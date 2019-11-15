Не умиляйтесь, если ваш котик стал толстым: 8 правил здоровой жизни питомца от ветеринара

Наталья Черемицына — ветеринарный врач. Она знает, как сделать режим питания котиков полноценным и здоровым Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU

После нашумевшей истории с «Аэрофлотом», который отказался пускать в салон толстого котика Виктора, котовладельцам будет полезно почитать советы ветеринара о том, как ухаживать за животными, чтобы они никогда не болели, были бодры, веселы и радовали своих хозяев. Врач-ветеринар Наталья Черемицына не понаслышке знает, до чего владельцы могут довести своих питомцев. Она рассказала, какой должна быть идеальная жизнь домашнего кота. Правило первое. Регулярно ходите к врачу Регулярность осмотров у ветеринара зависит от возраста, пола и породы кота.

У породистых животных возможны генетические заболевания, поэтому их нужно отводить на первичный прием как можно раньше, а в дальнейшем — часто обследовать. У обычных кошек генетических заболеваний не бывает, поэтому их можно впервые отводить к врачу в более позднем возрасте. Если у вас котенок, он должен попасть к врачу на первичный осмотр для обработки от гельминтов или наружных паразитов. — Чтобы минимизировать риск заражения инфекционным заболеванием в клинике, процедуры можно делать самостоятельно дома, — говорит Наталья Черемицына. — В зоомагазине консультанты вам посоветуют препараты от паразитов, и вы сможете сами сделать обработку. Первая вакцина ставится в восемь недель, вторая — в 12 недель. Если есть возможность у владельца, мы рекомендуем ставить еще в 16 недель. Это в идеале.



Животное нужно обязательно вакцинировать и обрабатывать от паразитов

Если у вас взрослое животное, оно тоже должно быть вакцинировано и обработано. — Если коту больше трех лет, мы рекомендуем проводить минимальное скрининговое обследование, которое включает анализы крови — общий и биохимический, а также анализ мочи. У кошек не имеет значения, в какое время суток моча собирается, но важно, чтобы она была собрана из нового лотка, который эксплуатируется меньше полугода, — отмечает врач.

Конечно, нужно следить за состоянием кота и в промежутках между профилактическими осмотрами. — Как правило, болезнь начинает проявлять себя, когда уже истощены компенсаторные силы организма, — говорит Наталья. — Для этого и нужна диспансеризация, когда вы приходите раз в год или в полгода, в зависимости от рекомендаций первичного приема. Но если вы увидели у своей кошки или кота выделения из глаз, которых раньше не было, рвоту, диарею, увидели, что кошка сильно похудела, а вы не преследовали эту цель, это явно симптомы болезни.

У породистых котов бывают генетические заболевания. Например, нельзя скрещивать двух вислоухих шотландцев, иначе у них возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Как у этого котика, например

Более внимательные владельцы могут отметить избыточную жажду и мочеотделение, изменение цвета и концентрации мочи, изменение цвета стула, дополнительные включения в нем. В таком случае нужно сразу обращаться к врачу. — Часто владельцы склонны недельку понаблюдать. Этого делать ни в коем случае не нужно. Чем раньше владелец обратится, тем выше вероятность вылечиться, — отмечает Наталья. Правило второе. Соблюдайте баланс при кормлении По мнению Натальи, не столь важно, чем вы кормите кота — домашней едой или специальными кормами, главное, чтобы соблюдался баланс нутриентов — белков, жиров, углеводов, клетчатки. У каждой кошки своя норма, которая зависит от веса, скорости метаболизма и других параметров.

— Давать корм намного удобнее и проще, потому что в нем баланс уже соблюден. Вам нужно только соблюсти граммовку: посмотреть таблицу на упаковке, там написано, какая норма полагается вашей кошке в сутки. Единственное, что эта таблица не учитывает скорости метаболизма, — говорит Наталья. — Если вы будете строго придерживаться этой таблицы, а ваша кошка начнет толстеть, соответственно, ей эта норма не подходит, ее нужно уменьшить примерно на 10%. И наоборот: если худеет на этой норме, тогда нужно ее увеличить.

При кормежке важно соблюдать баланс нутриентов — белков, жиров, углеводов, клетчатки

Что касается класса корма, Наталья уверена, что каждый случай индивидуален. — Бывает, что самый хороший и дорогой корм не подходит именно вашей кошке. И наоборот — корм экономкласса идеально подходит, — говорит она. — Я всегда рекомендую владельцам ориентироваться на свое животное. Если вы придете в зоомагазин, вам будут рекомендовать чуть ли не каждый месяц новый корм. Мы не рекомендуем частую смену корма, потому что это стресс для животного. И если вы кормите всю жизнь кошку определенной маркой, вы видите, что вас все устраивает: кошка хорошо поедает этот корм, у нее нет рвоты, расстройства стула, блестящая шерсть волосок к волоску, значит, этот рацион кошке подходит и нет необходимости его менять. Тем более что смена рациона, скорее всего, приведет к каким-то проблемам.

