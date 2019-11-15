В Шерегеше открывается горнолыжный сезон: рассказываем, что там изменилось (цены выросли на треть)

16 ноября — официальное открытие сезона в Шерегеше Фото: Татьяна Фатеева / НГС

В субботу, 16 ноября, в Шерегеше официально стартует горнолыжный сезон. В этом году работают минимум 13 подъемников, правда, цены на них выросли примерно на треть. Здание у подножья горы убрали, так что теперь полно места для красивого финиша. Что еще изменится в Шерегеше в этом сезоне — в материале НГС.

Открытие горнолыжного сезона для новосибирцев начинается с Шерегеша. Снег в соседней области выпадает немного раньше, чем под Новосибирском. Первый снегопад порадовал ещё в сентябре.

Официально сезон покатушек стартует в субботу, 16 ноября. В этом году на «Шерегешфест» обещают одну из самых интересных программ за последние несколько лет. В день открытия будет много еды — с 9 до 20 часов пройдёт гастрономический фестиваль. Дальше начнётся чуть ли не битва двух религий — баттл «Кто круче» между сноубордистами и горнолыжникми. В середине дня состоится массовый забег «Царь горы», вечером выступит группа «Градусы».



Цены на подъемники в новом сезоне выросли примерно на 30%, отметил руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов. Если раньше некоторые подъемники стоили 150 рублей, теперь — 200. В этом сезоне, по его подсчётам, точно будут работать порядка 13 подъемников.

— «Фристайл» остался доступным народным подъемником. Идёт снизу до вершины горы Зелёной. У них разовый — 100 рублей. Синяя канатная дорога осталась более-менее приемлемой — 110 рублей. Кто-то называет её «Еленой», мы просто «синее кресло», — рассказал он. — Скипасс единый — «Каскад» плюс сектор Е — 1700 рублей, «Каскад» дневной составил 1450 рублей. В секторе Е дневной — 1250 рублей, — озвучил цены Вячеслав Анисимов.

В этом году в Шерегеше выросли цены на некоторые подъемники Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Спуститься с горы красиво в этом году получится точно, по крайней мере, на финише. Кафе с тем же названием «Финиш» снесли осенью, сейчас здесь просторная площадка, на которой пока ничего не строят.

Кстати, теперь разобраться в горнолыжных трассах Шерегеша гораздо проще — в прошлом году 2ГИС запустил карту курорта, где указаны в том числе все подъемники и пункты проката.

По словам Вячеслава Анисимова, в этом сезоне на территории курорта планируют открыть центр для туристов нового формата.

— То есть такой многофункциональный сервисный центр, когда человек приехал на один день, без проживания, где он может получить комплекс услуг. Переодеться, принять душ, поесть-попить, сесть на подъемник, покататься, опять переодеться, уехать домой, — рассказал руководитель туристско-информационного центра. Его официальное открытие запланировано на ближайшие дни.

К новому сезону начинающие отельеры настроили гостевых домов. В отличие от гостиниц, этот формат, по мнению Анисимова, вполне востребован у туристов. Во-первых, это недорого — от 500 рублей на человека в сутки. С питанием тоже всё просто: продукты можно купить в супермаркетах: «Мария-Ра», «Холди», «Магнит». В этом году в посёлке открывается «Пятёрочка».

Финишировать теперь будет комфортнее, так как снесли кафе на выкате Фото: Татьяна Фатеева / НГС

В среднем, подсчитал он, жильё на выходные обойдётся в 2–3 тысячи на человека (с пятницы по воскресенье). Парковка у «Каскада» стоит 150 рублей в будни, 200 рублей в выходные. Если добираться на такси, нужно рассчитывать на 150–200 рублей за поездку любой протяженности от горы до посёлка.

