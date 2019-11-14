Уличные камеры выключились за 10 минут до нападения. Кто и за что жестоко избил известного общественника

На этой неделе, 12 ноября, в Новосибирске жестоко избили известного общественника Андрея Радаева, члена регионального штаба ОНФ и президента Ассоциации архитекторов и дизайнеров Сибири. Журналист НГС Илья Калинин поговорил с пострадавшим, побывал на месте преступления и выяснил, что камеры уличного наблюдения по странному совпадению перестали работать за 10 минут до нападения. Рассказываем, как всё было.
Что случилось
Двое неизвестных напали на Андрея Радаева 12 ноября в 18:30 прямо возле делового центра «Техноком» на улице Фрунзе, 86. Здесь у Радаева — владельца и руководителя студии дизайна ArtVision, президента Ассоциации архитекторов и дизайнеров Сибири и члена правления регионального штаба ОНФ — находится офис.
Андрей Радаев вспоминает, что в 18:28 он вышел из лифта и отправил СМС, а через пару-тройку минут подошёл к своему автомобилю, припаркованному справа от здания. Открыл водительскую дверь, положил сумку. Потом открыл пассажирскую дверь и потянулся в салон, чтобы достать щётку и смести снег с лобового стекла.
В эту же секунду он услышал за своей спиной шуршание одежды. Начал оборачиваться, но сразу получил в лицо струю из перцового баллончика и одновременно мощнейший удар.
— Я просто сразу потерялся и ничего не видел: только какие-то силуэты. Никто ничего не говорил — сразу жёсткий удар, как будто меня хотели вырубить с первого удара. Потом — второй удар. Били только по лицу. Когда я осел, они нанесли удар по голове сверху. Я был в шапочке, она меня немного спасла. Но это точно не кулаком били. Может, кастетом. Голым кулаком через шапку таких повреждений не нанести: видите, даже шапочка отпечаталась на лбу такой сеточкой — с такой силой били, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Радаев.
В какой-то момент Андрей Радаев крикнул — позвал на помощь. Возможно, это спугнуло преступников. Пострадавший заметил: всё произошло очень быстро, буквально за какие-то секунды. Били жёстко и профессионально.
Нападавших увидели коллеги Радаева, которые ушли с работы чуть раньше своего руководителя.
— Видно было, что они стояли очень долго. Суетились, переминались. Один был в чёрной куртке-пуховике с капюшоном. Он отвернулся. А второй стоял лицом к выходу из бизнес-центра: синяя куртка, высокий воротник и шапочка. Капюшона на нем не было, он прятался в воротник. Молодые, лет по 25–30 где-то. Тот, что в чёрном пуховике, был повыше и похудее, второй — пониже и поплотнее, — описала подозреваемых сотрудница студии дизайна ArtVision.
Какие травмы нанесены
Андрей Радаев уже побывал в нескольких лечебных учреждениях. В городской клинической больнице провели общий осмотр. В стоматологии зашили рваные раны во рту и проверили зубы — к счастью, они остались целыми. В 34-й поликлинике сделали томографию черепа и грудной клетки, после чего обнаружили сотрясение мозга. Трещину в черепе, которую подозревали изначально, не нашли. Пострадали глаза: правый до сих пор заплывший, хотя уже что-то начинает видеть, левым после травмы Радаев видел только свет. Сейчас уже может различить окружающие предметы.
— Нас не приняли сегодня в судмедэкспертизе, сказали, что травмы достаточно подробно описаны в бумагах всех лечебных заведений, где мы были. После выздоровления надо подойти сюда и тогда здесь изучат все справки и определят степень тяжести ущерба, — пояснила супруга Андрея Радаева.
«Гоп-стоп» или заказ?
В обычный гоп-стоп или ограбление Андрей Радаев не верит. Нападавшие дожидались именно его и ничего не взяли, хотя на сидении в открытом салоне лежала сумочка.
— С чем-то личным я это не связываю. Да и с бизнесом тоже. Все клиенты наши всегда довольны. Ни с кем не ругаемся, ссор никаких не было. Каких-то предупреждений тоже, — заверил рассуждает общественник.
Из рабочих задач на ближайшее время Андрей Радаев упомянул готовящееся на следующей неделе в Москве собрание по учреждению федеральной комиссии по дизайну и архитектуре. Комиссия на уровне всей страны будет решать различные вопросы, связанные с дизайном, архитектурой и разработкой дизайн-кода городов: приведение внешнего оформления улиц, вывесок, рекламы и фасадов к единому стилю и формату.