Некоторые врачи рекомендуют кормить котов два раза в сутки, но Наталья не сторонник такого варианта. — Кошки — хищники, и им свойственно многоразовое кормление в день. Дело в том, что в дикой природе кошки могут охотиться до 100 раз в сутки. Да, это не всегда удачная охота, но прием пищи может достигать 20–30 раз в сутки. Это небольшие порции, но все же, — отмечает ветеринар.

Котики — хищники, даже если выглядят слишком мимимишными

И вообще, впечатление бывает обманчивым

А по некоторым сразу видно, что охотники

Котики — мастера манипуляции, не ведитесь! Давайте еды столько, сколько указано на упаковке корма (но, если кот начнет худеть или толстеть, поменяйте дозу)

Правило третье. Очень много играйте с котиком Для кошки очень важно играть, потому что это имитация охоты. По словам Натальи, если кошка не играет, не охотится, это может приводить к когнитивному расстройству функций мозга. Такие животные, по наблюдениям владельцев, начинают пакостить. Так у них проявляется болезнь. — Мы рекомендуем имитировать охоту. Если владелец очень занятой, и у него просто нет времени этим заниматься, то есть альтернативные варианты, — говорит Наталья. — Например, интерактивные кормушки, куда насыпается сухой корм, и кот не просто подходит к миске и ест его, ему нужно изощрить свои способности и добыть его. Это как раз имитирует охоту в дикой природе, и у животных реже возникает когнитивная дисфункция. Играть нужно как можно больше.

С котиками нужно много играть. Частые игры избавляют котов от стресса

— А если кот ленивый и не хочет? — Всегда должен быть какой-то интерес. Если кот разленился и ему много лет, можно взять его едой. В любом случае поесть ему захочется. Как раз интерактивная кормушка — для него. У него вариант: либо умереть с голоду, либо поиграть в эту интерактивную кормушку. На самом деле для каждой кошки свои игрушки. Например, махалки с перышками имитируют птичек, мышки — мышек, лазер имитирует летающих насекомых. Вообще у каждой кошки есть свои какие-то притязания, просто нужно их обнаружить. Но если совсем никак, то интерактивная кормушка — самый хороший вариант. — Про лазер говорят, что это вредно: кот пытается поймать, а по сути, ловить нечего. — Это же делается ради игры, а не ради насыщения. Лазером, главное, не светить в глаза. Он совершенно безопасен, если играть им правильно. Особенно важно играть с котами старше 6–8 лет. Чем больше кот играет, тем дольше он остается здоровым. Игра — это не только двигательная активность, но и профилактика стресса. А стресс запускает много патологических процессов в организме кошки.

Если ваш кот не хочет играть, значит, у него мало стимула. Найдите его

Чем больше кот играет, тем дольше он остается здоровым

Правило четвертое. Заведите несколько лотков Поскольку кошки — любители зарывать свои продукты жизнедеятельности, очень важно, чтобы лоток стоял в укромном месте. — Если кошка одна в доме, я рекомендую иметь как минимум два лотка, если две — то три. Соответственно, на каждую кошку по лотку плюс один дополнительный. Они могут им не пользоваться, но у кошек такой склад ума: чтобы было, — говорит Наталья. Как правило, кошкам больше нравятся наполнители, похожие на землю. Но в принципе подойдут и другие, главное, что у нее была возможность зарывать. Очень важно не жалеть наполнитель и сыпать не меньше пяти сантиметров.

Если у вас два кота, то для комфортной жизни им нужно минимум три лотка

Владельцам пожилых животных следует использовать лотки с низкими бортами, потому что у таких котов часто начинаются проблемы с суставами. Им сложнее переходить через высокие лотки. — Мы рекомендуем менять лотки примерно раз в полгода, — отмечает Наталья. — Известно, что у кошек очень концентрированная едкая моча, она разъедает пластик. Вы могли заметить, он становится шершавый, не так хорошо очищается. Соответственно, туда могут попасть бактерии и жить в этом лотке. Правило пятое. Поставьте поилки в каждой комнате Кошкам очень важно пить много воды, но многие из них этим пренебрегают. Поэтому кошкам нужна стимуляция. — От природы некоторые кошки очень ленивы, и им иногда просто лень идти до кухни. Если поилка будет в поле зрения, вероятно, кошка будет чаще пить воду. Поэтому важно, чтобы в каждой комнате был источник воды, — говорит Наталья. — Давать можете ту воду, которую вы используете сами.

