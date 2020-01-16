Заработать на китайцах: за год в Новосибирске побывали 40 тысяч жителей КНР — кому это выгодно

Китайские туристы в центре Новосибирска уже не воспринимаются как диковинка Фото: Стас Соколов

Поток китайских туристов в Новосибирск увеличивается с каждым годом — в 2019-м столицу Сибири посетили 40 тысяч жителей КНР. Местный бизнес с интересом смотрит на новую категорию клиентов, но больших денег на них пока никто не зарабатывает. Почему так происходит — разбираемся вместе с экспертами. Трудности перевода В кафе No Spicy, Please этой осенью появилось меню на китайском языке. Заведение расположено в центре Новосибирска, специализируется на кухне Юго-Восточной Азии, и в этом году здесь впервые почувствовали сложности языкового барьера. Совладелец заведения Максим Ковязин говорит, что китайцы бывают здесь практически каждый день.



— Видимо, мы попали в какие-то путеводители, потому что видно — это туристы, которые приехали в город недавно. Нередко они не очень хорошо говорят по-английски, так что проще дать меню, которое они могут прочитать сами, — говорит ресторатор.

Рост турпотока из Китая заметен невооруженным глазом. Летом группы туристов с флажками, на которых иероглифами написаны названия китайских турфирм, регулярно мелькают в центре города. Их можно видеть в знаковых местах — у памятника Ленину, в Сквере Славы.

По данным областного правительства, в 2019 году в Новосибирске побывали 40 тысяч жителей КНР. Для сравнения: в Китай из Новосибирска успели съездить только 3000 с небольшим новосибирцев.

Целый ряд заведений даже перевели на китайский язык своё меню Фото: Стас Соколов

Менеджер отдела маркетинга ГКУ НСО «Центр регионального развития» Юлия Кривошеина говорит, что туристы из Китая приезжают группами, и в таких случаях их принимают индивидуальные турагенты, которые напрямую взаимодействуют с китайскими партнёрами.

— Такой агент одновременно является и переводчиком, и экскурсоводом. И по опыту скажем, что турагенты нечасто сотрудничают с туристическими компаниями Новосибирска, предпочитая напрямую договариваться с различными объектами, которые хотят посетить туристы. Китайские туристы очень интересуются техникой, особенно военных времен, — говорит представитель ЦРР.



В Новосибирске они ищут какой-то русской, сибирской экзотики. Например, по словам Юлии Кривошеиной, периодически китайцы интересуются возможностью остановиться в гостинице, стилизованной под русскую избу. Но в Новосибирске такого пока нет.

Еда

Проще всего поймать туриста рестораторам, чьи заведения расположены в отелях или в непосредственной близости к ним. В Новосибирске вне конкуренции группа компаний Дениса Иванова, у которой таких заведений пять (в одной из гостиниц — «Азимут» — находятся сразу два ресторана).

По словам руководителя подразделения авторских ресторанов группы Артура Ганагина, основной наплыв туристов из Китая наблюдается летом. Больше всего их бывает в ресторане #СибирьСибирь, который специализируется на местной кухне.

— В основном китайцы выбирают традиционные северные деликатесы (строганину, сугудай), пельмени, дичь. Почти всегда на столе можно встретить борщ и шашлык из курицы, — говорит Артур Ганагин.

Китайцы чаще всего приезжают в Новосибирск на поезде, когда путешествуют по Транссибирской железной дороге Фото: Евгений Епанчинцев (РИА Новости)

Меню на китайском есть и в другом заведении Дениса Иванова — кафе Aziatish, где готовят блюда кухонь Юго-Восточной Азии. Здесь работает противоположная логика: китайцы идут сюда за более или менее привычной для них едой (супы с лапшой, блюда на воке, рис и так далее), поскольку не все готовы к гастрономическим экспериментам.



Впрочем, было бы неправильно считать туристов из Китая какой-то «манной небесной». Обычно чек на человека у них (особенно когда туристы приходят группами) ниже, чем в среднем в том же заведении.

