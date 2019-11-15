Дай списать: пять легальных способов не платить за «коммуналку»

Коммунальные платежи можно существенно уменьшить, но для этого надо хорошо знать законы и свои права Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Каждый месяц наступает как минимум одна печальная дата — день, когда нам приходят квитанции за коммунальные услуги. Цифры в платежках увеличиваются ежегодно, расставаться с деньгами тяжело, а если не платить — отключат. Или все-таки можно не платить?

Мы подняли коммунальное законодательство, допросили экспертов и нашли пять легальных лазеек, по которым вы можете существенно скостить платеж, а в отдельных случаях не платить вообще.

Когда горячая вода — холодная Коммунальщики не отличаются постоянством: могут воду на пару дней отключить или тепло в батареи подать с задержкой. Как правило, к таким вещам мы относимся со смирением, тем временем закон предполагает, что за каждую свою оплошность работники ЖКХ должны делать перерасчет.



Чтобы доказать, что коммунальная служба не выполняет свои обязанности, действуйте по алгоритму: звоните в аварийную службу и расскажите о проблеме диспетчеру. Сотрудник должен сообщить причину ЧП, назвать сроки устранения и принять заявку. Далее с вами согласуют время для проверки качества услуги. Если при проверке вы разошлись с поставщиком во мнении, процедуру должны провести повторно — можно даже с привлечением жилищной инспекции в качестве рефери.

Некачественной услугой считается изменение состава холодной воды, ее отсутствие более восьми часов в месяц или четырех часов за день. Придраться можно, даже если вода идет из крана тонкой струйкой. Горячую воду могут отключать так же на четыре часа в день или восемь часов в месяц и ещё раз в год для опрессовок. О перерасчете ГВС можно попросить, если вода не соответствует нормам — низкое давление в трубах или недостаточная температура (норма — 50–75 градусов Цельсия). При этом авария — не оправдание для отключения. Даже в случае экстренной ситуации вам обязаны пересчитать платеж.

Нет воды больше четырех часов — пора требовать перерасчет Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Газ тоже должен идти под определенным давлением и соответствовать стандартам. Отключить его могут не дольше чем на четыре часа в месяц. Электричество могут отключать на сутки, а если источника питания два — только на два часа. При этом получить перерасчет можно, если электроэнергию не отключают, но она регулярно скачет — вместо положенных 220 вольт в розетке оказывается меньше 209 или больше 231 вольта.

Отопление не должны отключать больше чем на сутки в месяц, а температура в жилых комнатах зимой должна быть не ниже +18 и не выше +22 градусов Цельсия. Но не спешите обольщаться: показания вашего комнатного термометра никто учитывать не будет. Для того чтобы доказать, что услуга некачественная, одних только ваших показаний недостаточно — нужно пригласить специалистов из Роспотребнадзора, которые будут все измерять специальными приборами. Если эксперты подтвердят обоснованность вашего недовольства, то можно обратиться в суд. Для перерасчета могут быть и дополнительные причины, изучить их можно здесь.



Когда положены субсидии

Претендовать на помощь от государства могут не только очевидные льготники, но и все, кто тратит на ЖКУ больше 22% семейного дохода. К примеру, вы зарабатываете 25 тысяч рублей, а счета приходят больше чем на 5,5 тысячи рублей — в этом случае вам полагается помощь. Размер субсидии устанавливается на местном уровне.



Если денег на оплату коммуналки не хватает — можно попросить у государства Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Чтобы получить «скидку», придется собрать документы, но зато это поможет сэкономить Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Когда вы экономите правильно Услуги в платежках делятся на жилищные и коммунальные. Самая внушительная строчка в коммунальных — отопление. Экономить на нем проще жителям новостроек: в новых домах есть регуляторы температуры. В старом жилье этот вопрос тоже можно решить. — Речь не о регуляторе, что стоит на батарее — от того, что мы сами уменьшили себе тепло, меньше мы платить не стали, — объясняет один из координаторов проекта «Школа грамотного потребителя» Сергей Полыганов. — Нужно, чтобы были общедомовой узел коммерческого учета тепла (УКУТ), который будет считать тепло и горячую воду, и рядом с ним регулятор погодной зависимости. Он позволяет очень быстро отрегулировать температуру, реагируя на погоду. Это позволяет не отапливать улицу и экономить тепло, а вместе с ним и деньги.

Чтобы снизить плату за отопление, придется договориться с соседями — от регуляторов на батарее в этом смысле никакой пользы Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Сэкономить на электричестве помогут индивидуальные приборы учета. Размер выгоды от двухтарифного счетчика напрямую зависит от соотношения потребления энергии днем и ночью. Если счетчики есть, то правила простые: выключать свет, когда выходите из комнаты, пользоваться не общим, а местным освещением и энергоэффективными лампочками, не оставлять включенными в розетку приборы, которыми не пользуетесь.



Экономить воду тоже помогают счетчики, но при этом нужно следить за тем, чтобы краны были отрегулированы, в унитазе не текла струйка. Последнее может показаться незначительным, но за сутки так убегает ведро воды, за которое вы потом заплатите.

После отпуска сохраните билеты и отнесите их в УК — плату за месяц должны пересчитать Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Сэкономить можно во время отпуска или если квартира пустует. Для этого уведомите управляющую компанию о своем отсутствии, предъявив билеты на поездку (до или после отпуска — значения не имеет) или справку о том, что вы проживаете в другом месте и оплачиваете «коммуналку» там. Правда, за отопление все равно придется платить — отключить его невозможно. Когда вы — банкрот Причины коммунальной задолженности бывают разные, а вот проблемы у их обладателей — одинаковые: если вовремя не рассчитаться с долгами, можно остаться без света или воды. Для списания долгов есть несколько вариантов, чаще всего рассматриваются банкротство и пропуск срока исковой давности — как правило, он составляет три года.

— Само по себе истечение этого срока не дает абсолютного права списания долга: то есть человек не может не платить три года, а потом прийти в управляющую или ТСН с требованием обнулить лицевой счет, потому что время прошло. Управляющая организация сама может обратиться в суд и через пять, и через семь лет с момента отсутствия платежа, и суд будет рассматривать это требование, — объясняет юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев. — Срок исковой давности судом автоматически не применяется, если об этом не заявляет ответчик. То есть, чтобы суд отказал управляющей компании или ТСН в иске о взыскании долга, ответчик должен сослаться на пропуск срока исковой давности, иначе суд взыщет долг, поскольку фактически он подтверждается.