— В Новосибирске этого дизайн-кода нет уже несколько лет. И я постоянно поднимаю эти вопросы на различных собраниях. Но тут есть определённое противостояние и противодействие: многое завязано на рекламном бизнесе, на конструкциях. У кого-то деньги вложены в оформление фасадов, вывесок, витрин и ему не хочется всё это менять. Ладно, когда речь идёт о маленькой парикмахерской, а бывают огромные площадки, оформление которых придётся потом под этот дизайн-код города перестраивать, — рассказал президент Ассоциации архитекторов и дизайнеров.
Еще одна версия нападения
Наиболее вероятная причина нападения — активное выступление общественника против точечной застройки в целом и застройки территории бывшего военного городка на улице Воинская — в частности.
— Наша ассоциация отстаивает идею создания на месте военного городка у «Ауры» большой рекреационной зоны. Думаем, что будет правильно пустить туда для развития территории малый бизнес, отреставрировать здания: там более 30 памятников культурного наследия — дома 1905, 1910 годов постройки… В такой концентрации их просто нет нигде в городе. Это самое уникальное место в городе, которое можно было бы сделать центром отдыха для горожан — с парками, какими-то спортивными зонами…
Конкурс проектов по освоению территории бывшего военного городка, как заметил Андрей Радаев, проводил новосибирский Минстрой в 2018 году: тогда было подано 12 заявок.
— Из 12 проектов, которые там были, 11 проектов предполагали жилую застройку. А наш проект не предполагал её: мы хотели, чтобы территория была для горожан. Но наш проект никому не понравился, так как в нём нет никакой экономической составляющей, а все хотят какие-то деньги получить оттуда. И вроде даже какой-то проект есть сейчас — какой-то даже утвердили, но почему-то его никому не показывают. Говорят, что он даже не тот, который изначально выиграл конкурс, а совершенно новый. Поэтому, что будет с этой территорией, мы не знаем: город может лишиться возможности получить такое уникальное пространство, а там настроят опять бестолковых многоэтажек, — объяснил Андрей Радаев.
Кто стоит за военным городком
Корреспондент НГС отправил запрос властям с просьбой прояснить ситуацию по застройке территории бывшего военного городка, но к моменту публикации материала ответы в редакцию не пришли.
Из мэрии сообщили лишь, что проект по военному городку разрабатывал МУП «Институт градостроительного планирования». В 2018 году МУП «Институт градостроительного планирования» преобразовался в МБУ «Градостроительного планирования». Также в мэрии заметили, что проект застройки бывшего военного городка рассматривать всерьёз ещё рано: земля до сих пор принадлежит Минобороны РФ.
Что происходит сейчас
В этот четверг, 14 ноября, Андрей Радаев планировал выступить на экспертном совещании по теме «Жильё и городская среда», которое проходило в исполкоме ОНФ. На совещании предполагалось обсудить точечную застройку, нарушающую права горожан. Доклад готовил в том числе и Радаев.
Дело об избиении общественника пока не возбудили, хотя заявление подано в Центральный РОВД ещё в ночь на 13 ноября. Сегодня в офис к потерпевшему пришёл участковый Александр Оглезнев, он поизучал записи с камер видеонаблюдения бизнес-центра, удивился журналистскому вниманию к происшествию и, как заметил Андрей Радаев, уехал докладывать ситуацию начальству. Позже Радаеву сообщили, что его ждут в полиции завтра, то есть в пятницу. Возможно, там и решится вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также сегодня стало известно, что все внешние камеры делового центра «Техноком» по странному стечению обстоятельств перестали работать за 10 минут до избиения общественника.
Руководитель компании, управляющей бизнес-центром, Елена Понфилёнок пожаловалась корреспонденту НГС на нехватку средств для обновления сервера и видеокамер.
— Эта техника установлена 12 лет назад. Обновление техники не делалось. И для арендатора не будет делаться… Жизнь из совпадений состоит. Из случайностей. Счастливых или несчастливых. А камеры у нас работают так, как нам надо, — философски заметила администратор УК «Фирма Техноком» Елена Понфилёнок.
Избитый Андрей Радаев просит всех, кто видел или случайно снял на видеорегистратор его избиение возле делового центра «Техноком» 12 ноября в 18:30, сообщить об этом на телефон +7–913–908–88–86. Также можно связаться по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8-982-781-74-07 (редакция НГС).