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Тест-драйв

Вместо «Лэнд Крузер 200»: новый внедорожник, который не боится сугробов. И чтобы дорого-богато

Тест-драйв: смотрим, во что превратился бывший Mercedes ML

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Новый Mercedes-Benz GLE

Новый Mercedes-Benz GLE

В этом году Mercedes плотно взялся за вывод на рынок обновлённой внедорожной линейки, больше всего в обновлении нуждались топовые внедорожники Mercedes-Benz GLE и GLS. Они слишком засиделись в начале 2010-х со своими аналоговыми приборками, старомодным интерьером и допотопной несенсорной мультимедийкой. Как изменился Mercedes-Benz GLE (бывший ML), чем он лучше младших кроссоверов марки и чем озадачивает — подробнее в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко. 

Mercedes-Benz GLE похож на предыдущее поколение

Mercedes-Benz GLE похож на предыдущее поколение

Mercedes-Benz GLE (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») — очень похож на предыдущее поколение, но все-таки это совершенной новый автомобиль с полностью измененными кузовными деталями, современной оптикой и, конечно, переделанным салоном.

Черты ML до сих пор угадываются в этом кроссовере

Черты ML до сих пор угадываются в этом кроссовере

Черты ML до сих пор угадываются в этом кроссовере — фирменный уклон задней стойки кузова и характерная форма окошка багажного отделения.

Моторный отсек выглядит куцым

Моторный отсек выглядит куцым

Но до идеальных пропорций оригинального М-класса в 164-м кузове эта машина как-то не дотягивает. Слишком высокая крыша, из-за чего моторный отсек выглядит куцым, небольшие лупоглазые фары. В кузове-купе новый GLE смотрится значительно интересней.

При взгляде сзади крыша образует некий «домик» — сильно сужается кверху. А вот фонари получились красивыми и оригинальными, по форме световых элементов.

Доминирует массивная передняя панель

Доминирует массивная передняя панель

Кардинальное преобразование интерьера GLE задает тон тому, как будут выглядеть теперь внутри большие внедорожники Mercedes. Доминирует массивная передняя панель с широким козырьком, охватывающим сдвоенный планшет мультимедийки и проборки.

Четыре больших центральных дефлектора воздуховодов

Четыре больших центральных дефлектора воздуховодов

Еще одна доминанта — четыре больших центральных дефлектора воздуховодов, они прямоугольные со скругленным углами (в отличие от просто круглых воздуховодов в легковушках марки).

Дефлекторы огромных размеров и старомодной формы

Дефлекторы огромных размеров и старомодной формы

Смущают левый боковой дефлектор огромных размеров и старомодной формы. И такой-же фальш-дефлектор справа от экрана мультимедийки — зачем он вообще.

В GLE перекочевал свежий мультимедийный интерфейс MBUX

В GLE перекочевал свежий мультимедийный интерфейс MBUX

В GLE перекочевал свежий мультимедийный интерфейс MBUX, объединяющий в себе правый сенсорный дисплей, левый дисплей приборки и тачпад управления на центральном тоннеле. В отличие от легковых моделей, экраны тут побольше, обзор лучше.

Рулевое колесо с овальным сечением обода и обогревом

Рулевое колесо с овальным сечением обода и обогревом

Рулевое колесо с овальным сечением обода и обогревом. Обогрев, правда, неравномерный — холодным остается шов на внутренней стороне обода. Да и кнопка включения обогрева эргономически неудачна: она притаилась на левой стороне рулевого кожуха, её не сразу найдешь и не поймешь, как включать.

Лимитер дважды внезапно включался с ограничением 20 км/ч

Лимитер дважды внезапно включался с ограничением 20 км/ч

Какая-то непонятная ситуация возникла с кнопкой включения лимитера на левой спице руля. Я её специально не нажимал, но во время теста лимитер дважды внезапно включался с ограничением 20 км/ч — машина не едет, ты сидишь весь озадаченный. Что это было?

Кожаные сиденья с электроприводом

Кожаные сиденья с электроприводом

Кожаные сиденья с электроприводом и традиционным для Mercedes блоком управления на двери. По мне так лучше кнопки на самом сиденье. Кожаные боковины сидений сделаны из материала другой фактуры, с более крупным рисунком — вероятно, чтобы на них был меньше виден износ.

Над головой целых два кулака пространства

Над головой целых два кулака пространства

Чем хорош GLE со своей высокой крышей, так это простором. Что спереди, что сзади — над головой целых два кулака пространства, таким запасом редко какой автомобиль может похвастаться.

