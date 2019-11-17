17 ноября воскресенье
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 1/10
usd 63.89
eur 70.41

Темы

СЕЙЧАС -11°С
Пробки 1/10
usd 63.89
eur 70.41

Все новости

Все новости
Авто
Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 009 — всем на зависть встану возле школы, «школота» обойдет

Смотрим, как паркуются возле школ, на тротуарах и на заснеженных газонах

Поделиться

1 000
7 Обсудить

В новом, 153-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: вольготная стоянка в пешеходной зоне возле школы, заставленные тротуары в центре города и кривая парковка у торгового центра.

Lexus с номерами 009 на тротуаре

Lexus с номерами 009 на тротуаре

«Вот так у нас паркуются около школы. Средняя общеобразовательная школа № 48 по адресу: улица Титова, 202», — пишут очевидцы.

Перегородил проход

Перегородил проход

«Взбесил автохам на улице Горького. Чтобы пройти по тротуару до конца, нужно или лезть в узкую полосу свежего сугроба и подскальзываться на уже обледенелом поребрике, скрытым под снегом, или плотно прижаться к борту этого грязного хама», — недовольны наши читатели.

Audi с номерами 005 мешает пешеходам

Audi с номерами 005 мешает пешеходам

Эту машину тоже надо обходить.

Здесь был газон

Здесь был газон

Раз газона уже не видно, то почему бы и не встать.

Парковка у торгового центра

Парковка у торгового центра

«И в Бердске есть чудаки, точнее, судя по шапке на панели, чудачки. Мало того, что в машине ребёнок один, так ещё и запарковалась на проезде, загородив выезд для тележек. В 30 метрах полупустая парковка магазина. Но "яжмать" — как бы сама с коляской прошла? Магазин "Лента"», — рассказывает Светлана. 

Пешеходы обходят машины

Пешеходы обходят машины

Улицы Тихого центра давно превратились в стоянку.

Все тротуары заставлены

Все тротуары заставлены

Водители используют каждый свободный клочок пешеходной зоны.

Возле знака пешеходного перехода

Возле знака пешеходного перехода

Три в одном: мешает пешеходам, встал на тротуаре, заехал передними колесами на газон.

Стоянка в пешеходной зоне

Стоянка в пешеходной зоне

Массовая оккупация пешеходной зоны в центре города.

Стоянка перед пешеходным переходом

Стоянка перед пешеходным переходом

«Возможно вы сможете как-то повлиять на правильную парковку этого автомобиля спецсвязи, систематически так паркуется. Частично на тротуаре, перед пешеходным переходом», — пишет читатель Сергей.

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Я паркуюсь как чудакпарковка

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
17 ноя 2019 в 08:12
+1 −4

Нищета взбунтовалась!

Гость
17 ноя 2019 в 08:12
+1 −4

Нытики, обойдёте

Фото пользователя
17 ноя 2019 в 08:43
+3 −0

Наступил ледовый сезон. Если по дороге на каток, случайно коньком задену машину, заранее прошу прощения