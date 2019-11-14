Уличные камеры выключились за 10 минут до нападения. Кто и за что жестоко избил известного общественника

Андрею Радаеву досталось сильно: синяки и кровоподтеки не только на лице, но и на теле Фото: Густаво Зырянов / Андрей Радаев

На этой неделе, 12 ноября, в Новосибирске жестоко избили известного общественника Андрея Радаева, члена регионального штаба ОНФ и президента Ассоциации архитекторов и дизайнеров Сибири. Журналист НГС Илья Калинин поговорил с пострадавшим, побывал на месте преступления и выяснил, что камеры уличного наблюдения по странному совпадению перестали работать за 10 минут до нападения. Рассказываем, как всё было. Что случилось

Двое неизвестных напали на Андрея Радаева 12 ноября в 18:30 прямо возле делового центра «Техноком» на улице Фрунзе, 86. Здесь у Радаева — владельца и руководителя студии дизайна ArtVision, президента Ассоциации архитекторов и дизайнеров Сибири и члена правления регионального штаба ОНФ — находится офис.

Общественника жестоко избили прямо возле его работы — в нескольких метрах от здания Фото: Густаво Зырянов

Андрей Радаев вспоминает, что в 18:28 он вышел из лифта и отправил СМС, а через пару-тройку минут подошёл к своему автомобилю, припаркованному справа от здания. Открыл водительскую дверь, положил сумку. Потом открыл пассажирскую дверь и потянулся в салон, чтобы достать щётку и смести снег с лобового стекла.

В эту же секунду он услышал за своей спиной шуршание одежды. Начал оборачиваться, но сразу получил в лицо струю из перцового баллончика и одновременно мощнейший удар.

— Я просто сразу потерялся и ничего не видел: только какие-то силуэты. Никто ничего не говорил — сразу жёсткий удар, как будто меня хотели вырубить с первого удара. Потом — второй удар. Били только по лицу. Когда я осел, они нанесли удар по голове сверху. Я был в шапочке, она меня немного спасла. Но это точно не кулаком били. Может, кастетом. Голым кулаком через шапку таких повреждений не нанести: видите, даже шапочка отпечаталась на лбу такой сеточкой — с такой силой били, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Радаев.

Схема, которую нарисовали сотрудники агентства Радаева: нападение произошло возле машины, подозрительная пара стояла в нескольких метрах напротив Фото: Андрей Радаев

В какой-то момент Андрей Радаев крикнул — позвал на помощь. Возможно, это спугнуло преступников. Пострадавший заметил: всё произошло очень быстро, буквально за какие-то секунды. Били жёстко и профессионально.

Нападавших увидели коллеги Радаева, которые ушли с работы чуть раньше своего руководителя.

— Видно было, что они стояли очень долго. Суетились, переминались. Один был в чёрной куртке-пуховике с капюшоном. Он отвернулся. А второй стоял лицом к выходу из бизнес-центра: синяя куртка, высокий воротник и шапочка. Капюшона на нем не было, он прятался в воротник. Молодые, лет по 25–30 где-то. Тот, что в чёрном пуховике, был повыше и похудее, второй — пониже и поплотнее, — описала подозреваемых сотрудница студии дизайна ArtVision.

Какие травмы нанесены

Андрей Радаев уже побывал в нескольких лечебных учреждениях. В городской клинической больнице провели общий осмотр. В стоматологии зашили рваные раны во рту и проверили зубы — к счастью, они остались целыми. В 34-й поликлинике сделали томографию черепа и грудной клетки, после чего обнаружили сотрясение мозга. Трещину в черепе, которую подозревали изначально, не нашли. Пострадали глаза: правый до сих пор заплывший, хотя уже что-то начинает видеть, левым после травмы Радаев видел только свет. Сейчас уже может различить окружающие предметы.

Врачи обнаружили у Андрея Радаева сотрясение мозга, повреждение глаз и многочисленные гематомы Фото: Густаво Зырянов

— Нас не приняли сегодня в судмедэкспертизе, сказали, что травмы достаточно подробно описаны в бумагах всех лечебных заведений, где мы были. После выздоровления надо подойти сюда и тогда здесь изучат все справки и определят степень тяжести ущерба, — пояснила супруга Андрея Радаева.

«Гоп-стоп» или заказ?

В обычный гоп-стоп или ограбление Андрей Радаев не верит. Нападавшие дожидались именно его и ничего не взяли, хотя на сидении в открытом салоне лежала сумочка.

— С чем-то личным я это не связываю. Да и с бизнесом тоже. Все клиенты наши всегда довольны. Ни с кем не ругаемся, ссор никаких не было. Каких-то предупреждений тоже, — заверил рассуждает общественник.



