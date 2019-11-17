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Это Новосибирск или Питер? Может, вообще Казань? Найдите родной город на панораме

Тест НГС, который вы вряд ли пройдете

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Новосибирцы часто недооценивают родной город: некрасивая точечная застройка, бесконечные пробки, серые здания. За шквалом привычной критики нередко перестаёшь замечать какие-то действительно красивые вещи. Чтобы отучиться от этой привычки, НГС сделал тест — угадайте по панорамам из «Яндекс.Карт», какой город на фото. Не пытайтесь схитрить — мы специально замазали номера машин и наружную рекламу.

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