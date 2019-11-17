«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 009 — всем на зависть встану возле школы, «школота» обойдет

В новом, 153-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: вольготная стоянка в пешеходной зоне возле школы, заставленные тротуары в центре города и кривая парковка у торгового центра.
«Вот так у нас паркуются около школы. Средняя общеобразовательная школа
«Взбесил автохам на улице Горького. Чтобы пройти по тротуару до конца, нужно или лезть в узкую полосу свежего сугроба и подскальзываться на уже обледенелом поребрике, скрытым под снегом, или плотно прижаться к борту этого грязного хама», — недовольны наши читатели.
Эту машину тоже надо обходить.
Раз газона уже не видно, то почему бы и не встать.
«И в Бердске есть чудаки, точнее, судя по шапке на панели, чудачки. Мало того, что в машине ребёнок один, так ещё и запарковалась на проезде, загородив выезд для тележек. В 30 метрах полупустая парковка магазина. Но "яжмать" — как бы сама с коляской прошла? Магазин "Лента"», — рассказывает Светлана.
Улицы Тихого центра давно превратились в стоянку.
Водители используют каждый свободный клочок пешеходной зоны.
Три в одном: мешает пешеходам, встал на тротуаре, заехал передними колесами на газон.
Массовая оккупация пешеходной зоны в центре города.
«Возможно вы сможете как-то повлиять на правильную парковку этого автомобиля спецсвязи, систематически так паркуется. Частично на тротуаре, перед пешеходным переходом», — пишет читатель Сергей.
Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.