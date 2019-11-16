Что забыл Медведев в Новосибирске, куда делся дневник пятиклашки и кто избил Радаева — главное за неделю

Новосибирскую область на этой неделе посетил председатель правительства Дмитрий Медведев — он обещал развивать научные центры и вывести разработки сибирских учёных на мировой уровень. Параллельно в город пришли метели и пробки в Новосибирске побили все рекорды — не хватило даже привычной 10-балльной шкалы, чтобы их измерить. А также недавно назначенный директор НИИТО написал открытое письмо с предложениями, как решить конфликт в институте. Подробнее об этих и других важных событиях Новосибирска — в еженедельном обзоре НГС.

