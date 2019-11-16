Что забыл Медведев в Новосибирске, куда делся дневник пятиклашки и кто избил Радаева — главное за неделю

Новосибирскую область на этой неделе посетил председатель правительства Дмитрий Медведев — он обещал развивать научные центры и вывести разработки сибирских учёных на мировой уровень. Параллельно в город пришли метели и пробки в Новосибирске побили все рекорды — не хватило даже привычной 10-балльной шкалы, чтобы их измерить. А также недавно назначенный директор НИИТО написал открытое письмо с предложениями, как решить конфликт в институте. Подробнее об этих и других важных событиях Новосибирска — в еженедельном обзоре НГС.
- Дмитрий Медведев встретился с новосибирскими чиновники и учёными в наукограде Кольцово — они обсудили развитие геномных исследований в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». НГС опубликовал 10 интересных тезисов, которые прозвучали на совещании с премьер-министром.
В день визита Медведева в городе начался сильный снегопад — сервис 2ГИС оценил пробки в 11 баллов по шкале до 10.
- Исполняющий обязанности директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьян Андрей Корыткин написал открытое письмо о конфликте НИИТО и клиники. Он считает, что в результате деятельности предыдущего руководства из бюджета была похищена крупная сумма — большая часть этих денег ушла на строительство 10-этажного здания клиники.
- В Новосибирске жестоко избили известного общественника Андрея Радаева, члена регионального штаба ОНФ и президента Ассоциации архитекторов и дизайнеров Сибири. Радаев предлагал отказаться от застройки и сделать из военного городка парковую зону. 12 ноября Радаев вышел вечером из офиса, и на него напали.
Подозрительно, что за 10 минут до нападения уличные камеры видеонаблюдения внезапно выключились. Корреспондент НГС пообщался с потерпевшим и узнал сразу несколько версий о том, кто и зачем мог избить общественника.
- На сайте Pikabu.ru опубликовали фотографии тетрадей новосибирского пятиклассника Вити Меньшикова — в 50-х он учился в 57-й мужской средней школе Дзержинского района, а его почерк был по-настоящему уникальным. Двоюродная внучка узнала почерк родственника и теперь ищет хозяина архива.
- Родители детей из садика
№ 144«Сказкоград» пожаловались, что их вынуждают сдавать по 390 рублей на биомороженое. Иначе малышей, чьи мамы и папы отказываются платить, во время перекуса временно выпроваживают в раздевалку. Заведующая объясняет, что в детсаду проводится оздоровительная акция, а подобное разделение детей никакой психологической травмы никому не наносит. После публикации новосибирские родители рассказали, на что приходится постоянно сдавать деньги — им навязывают по четыре спектакля в месяц, заставляют сдавать деньги на игрушки, кислородные коктейли и не только.
- На Монументе Славы закончилась реконструкция — на ремонт парка из разных бюджетов выделили больше 200 миллионов рублей. Обозреватель НГС прошёлся по дорожкам, чтобы понять, на что именно были потрачены деньги. Сравните фото до и после реконструкции.
- Многие новосибирцы уже стали постоянными посетителями сети бурятской кухни «Хан Буз». Пять лет назад выпускники экономического факультета НГУ Цыдып Жамбалов и его жена Светлана открыли первое кафе с национальным блюдом — буузами. Сейчас в их сети уже девять заведений — в интервью НГС они рассказали, как появилась идея и почему буузы стали так популярны в Новосибирске.
- В субботу в Шерегеше официально стартует горнолыжный сезон. В этом году работают минимум 13 подъемников, правда, цены на них выросли примерно на треть. Здание у подножья горы убрали, так что теперь там полно места для красивого финиша. Что еще изменится в Шерегеше в этом сезоне — в обзоре НГС.