Андрей Радаев в своём кабинете Фото: Густаво Зырянов

Из рабочих задач на ближайшее время Андрей Радаев упомянул готовящееся на следующей неделе в Москве собрание по учреждению федеральной комиссии по дизайну и архитектуре. Комиссия на уровне всей страны будет решать различные вопросы, связанные с дизайном, архитектурой и разработкой дизайн-кода городов: приведение внешнего оформления улиц, вывесок, рекламы и фасадов к единому стилю и формату.



— В Новосибирске этого дизайн-кода нет уже несколько лет. И я постоянно поднимаю эти вопросы на различных собраниях. Но тут есть определённое противостояние и противодействие: многое завязано на рекламном бизнесе, на конструкциях. У кого-то деньги вложены в оформление фасадов, вывесок, витрин и ему не хочется всё это менять. Ладно, когда речь идёт о маленькой парикмахерской, а бывают огромные площадки, оформление которых придётся потом под этот дизайн-код города перестраивать, — рассказал президент Ассоциации архитекторов и дизайнеров.

Еще одна версия нападения

Наиболее вероятная причина нападения — активное выступление общественника против точечной застройки в целом и застройки территории бывшего военного городка на улице Воинская — в частности.

— Наша ассоциация отстаивает идею создания на месте военного городка у «Ауры» большой рекреационной зоны. Думаем, что будет правильно пустить туда для развития территории малый бизнес, отреставрировать здания: там более 30 памятников культурного наследия — дома 1905, 1910 годов постройки… В такой концентрации их просто нет нигде в городе. Это самое уникальное место в городе, которое можно было бы сделать центром отдыха для горожан — с парками, какими-то спортивными зонами…

Потерпевший просит связаться с ним всех, кто стал свидетелем избиения или случайно снял это на видеорегистратор Фото: Густаво Зырянов

Конкурс проектов по освоению территории бывшего военного городка, как заметил Андрей Радаев, проводил новосибирский Минстрой в 2018 году: тогда было подано 12 заявок.

— Из 12 проектов, которые там были, 11 проектов предполагали жилую застройку. А наш проект не предполагал её: мы хотели, чтобы территория была для горожан. Но наш проект никому не понравился, так как в нём нет никакой экономической составляющей, а все хотят какие-то деньги получить оттуда. И вроде даже какой-то проект есть сейчас — какой-то даже утвердили, но почему-то его никому не показывают. Говорят, что он даже не тот, который изначально выиграл конкурс, а совершенно новый. Поэтому, что будет с этой территорией, мы не знаем: город может лишиться возможности получить такое уникальное пространство, а там настроят опять бестолковых многоэтажек, — объяснил Андрей Радаев.

Кто стоит за военным городком

Корреспондент НГС отправил запрос властям с просьбой прояснить ситуацию по застройке территории бывшего военного городка, но к моменту публикации материала ответы в редакцию не пришли.



Из мэрии сообщили лишь, что проект по военному городку разрабатывал МУП «Институт градостроительного планирования». В 2018 году МУП «Институт градостроительного планирования» преобразовался в МБУ «Градостроительного планирования». Также в мэрии заметили, что проект застройки бывшего военного городка рассматривать всерьёз ещё рано: земля до сих пор принадлежит Минобороны РФ.

Камер на деловом центре «Техноком» много, но все они в нужный момент почему-то не сработали Фото: Густаво Зырянов

Что происходит сейчас

В этот четверг, 14 ноября, Андрей Радаев планировал выступить на экспертном совещании по теме «Жильё и городская среда», которое проходило в исполкоме ОНФ. На совещании предполагалось обсудить точечную застройку, нарушающую права горожан. Доклад готовил в том числе и Радаев.

Участковый Александр Оглезнев изучает кадры с камер видеонаблюдения Фото: Густаво Зырянов

Дело об избиении общественника пока не возбудили, хотя заявление подано в Центральный РОВД ещё в ночь на 13 ноября. Сегодня в офис к потерпевшему пришёл участковый Александр Оглезнев, он поизучал записи с камер видеонаблюдения бизнес-центра, удивился журналистскому вниманию к происшествию и, как заметил Андрей Радаев, уехал докладывать ситуацию начальству. Позже Радаеву сообщили, что его ждут в полиции завтра, то есть в пятницу. Возможно, там и решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также сегодня стало известно, что все внешние камеры делового центра «Техноком» по странному стечению обстоятельств перестали работать за 10 минут до избиения общественника.

Администратор УК «Фирма Техноком» Елена Понфилёнок уточняет, какие камеры и когда работали Фото: Густаво Зырянов