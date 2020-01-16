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Заработать на китайцах: за год в Новосибирске побывали 40 тысяч жителей КНР — кому это выгодно

Поток азиатских туристов растёт, но их деньги утекают мимо Новосибирска

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Китайские туристы в центре Новосибирска уже не воспринимаются как диковинка

Китайские туристы в центре Новосибирска уже не воспринимаются как диковинка

Поток китайских туристов в Новосибирск увеличивается с каждым годом — в 2019-м столицу Сибири посетили 40 тысяч жителей КНР. Местный бизнес с интересом смотрит на новую категорию клиентов, но больших денег на них пока никто не зарабатывает. Почему так происходит — разбираемся вместе с экспертами.

Трудности перевода

В кафе No Spicy, Please этой осенью появилось меню на китайском языке. Заведение расположено в центре Новосибирска, специализируется на кухне Юго-Восточной Азии, и в этом году здесь впервые почувствовали сложности языкового барьера. Совладелец заведения Максим Ковязин говорит, что китайцы бывают здесь практически каждый день.

— Видимо, мы попали в какие-то путеводители, потому что видно — это туристы, которые приехали в город недавно. Нередко они не очень хорошо говорят по-английски, так что проще дать меню, которое они могут прочитать сами, — говорит ресторатор.

Рост турпотока из Китая заметен невооруженным глазом. Летом группы туристов с флажками, на которых иероглифами написаны названия китайских турфирм, регулярно мелькают в центре города. Их можно видеть в знаковых местах — у памятника Ленину, в Сквере Славы.

По данным областного правительства, в 2019 году в Новосибирске побывали 40 тысяч жителей КНР. Для сравнения: в Китай из Новосибирска успели съездить только 3000 с небольшим новосибирцев. 

Целый ряд заведений даже перевели на китайский язык своё меню&nbsp;

Целый ряд заведений даже перевели на китайский язык своё меню 

Менеджер отдела маркетинга ГКУ НСО «Центр регионального развития» Юлия Кривошеина говорит, что туристы из Китая приезжают группами, и в таких случаях их принимают индивидуальные турагенты, которые напрямую взаимодействуют с китайскими партнёрами.

— Такой агент одновременно является и переводчиком, и экскурсоводом. И по опыту скажем, что турагенты нечасто сотрудничают с туристическими компаниями Новосибирска, предпочитая напрямую договариваться с различными объектами, которые хотят посетить туристы. Китайские туристы очень интересуются техникой, особенно военных времен, — говорит представитель ЦРР.

В Новосибирске они ищут какой-то русской, сибирской экзотики. Например, по словам Юлии Кривошеиной, периодически китайцы интересуются возможностью остановиться в гостинице, стилизованной под русскую избу. Но в Новосибирске такого пока нет.

Еда

Проще всего поймать туриста рестораторам, чьи заведения расположены в отелях или в непосредственной близости к ним. В Новосибирске вне конкуренции группа компаний Дениса Иванова, у которой таких заведений пять (в одной из гостиниц — «Азимут» — находятся сразу два ресторана).

По словам руководителя подразделения авторских ресторанов группы Артура Ганагина, основной наплыв туристов из Китая наблюдается летом. Больше всего их бывает в ресторане #СибирьСибирь, который специализируется на местной кухне.

— В основном китайцы выбирают традиционные северные деликатесы (строганину, сугудай), пельмени, дичь. Почти всегда на столе можно встретить борщ и шашлык из курицы, — говорит Артур Ганагин.

Китайцы чаще всего приезжают в Новосибирск на поезде, когда путешествуют по Транссибирской железной дороге

Китайцы чаще всего приезжают в Новосибирск на поезде, когда путешествуют по Транссибирской железной дороге

Меню на китайском есть и в другом заведении Дениса Иванова — кафе Aziatish, где готовят блюда кухонь Юго-Восточной Азии. Здесь работает противоположная логика: китайцы идут сюда за более или менее привычной для них едой (супы с лапшой, блюда на воке, рис и так далее), поскольку не все готовы к гастрономическим экспериментам.

Впрочем, было бы неправильно считать туристов из Китая какой-то «манной небесной». Обычно чек на человека у них (особенно когда туристы приходят группами) ниже, чем в среднем в том же заведении.

— Как правило, они берут все блюда на весь стол и едят вместе, как это принято в Китае. К тому же китайцы почти никогда не бронируют столы. Они всегда появляются как снег на голову, — говорит Артур Ганагин.

Магазины 

Переводчик с китайского и доцент НГТУ Наталья Селезнева отмечает, что при очевидном росте потока китайских туристов новосибирский бизнес пока на этом потоке зарабатывает очень немного. Во-первых, китайцы крайне редко остаются в Новосибирске дольше чем на один день.

— Наш город — это просто остановка в пути или перевалочный пункт. Основные точки интереса туристов — Москва, Питер и Байкал, — говорит Наталья Селезнева.

Вторая причина напрямую вытекает из первой. Поскольку Новосибирск для них — просто остановка в пути, китайские туристы зачастую отказываются от покупок, потому что либо сделали их в начальной точке, либо планируют сделать в конечной. Ситуацию усугубляет ещё и то, что в городах с более активным туристическим потоком у китайцев создана уже своя собственная обслуживающая инфраструктура (гиды, магазины, отели, имеющие соглашения с туристическими компаниями) и организаторам тура просто невыгодно, чтобы их подопечные тратили деньги где-то ещё.