Сиденья удобно спрофилированы

Сиденья удобно спрофилированы

С расположением коленей задних пассажиров, с местом для ступней проблем нет. Сиденья удобно спрофилированы, дверные и центральный подлокотники на одной высоте.

Объем багажника — 630 литров

Объем багажника — 630 литров

Объем багажника — 630 литров, есть шторка, крючки, электропривод багажной двери. И даже запасное колесо в наличии.

Под капотом 2,9-литровый 330-сильный дизель V6

Под капотом 2,9-литровый 330-сильный дизель V6

Под капотом 2,9-литровый 330-сильный дизель и шесть его цилиндров сразу угадываются по сдержанному, но породистому урчанию. Дизель хорош, он выстреливает 2,2-тонный внедорожник с постоянным полным приводом до сотни за 5,7 секунды.

Внедорожник слишком чутко реагирует на сброс газа

Внедорожник слишком чутко реагирует на сброс газа

Но к этому дизелю еще надо приноровиться — есть нюансы с реакциями на акселератор, со связкой мотора с автоматической КП. Внедорожник слишком чутко реагирует замедлением на сброс газа — убрал ногу с педали, тут же клюешь носом. Плюс переключения автомата иногда сопровождаются ощутимыми толчками.

Рулевое показалось слегка расслабленным

Рулевое показалось слегка расслабленным

Рулевое показалось слегка расслабленным — с обратной связью проблем нет, но на скорости хотелось бы чуть большего сопротивления баранки. И режимом «Спорт» это особо не лечится.

На чисто ледяном покрытии GLE 4MATIC в поворотах демонстрирует заднеприводный характер

На чисто ледяном покрытии GLE 4MATIC в поворотах демонстрирует заднеприводный характер

На чисто ледяном покрытии GLE 4MATIC в поворотах демонстрирует заднеприводный характер — его передняя ось сопротивляется сносу, зато задние колеса весело начинают скользить. Занос развивается и при включенной системе стабилизации — она дозирует тормозное усилие небольшими порциями. А уж без неё скользить на внедорожнике становится совсем весело.

Тряска от мелкого рельефа всё равно есть

Тряска от мелкого рельефа всё равно есть

GLE со своими могучими колесами со стандартным профилем не должен бояться наших ям — так собственно почти всегда и происходит — большие неровности утюжатся, критических ударов и пробоев не возникает. Но тряска от мелкого рельефа всё равно есть, никуда не денешься.

Лежачих полицейских с ледяными наростами можно смело проходит на скорости

Лежачих полицейских с ледяными наростами можно смело проходит на скорости

Лежачих полицейских с ледяными наростами можно смело проходит на скорости — да, умеренный удар будет, но машина не соскочит с траектории и не войдет в раскачку.

Клиренс — 18 сантиметров

Клиренс — 18 сантиметров

Для городских сугробов и нечищеных дорог GLE кажется и создан — 18 сантиметровый клиренс, высокая посадка, полный привод, умеренные свесы. Но лазить на нем по глубокому снегу как-то становится страшно — не для этого сделана машина.

Стоимость GLE стартует от 4 730 000 рублей

Стоимость GLE стартует от 4 730 000 рублей

Собирают внедорожник пока в США, но со временем наладят производство на подмосковном заводе Mercedes, который в этом году открыл Владимир Путин. Стоимость GLE стартует от 4 730 000 рублей за 2-литровый 245-сильный дизель. Верхние комплектации же доходят до 7–8 миллионов рублей. Что-то посередине 5–6 миллионов, как раз цена Toyota Land Cruiser 200, на которого здесь в Сибири все молятся.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте о самых бессмысленных улицах Новосибирска, которые никуда не ведут, и где никогда нет пробок.

Внимание! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Житель центра
18 ноя 2019 в 09:13

Ржавое ВЕДРИЩЕ. Я бы такой даже за 500 тыс рублей бы не купил. Понты ни о чём. Через 3 года там всё посыпится и потребуется вливать десятки и сотни тысяч на обслуживание поганого, ржавого ВЕДРА.

Денег своих не стоит.

18 ноя 2019 в 09:11

Мерс конечно хорош, но я бы лучше присмотрелся к линейки ВАГа.

Фото пользователя
18 ноя 2019 в 09:06

сразу его в рубрику "Я паркуюсь как чудак"