У кота всегда должен быть доступ к воде. В идеале — поилка в каждой комнате, особенно для ленивых котов

При этом нужно учитывать, как именно животное любит пить: из-под крана или просто из миски. — Если кошка пьет из-под крана, получается, пока вы на работе, никто ей воду не включает. А вода должна быть в постоянном доступе. Такой кошке подойдет поилка-фонтанчик, — советует Наталья. — Есть кошки, которым нравятся большие резервуары. Обычно поилки, которые продаются в магазинах, очень маленькие для кошек. Они не привлекательны. Когда кроме такой поилки ничего нет, конечно, кошка попьет, у нее нет вариантов. Но большинству кошек нравятся крупные емкости. Размер можно определить по кошке: вы смотрите на ее усы в расправленном состоянии и выбираете миску еще больше этого расстояния. Наталья объясняет: так сложилось природой, что кошки могут спокойно пить воду, находясь спиной к опасности, потому что они ощущают усами потоки ветра. И тогда они не ожидают, что их застанут врасплох. А если миска маленькая, им приходится опускать мордочку вместе с усами, и это плохо. — Понятно, что дома никто не обижает своих животных, но, к сожалению, кошке некомфортно пить из такой миски, — говорит Наталья. — Поэтому мы рекомендуем либо собачью миску покупать, либо какие-то домашние емкости использовать — салатники, кастрюльки.

Ширину миски с водой лучше выбирать по ширине усов — она должна быть больше

Правило шестое. Не забывайте про профилактику паразитов Даже если ваша кошка никогда не выходит на улицу, есть риск, что она заразится. Например, вы можете принести яйца гельминтов на обуви, кошка пройдется по этому месту, а потом вылижет лапки. Домашних кошек, которые едят сухой корм, Наталья рекомендует обрабатывать от гельминтов минимум раз в полгода. Уличное животное — раз в три месяца. А если вы кормите кошку сырым мясом или рыбой, она охотится на улице на птичек и мышек, то ее надо обрабатывать раз в месяц. Также существует заблуждение, что домашние кошки не могут заразиться блохами. Это не так. Блохи могут забраться и на 20-й этаж дома, если почуют животное. — Мы начинаем замечать блох, когда популяция превышает сто штук, — говорит Наталья. — При меньшем количестве нам их не видно, но это не значит, что их нет. Поэтому обработку от блох тоже нужно проводить.

Даже домашний кот может заразиться блохами

Правило седьмое. У котика должна быть видна талия при ходьбе Толстые коты, как и люди, имеют очень много рисков для здоровья. Самые распространенные — сахарный диабет и урологические проблемы. Но врачи не рекомендует ориентироваться именно на килограммы. — Жир сам по себе очень легкий. Иногда кот набирает небольшую вроде бы массу по килограммам, но при этом надувается, как шарик. Мы всегда рекомендуем ориентироваться на кондицию тела, на внешние ощущения, — говорит Наталья. — Я, например, могу посмотреть на человека и, не зная его вес, сказать, худой он или полный. То же самое и у котов. Если владельцу нужно приложить большие усилия, чтобы прощупать ребра у кота, или у кота невидно линию талии, когда он идет, скорее всего, избыточная масса есть. Таким животным нужно помогать снизить вес, причем не резко, а постепенно. Иначе могут возникнуть проблемы. Лишние килограммы еще никому не приносили пользы.

Толстый кот — это потенциальные проблемы со здоровьем. Если вы не можете прощупать у своего кота ребра, значит, лишний вес есть

Правило восьмое. Помните про кастрацию Если у вас кот, то кастрация не обязательна. Но в большинстве случаев вам все-таки придется это сделать, потому что иначе кот начнет метить территорию, а это очень неприятно. Возраст кота для проведения процедуры неважен. Единственная ситуация, когда кастрация для кота обязательна — это крипторхизм, когда один из семенников или оба семенника не выходят в мошонку из пахового канала. Патологию можно обнаружить на осмотре после трехмесячного возраста. — У таких животных склонность к злокачественным образованиям семенника. Но, если вы не хотите кастрировать, можно этот семенник контролировать, обязательно раз в полгода ходить к врачу, — говорит Наталья.

Кота кастрировать не обязательно. А вот кошку — да (если она для души, а не воспроизведения потомства). Иначе возможно развитие рака молочных желез

Если у вас кошка и она взята для души, а не для воспроизведения потомства, врачи настоятельно рекомендуют проводить кастрацию. Здесь возраст важен: в идеале — до первой половой охоты, то есть примерно до шести месяцев. — Кастрация до полугодового возраста профилактирует рак молочных желез на 99%, — рассказывает Наталья. — Если владелец пропустил первую течку, то такой профилактики уже не будет. Вы можете кастрировать животное и в более старшем возрасте, но надо иметь в виду: чем старше животное, тем выше анестезиологический риск. Поэтому чем раньше, тем лучше. Заключение — Животные не погибают от старости, как и люди. Мы все умираем от каких-то болезней, — говорит Наталья. — Лучшая профилактика — это регулярная обработка от гельминтов, вакцинация, обработка от блох, правильный сбалансированный рацион и регулярный осмотр у ветеринарного врача. Если это соблюдается, то все будет нормально. Как выбрать врача? Главное, чтобы вам было с ним комфортно работать. Потому что, если вы не поверите врачу и будете частично выполнять рекомендации либо вообще не будете, достигнуть цели не получится. Это первое, на что нужно ориентироваться. И, конечно, смотрите на результат лечения. Если вы рекомендации все выполняете, но обещанного эффекта нет, может, тогда не стоит к этому врачу возвращаться.