Третьей и, возможно, даже более важной проблемой можно считать отсутствие в Новосибирске каких-то уникальных местных товаров, которые можно было бы купить только здесь.

Китайцы проводят в городе всего один день и почти ничего не тратят

Китайцы проводят в городе всего один день и почти ничего не тратят

— В Китае, как и в Европе, в каждой провинции есть какие-то свои продукты, которые производятся только там, и их можно привезти как сувенир. А что им можно предложить в Новосибирске — я не знаю. У нас успехом могут пользоваться неожиданные вещи. Например, оказалось, что китайцы знают бренд «Сказки бабушки Агафьи» — это маски для лица. Но эти маски у нас ещё нужно найти, — говорит Наталья Селезнева.

Из магазинов, которые пользуются популярностью у китайцев, она отмечает супермаркеты парфюмерии и, как это ни странно, торговый центр Lukse. Подобного рода товары в Китае стоят дороже, а сами китайцы невероятно падки на раскрученные бренды.

Культура

Сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев считает, что китайский туризм, по сути, никак не контролируется российскими властями, поскольку группы формируются в Китае и сопровождаются китайскими гидами. Зачастую это приводит к тому, что туристов ждёт рассказ «на уровне "Википедии"», считает эксперт. По мнению Константина Голодяева, Новосибирск китайцам может быть интересен, прежде всего, своей советской историей, особенно если с ней каким-то образом переплетается история Китая (например, работа китайцев в Новосибирске в этот период, визиты китайских лидеров и так далее).

С 2016 года в Новосибирске работает всероссийский проект «Красный маршрут» — это список достопримечательностей, связанных с периодом СССР. В нашем городе в него входят памятник Ленину (и вся площадь), музей Кирова, музей СССР, сквер Героев Революции, оперный театр и Новосибирский музей железнодорожной техники.

Наталья Селезнева соглашается с тем, что советский период интересует китайцев значительно больше, чем дореволюционный. По её словам, туристы порой даже выражают недовольство тем, что организаторы пытаются вставить в программу дежурные посещения храмов и знакомство с дореволюционной историей вместо периода СССР, с которым у старшего поколения связаны какие-то личные воспоминания.

Растущий поток китайских туристов заставил первые новосибирские компании подключиться к специальной системе China friendly&nbsp;

Растущий поток китайских туристов заставил первые новосибирские компании подключиться к специальной системе China friendly 

При этом Наталья Селезнёва отмечает, что китайцев может очень интересовать обычная, повседневная жизнь современной России. Она вспоминает, как её группа приехала на ужин в кафе «Коляда» и застала там свадьбу. Закончилось всё совместными возлияниями, песнями и плясками. Китайцы, по её словам, были в полном восторге. Огромный интерес у китайской группы вызвала в этом году и поездка на фестиваль «Княжий двор» в Заельцовском бору. Туристы не только активно фотографировали происходящее, но и охотно покупали сувениры.

Эксперты отмечают, что помимо недостатков самого Новосибирска (как места притяжения туристов) китайцев от России отпугивает в целом отсутствие развитой туристической инфраструктуры. Не везде можно найти персонал, говорящий хотя бы по-английски, да и сами новости из России не создают у туристов ощущения безопасной страны. Отчасти для того, чтобы решить эту проблему в России, часть операторов туриндустрии, торговли и ресторанного рынка создали программу China Friendly, которая предполагает у участников наличие каких-то специальных опций для китайских туристов. В Новосибирске у этой программы не так много участников — это аэропорт Толмачёво, два торговых центра («Аура» и МЕГА), туристическая компания «Олимпия Райзен» и ресторан BeerFactory. В областном правительстве также говорят о том, что создали специальный чат для туристов в туристическом приложении, куда они могут обратиться с вопросами напрямую.

Вы каким-то образом нашли способ заработка на иностранных туристах в Новосибирске? Расскажите редакции НГС о своем опыте. Свяжитесь с нами через WhatsApp — номер 8–982–781–74–07.

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туризмкитайские туристы
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КОММЕНТАРИИ (30)

Гость
16 янв 2020 в 09:15

Что я скажу на эту тему.
Недавно смотрел передачу, как китайцы толпами приезжают посмотреть северное сияние.Местный бизнесмен прямо заявил, что они от все увеличившегося потока китайцев не получают никакой прибыли.А происходит это потому, что китайцы быстро поняли выгоду и открыли свои турагенства, свои гостинн цы и магазины.
И я думаю, что если у нас что то начнёт пользоваться дикой популярностью, то китайцы и здесь откроют свои агенства и построят свои гостиницы. И наша мэрия в погоне за сиеминутной выгодой, даст им разрешения на строительство.И наши бизнесмены останутся на бобах, если не подсуетятся как Иванов, открыв там ресторан русской кухни.

ульян
16 янв 2020 в 09:23

Китайцы самые жадные и самые непредсказуемые туристы. Толку от них ноль.
А 40 тысяч в Новосибирске. Да это просто залётные.Только в Стамбуле их бывает по три миллиона в год. Но турки предпочитают 150 тысяч гостей из ФРГ, с них дохода больше.

16 янв 2020 в 09:19

Приезжают свои будучи владения осматривать