбасы. Нужно постараться, чтобы по незнанию взять что-то невкусное. Много импорта — привет, санкционочка! Маленькие супермаркеты в районах бывает сложно отличить от российских, но вот их братья в торговых центрах и гипермаркеты заметно выигрывают по ассортименту.



Медицина и коммуналка — дорого ли О медицине. Страховка от компании, в которой работает Артём, распространяется и на членов семьи. И те небольшие случаи, по которым нам приходилось обращаться, она покрывала. Цены за приёмы в частных клиниках могут быть даже ниже, чем в Новосибирске, но качество работы специалистов, с которыми лично я столкнулась, меня устроило. Местные жители говорят, что приезжим можно записываться на платный приём в обычные клиники — по чисто символическим в сравнении с частными клиниками ценам. При этом вас проведут без очереди и примут лучше, чем если бы пришли по прописке. Цены на ЖКХ выше новосибирских. За двухкомнатную квартиру в среднем мы платим 2500 рублей — все коммунальные расходы здесь оплачивает квартиросъёмщик — и 600 рублей за электричество.

Марии нравятся местная медицина и выбор продуктов в гипермаркетах Фото: Мария Логутова

Как получить разрешение на временное проживание или ВНЖ в Белоруссии Без регистрации в Белоруссии можно провести до 90 дней. За это время нужно успеть оформить разрешение на временное проживание на один год, для которого нужен, в том числе, трудовой договор с местной компанией. Если переезжаете с семьёй — договора одного из членов семьи достаточно. А также загранпаспорт, договор аренды и чек об оплате госпошлины — примерно 2400 рублей за человека. Как правило, через 15 дней разрешение на временное проживание будет готово. По истечении года, если вводные, разрешающие пребывать в Белоруссии, не изменились, регистрацию можно продлить ещё на год. Вид на жительство можно получить, если купить здесь недвижимость или если есть родственные связи с жителями страны.

«Ворота Минска» — архитектурный комплекс на Привокзальной площади в Минске, в котором есть две 11-этажные башни Фото: Мария Логутова

«Легко можно найти драники»

Белорусы очень схожи с русскими. Могу сказать только, что встречали много добра, когда его совсем не ждали. К примеру, как-то недавно мы возвращались с концерта в два часа ночи на прокатных великах: у меня слетела цепь, а Артём был метров на 100 впереди. Рядом со мной шёл мужчина, так он сразу вычислил поломку, подошёл и начал чинить! Артём даже ещё не успел подъехать к нам. Мы были приятно удивлены. В общем, в общественных местах велика вероятность, что кто-то с тобой заговорит, где-то помогут и это не будет выглядеть излишне навязчиво.

Мария Логутова отмечает доброту местных жителей Фото: Мария Логутова

Стереотипы о Белоруссии — в первую очередь картошка. На наш взгляд и вкус, белорусская картошка ничуть не отличается от сибирской, может, потому что и та и та хороша. У местных жителей нет культа картошки, но белорусская кухня во многих заведениях присутствует, легко можно найти драники в разных вариациях и мачанку — мясо в соусе, которое подаётся с блинами. Стереотипы о русских разрушать не приходилось, так как белорусы тепло относятся к своим соседям и всё и так знают.



Еще мы думали, что повсюду будет белорусская речь, но на деле её слышно зачастую только в общественном транспорте, а видно в названиях улиц на номерных знаках домов. На улице белорусскую речь слышно крайне редко, все говорят на русском.

Здание национальной библиотеки в Минске Фото: Мария Логутова

В Белоруссии действует закон о тунеядстве. Если вы не гражданин республики, он, конечно, вас не коснётся, но вот граждане, которые не желают работать, — платят за это налог.

«В Минске очень чисто» Здесь очень много парков и просто зелёных зон в черте города, водоёмов и велодорожек. Мы даже перевезли летом велосипед из Новосибирска и купили второй, потому что очень странно было бы этим не воспользоваться. Если у вас нет своего велосипеда — не беда, этим летом в городе появился шеринг велосипедов и электросамокатов, которые можно оставлять в любой точке города. Главное условие — это должно быть проходимое место, чтобы этот транспорт был доступен для следующего пользователя.

В Минске развит прокат велосипедов Фото: Мария Логутова

Есть несколько крупных водохранилищ в черте города, куда очень здорово приезжать летом, чтобы покупаться, позагорать, пожарить шашлыки в беседках, если успеешь её занять, но это совершенно бесплатно, или просто на понравившемся участке газона. В Минске очень чисто на улицах, это замечают все гости, которые приезжают к нам. И это, наверное, не столько о чистоплотности людей, сколько о хорошей уборке.



Общественные места постоянно патрулируются, уровень зарегистрированных преступлений с каждым годом сокращается. За распитие алкоголя или появление в пьяном виде, когда по человеку это видно, в общественных местах могут выписать штраф от 3000 рублей и выше.

В городе много зелёных зон, водоёмов и велодорожек Фото: Мария Логутова

«Пробка — это когда стоят два светофора подряд»

В городе есть молодёжные районы — бывшие промзоны, получившие вторую жизнь. Один открывается в тёплое время года — «Песочница» — с большим количеством фудтраков, сценой и площадками для различного рода мероприятий; второй функционирует постоянно — улица Октябрьская, — здесь есть кафе на любой вкус, проводятся небольшие концерты, арт-фестивали Vulica Brasil, где местные белорусские и зарубежные художники создают муралы, скульптуры и граффити. Будет здорово, если такие районы появятся и в Новосибирске. Есть ещё два интересных небольших района: Троицкое предместье с мощёнными улицами и фотогеничными домами; и Верхний город в стиле старых европейских городков — там много кафе и баров, а по вечерам местные музыканты исполняют всем знакомые песни, наполняя район особой атмосферой.

В городе много широких проспектов Фото: Мария Логутова

Город был сильно разрушен во время Великой Отечественной войны, после чего его заново отстраивали. Именно благодаря этому здесь широкие проспекты, а местные называют пробкой, когда стоят два светофора подряд.

Здесь русскому гражданину можно очень легко — а если не в сезон, то ещё и быстро — получить шенгенскую визу. Мы сделали визу в Литву, потому что до Вильнюса из Минска всего 200 километров, оттуда легко и дешевле летать, ездить в другие страны. Чего не хватает? Очень не хватает ApplePay. Наши местные карты нельзя привязать к телефону, приходится везде таскать их с собой. Очень скучаем по родителям и друзьям, хоть для некоторых близких наш переезд стал поводом провести отпуск в Минске, что не может не радовать.

Пока пара не загадывает, что будет дальше, но готовы вернуться, если будет интересное предложение в России или поедут открывать для себя новые страны Фото: Мария Логутова