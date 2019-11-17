Это Новосибирск или Питер? Может, вообще Казань? Найдите родной город на панораме

Новосибирцы часто недооценивают родной город: некрасивая точечная застройка, бесконечные пробки, серые здания. За шквалом привычной критики нередко перестаёшь замечать какие-то действительно красивые вещи. Чтобы отучиться от этой привычки, НГС сделал тест — угадайте по панорамам из «Яндекс.Карт», какой город на фото. Не пытайтесь схитрить — мы специально замазали номера машин и наружную рекламу.
1 ноября 2019
Голосование за статьи (есть кое-что новое)
Вы же знаете, что на НГС можно проголосовать за каждую статью и тем самым показать свою реакцию: удивление, гнев, печаль, радость, одобрение? Теперь мы собираем количество голосов и показываем, сколько и за какой вариант проголосовали. Попробуйте прямо сейчас!
Елена Ходырева, главный редактор НГС
Елена Ходырева, главный редактор НГС