— Как правило, они берут все блюда на весь стол и едят вместе, как это принято в Китае. К тому же китайцы почти никогда не бронируют столы. Они всегда появляются как снег на голову, — говорит Артур Ганагин.

Магазины Переводчик с китайского и доцент НГТУ Наталья Селезнева отмечает, что при очевидном росте потока китайских туристов новосибирский бизнес пока на этом потоке зарабатывает очень немного. Во-первых, китайцы крайне редко остаются в Новосибирске дольше чем на один день.

— Наш город — это просто остановка в пути или перевалочный пункт. Основные точки интереса туристов — Москва, Питер и Байкал, — говорит Наталья Селезнева.

Вторая причина напрямую вытекает из первой. Поскольку Новосибирск для них — просто остановка в пути, китайские туристы зачастую отказываются от покупок, потому что либо сделали их в начальной точке, либо планируют сделать в конечной. Ситуацию усугубляет ещё и то, что в городах с более активным туристическим потоком у китайцев создана уже своя собственная обслуживающая инфраструктура (гиды, магазины, отели, имеющие соглашения с туристическими компаниями) и организаторам тура просто невыгодно, чтобы их подопечные тратили деньги где-то ещё.



Третьей и, возможно, даже более важной проблемой можно считать отсутствие в Новосибирске каких-то уникальных местных товаров, которые можно было бы купить только здесь.

Китайцы проводят в городе всего один день и почти ничего не тратят Фото: Ольга Бурлакова

— В Китае, как и в Европе, в каждой провинции есть какие-то свои продукты, которые производятся только там, и их можно привезти как сувенир. А что им можно предложить в Новосибирске — я не знаю. У нас успехом могут пользоваться неожиданные вещи. Например, оказалось, что китайцы знают бренд «Сказки бабушки Агафьи» — это маски для лица. Но эти маски у нас ещё нужно найти, — говорит Наталья Селезнева.

Из магазинов, которые пользуются популярностью у китайцев, она отмечает супермаркеты парфюмерии и, как это ни странно, торговый центр Lukse. Подобного рода товары в Китае стоят дороже, а сами китайцы невероятно падки на раскрученные бренды. Культура Сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев считает, что китайский туризм, по сути, никак не контролируется российскими властями, поскольку группы формируются в Китае и сопровождаются китайскими гидами. Зачастую это приводит к тому, что туристов ждёт рассказ «на уровне "Википедии"», считает эксперт. По мнению Константина Голодяева, Новосибирск китайцам может быть интересен, прежде всего, своей советской историей, особенно если с ней каким-то образом переплетается история Китая (например, работа китайцев в Новосибирске в этот период, визиты китайских лидеров и так далее).

С 2016 года в Новосибирске работает всероссийский проект «Красный маршрут» — это список достопримечательностей, связанных с периодом СССР. В нашем городе в него входят памятник Ленину (и вся площадь), музей Кирова, музей СССР, сквер Героев Революции, оперный театр и Новосибирский музей железнодорожной техники.

Наталья Селезнева соглашается с тем, что советский период интересует китайцев значительно больше, чем дореволюционный. По её словам, туристы порой даже выражают недовольство тем, что организаторы пытаются вставить в программу дежурные посещения храмов и знакомство с дореволюционной историей вместо периода СССР, с которым у старшего поколения связаны какие-то личные воспоминания.

Растущий поток китайских туристов заставил первые новосибирские компании подключиться к специальной системе China friendly Фото: Стас Соколов

При этом Наталья Селезнёва отмечает, что китайцев может очень интересовать обычная, повседневная жизнь современной России. Она вспоминает, как её группа приехала на ужин в кафе «Коляда» и застала там свадьбу. Закончилось всё совместными возлияниями, песнями и плясками. Китайцы, по её словам, были в полном восторге. Огромный интерес у китайской группы вызвала в этом году и поездка на фестиваль «Княжий двор» в Заельцовском бору. Туристы не только активно фотографировали происходящее, но и охотно покупали сувениры.

