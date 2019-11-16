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Что забыл Медведев в Новосибирске, куда делся дневник пятиклашки и кто избил Радаева — главное за неделю

Самые обсуждаемые новости Новосибирска с 11 по 15 ноября, которые важно знать

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Нападение на члена ОНФ, старый дневник и совещание с Медведевым стали самыми обсуждаемыми новостями неделю

Нападение на члена ОНФ, старый дневник и совещание с Медведевым стали самыми обсуждаемыми новостями неделю

Новосибирскую область на этой неделе посетил председатель правительства Дмитрий Медведев — он обещал развивать научные центры и вывести разработки сибирских учёных на мировой уровень. Параллельно в город пришли метели и пробки в Новосибирске побили все рекорды — не хватило даже привычной 10-балльной шкалы, чтобы их измерить. А также недавно назначенный директор НИИТО написал открытое письмо с предложениями, как решить конфликт в институте. Подробнее об этих и других важных событиях Новосибирска — в еженедельном обзоре НГС.

В день визита Медведева&nbsp;

В день визита Медведева 

В день визита Медведева в городе начался сильный снегопад — сервис 2ГИС оценил пробки в 11 баллов по шкале до 10.

  • Исполняющий обязанности директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьян Андрей Корыткин написал открытое письмо о конфликте НИИТО и клиники. Он считает, что в результате деятельности предыдущего руководства из бюджета была похищена крупная сумма — большая часть этих денег ушла на строительство 10-этажного здания клиники.
  • В Новосибирске жестоко избили известного общественника Андрея Радаева, члена регионального штаба ОНФ и президента Ассоциации архитекторов и дизайнеров Сибири. Радаев предлагал отказаться от застройки и сделать из военного городка парковую зону. 12 ноября Радаев вышел вечером из офиса, и на него напали. 
Уголовное дело об избиении общественника возбудили только спустя два дня

Уголовное дело об избиении общественника возбудили только спустя два дня

Подозрительно, что за 10 минут до нападения уличные камеры видеонаблюдения внезапно выключились. Корреспондент НГС пообщался с потерпевшим и узнал сразу несколько версий о том, кто и зачем мог избить общественника.

  • На сайте Pikabu.ru опубликовали фотографии тетрадей новосибирского пятиклассника Вити Меньшикова — в 50-х он учился в 57-й мужской средней школе Дзержинского района, а его почерк был по-настоящему уникальным. Двоюродная внучка узнала почерк родственника и теперь ищет хозяина архива.

Двоюродная внучка надеется найти человека, у которого сейчас хранятся дневники&nbsp;

Двоюродная внучка надеется найти человека, у которого сейчас хранятся дневники 

  •  Родители детей из садика № 144 «Сказкоград» пожаловались, что их вынуждают сдавать по 390 рублей на биомороженое. Иначе малышей, чьи мамы и папы отказываются платить, во время перекуса временно выпроваживают в раздевалку. Заведующая объясняет, что в детсаду проводится оздоровительная акция, а подобное разделение детей никакой психологической травмы никому не наносит. После публикации новосибирские родители рассказали, на что приходится постоянно сдавать деньги — им навязывают по четыре спектакля в месяц, заставляют сдавать деньги на игрушки, кислородные коктейли и не только.
  • На Монументе Славы закончилась реконструкция — на ремонт парка из разных бюджетов выделили больше 200 миллионов рублей. Обозреватель НГС прошёлся по дорожкам, чтобы понять, на что именно были потрачены деньги. Сравните фото до и после реконструкции.
В парке заменили плитку и фонари, а также поставили новые детские площадки

В парке заменили плитку и фонари, а также поставили новые детские площадки

  • Многие новосибирцы уже стали постоянными посетителями сети бурятской кухни «Хан Буз». Пять лет назад выпускники экономического факультета НГУ Цыдып Жамбалов и его жена Светлана открыли первое кафе с национальным блюдом — буузами. Сейчас в их сети уже девять заведений — в интервью НГС они рассказали, как появилась идея и почему буузы стали так популярны в Новосибирске.
  • В субботу в Шерегеше официально стартует горнолыжный сезон. В этом году работают минимум 13 подъемников, правда, цены на них выросли примерно на треть. Здание у подножья горы убрали, так что теперь там полно места для красивого финиша. Что еще изменится в Шерегеше в этом сезоне — в обзоре НГС
В день открытия сезона в Шерегеше пройдёт баттл «Кто круче» между сноубордистами и горнолыжникми

В день открытия сезона в Шерегеше пройдёт баттл «Кто круче» между сноубордистами и горнолыжникми

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КОММЕНТАРИИ (5)

трол ксюша в ботах.
16 ноя 2019 в 09:18

Да Вы что, зачем нам Медведев нужен? Губы дрожат, реально дрожат и руки нервничают тянутся к телефону. 😞 Прекращайте, троллить.😞

бот
16 ноя 2019 в 09:15

вы что нгс троллите нас медведевем.(

AI Journey
16 ноя 2019 в 09:10

какое интересное либеральны сми, какие - новости прям передовые. Главное за неделю очень главное за неделю в городе.