Вместо «Лэнд Крузер 200»: новый внедорожник, который не боится сугробов. И чтобы дорого-богато

Новый Mercedes-Benz GLE Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В этом году Mercedes плотно взялся за вывод на рынок обновлённой внедорожной линейки, больше всего в обновлении нуждались топовые внедорожники Mercedes-Benz GLE и GLS. Они слишком засиделись в начале 2010-х со своими аналоговыми приборками, старомодным интерьером и допотопной несенсорной мультимедийкой. Как изменился Mercedes-Benz GLE (бывший ML), чем он лучше младших кроссоверов марки и чем озадачивает — подробнее в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Mercedes-Benz GLE похож на предыдущее поколение Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Mercedes-Benz GLE (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») — очень похож на предыдущее поколение, но все-таки это совершенной новый автомобиль с полностью измененными кузовными деталями, современной оптикой и, конечно, переделанным салоном.



Черты ML до сих пор угадываются в этом кроссовере Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Черты ML до сих пор угадываются в этом кроссовере — фирменный уклон задней стойки кузова и характерная форма окошка багажного отделения.



Моторный отсек выглядит куцым Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Но до идеальных пропорций оригинального М-класса в 164-м кузове эта машина как-то не дотягивает. Слишком высокая крыша, из-за чего моторный отсек выглядит куцым, небольшие лупоглазые фары. В кузове-купе новый GLE смотрится значительно интересней.



Фото: Ольга Бурлакова / НГС

При взгляде сзади крыша образует некий «домик» — сильно сужается кверху. А вот фонари получились красивыми и оригинальными, по форме световых элементов.



Доминирует массивная передняя панель Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Кардинальное преобразование интерьера GLE задает тон тому, как будут выглядеть теперь внутри большие внедорожники Mercedes. Доминирует массивная передняя панель с широким козырьком, охватывающим сдвоенный планшет мультимедийки и проборки.



Четыре больших центральных дефлектора воздуховодов Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Еще одна доминанта — четыре больших центральных дефлектора воздуховодов, они прямоугольные со скругленным углами (в отличие от просто круглых воздуховодов в легковушках марки).



Дефлекторы огромных размеров и старомодной формы Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Смущают левый боковой дефлектор огромных размеров и старомодной формы. И такой-же фальш-дефлектор справа от экрана мультимедийки — зачем он вообще.



В GLE перекочевал свежий мультимедийный интерфейс MBUX Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В GLE перекочевал свежий мультимедийный интерфейс MBUX, объединяющий в себе правый сенсорный дисплей, левый дисплей приборки и тачпад управления на центральном тоннеле. В отличие от легковых моделей, экраны тут побольше, обзор лучше.



Рулевое колесо с овальным сечением обода и обогревом Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Рулевое колесо с овальным сечением обода и обогревом. Обогрев, правда, неравномерный — холодным остается шов на внутренней стороне обода. Да и кнопка включения обогрева эргономически неудачна: она притаилась на левой стороне рулевого кожуха, её не сразу найдешь и не поймешь, как включать.



Лимитер дважды внезапно включался с ограничением 20 км/ч Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Какая-то непонятная ситуация возникла с кнопкой включения лимитера на левой спице руля. Я её специально не нажимал, но во время теста лимитер дважды внезапно включался с ограничением 20 км/ч — машина не едет, ты сидишь весь озадаченный. Что это было?



Кожаные сиденья с электроприводом Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Кожаные сиденья с электроприводом и традиционным для Mercedes блоком управления на двери. По мне так лучше кнопки на самом сиденье. Кожаные боковины сидений сделаны из материала другой фактуры, с более крупным рисунком — вероятно, чтобы на них был меньше виден износ.



Над головой целых два кулака пространства Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Чем хорош GLE со своей высокой крышей, так это простором. Что спереди, что сзади — над головой целых два кулака пространства, таким запасом редко какой автомобиль может похвастаться.



Сиденья удобно спрофилированы Фото: Ольга Бурлакова / НГС

С расположением коленей задних пассажиров, с местом для ступней проблем нет. Сиденья удобно спрофилированы, дверные и центральный подлокотники на одной высоте.



Объем багажника — 630 литров Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Объем багажника — 630 литров, есть шторка, крючки, электропривод багажной двери. И даже запасное колесо в наличии.



Под капотом 2,9-литровый 330-сильный дизель V6 Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Под капотом 2,9-литровый 330-сильный дизель и шесть его цилиндров сразу угадываются по сдержанному, но породистому урчанию. Дизель хорош, он выстреливает 2,2-тонный внедорожник с постоянным полным приводом до сотни за 5,7 секунды.



Внедорожник слишком чутко реагирует на сброс газа Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Но к этому дизелю еще надо приноровиться — есть нюансы с реакциями на акселератор, со связкой мотора с автоматической КП. Внедорожник слишком чутко реагирует замедлением на сброс газа — убрал ногу с педали, тут же клюешь носом. Плюс переключения автомата иногда сопровождаются ощутимыми толчками.



Рулевое показалось слегка расслабленным Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Рулевое показалось слегка расслабленным — с обратной связью проблем нет, но на скорости хотелось бы чуть большего сопротивления баранки. И режимом «Спорт» это особо не лечится.



На чисто ледяном покрытии GLE 4MATIC в поворотах демонстрирует заднеприводный характер Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На чисто ледяном покрытии GLE 4MATIC в поворотах демонстрирует заднеприводный характер — его передняя ось сопротивляется сносу, зато задние колеса весело начинают скользить. Занос развивается и при включенной системе стабилизации — она дозирует тормозное усилие небольшими порциями. А уж без неё скользить на внедорожнике становится совсем весело.



Тряска от мелкого рельефа всё равно есть Фото: Ольга Бурлакова / НГС

GLE со своими могучими колесами со стандартным профилем не должен бояться наших ям — так собственно почти всегда и происходит — большие неровности утюжатся, критических ударов и пробоев не возникает. Но тряска от мелкого рельефа всё равно есть, никуда не денешься.



Лежачих полицейских с ледяными наростами можно смело проходит на скорости Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Лежачих полицейских с ледяными наростами можно смело проходит на скорости — да, умеренный удар будет, но машина не соскочит с траектории и не войдет в раскачку.



Клиренс — 18 сантиметров Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Для городских сугробов и нечищеных дорог GLE кажется и создан — 18 сантиметровый клиренс, высокая посадка, полный привод, умеренные свесы. Но лазить на нем по глубокому снегу как-то становится страшно — не для этого сделана машина.



Стоимость GLE стартует от 4 730 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова / НГС