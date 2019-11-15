10 крутых идей на выходные в Новосибирске

1
Концерт VERBEE
В пространстве популярного лофта выступит парень, покоривший музыкальные чарты. Его песни слушают в машине, подпевают, а в клубах по ночам под его треки можно танцевать бесконечно. Хиты «Зацепила», «Один», «Давай взорвем» и другие — музыкант впервые отправился в такой масштабный тур. Verbee — Евгений Вербицкий приезжает к нам уже в эту пятницу — не пропустите.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 15 ноября
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: от 900 рублей до 1500 рублей
2
Концерт ANACONDAZ
Группе уже целых 10 лет, концерт должен получиться шумным и запоминающимся. Слушатели делятся на два лагеря — или их любят, или не очень. Или узнают в их текстах себя, или нервничают. В любом случае — их треки на слуху у многих. Если вам нравится творчество этих веселых и немного задиристых ребят — не пропустите, отличный вариант на вечер субботы.
Где: лофт-парк Подземка
Когда: 16 ноября
Во сколько: 22:00
Сколько стоит: от 1400 рублей до 1900 рублей
3
Концерт Little Big
Скандальные, дерзкие, эпатажные — это все Little Big, да. С их творчеством лучше знакомиться с просмотра клипов — так надежнее, чего только стоит тот самый пресловутый Skibidi — сколько времени мы танцевали под звуки музыки, которая звучала даже в голове. В прошлом году музыканты приезжали к нам, и все желающие не уместились в маленьком пространстве клуба «Отдых». На этот раз площадка будет значительно больше. Фанаты — морально готовимся к тусовке, должно быть весело.
Где: Экспоцентр
Когда: 16 ноября
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 1600 рублей до 2900 рублей
4
Фестиваль «Новое кино Австрии 2019»
Фестиваль открылся 13 ноября. В программе мероприятия 6 фильмов — «Малыш Джо», «Земля под моими ногами», «Машина любви», «Как я научился быть ребенком», «Мой друг Зигмунд Фрейд», «Копы». Каждый из них по своему уникален, а фантастическая драма «Малыш Джо» и вовсе завоевала «Золотую пальмовую ветвь» за лучшую женскую роль. Ценители кинематографа — велком!
Где: кинотеатр Победа
Когда, во сколько и сколько стоит: уточняйте в расписании кинотеатра
5
Siberian Digital Art Festival
Лекции о нейронных сетях и о создании игровых миров, воркшопы в программах визуального программирования Touchdesigner, VVVV, синтез звуковых текстур в PureData, общение с артистами из Новосибирска и Казахстана. А еще выставка медийных работ, среди которых будут представлены интерактивные полотна, реагирующие на движения зрителя и генеративные картины, создающиеся в реальном времени — для разнообразия такая лекция лишней точно не будет.
Где: пространство «АртЕль», Романова 23
Когда: 16 ноября
Во сколько: с 12:00 до 22:00
Сколько стоит: вход свободный
6
Киноночь детективов
Любите кино и жанр расследования — тогда идея придется вам по душе. Будем смотреть «Охотники за разумом», «Мистер Холмс», «Воздушный маршал», «Шпион, выйди вон» и «Девушка с татуировкой дракона». Помимо запутанных сюжетных линий можно поиграть в приставку, настольные игры, чай, кофе, вафли, печенье и другие плюшки прилагаются. Берите с собой друзей и приятного вам кинопросмотра.
Где: антикафе Fun-time, ул Державина 1
Когда: 15 ноября
Во сколько: с 22:00 до 09:00
Сколько стоит: 400 рублей
7
Малыш
Немой черно-белый фильм 1921 года — первая полнометражная лента Чарли Чаплина. Актера на главную роль Чаплин нашел на сцене, где ребенок выступал на равных со взрослыми. Фильм «Малыш» — это история ребенка, брошенного матерью вскоре после рождения. После цепи приключений подкидыша находит житель трущоб бедный Чарли, который учит ребенка тому, что знает сам.
0+
8
Мой друг Иван Лапшин
Фильм 1984 года с Андреем Мироновым и Андреем Болтневым в главных ролях покажут на большом экране. Знакомый сюжет про небольшой отрезок жизни начальника уголовного розыска города Унчанска, Ивана Лапшина, а также его друзей, товарищей и знакомых. Иван Лапшин ловит банду матёрого бандита, живёт в коммуналке и ищет взаимности у актрисы местного театра.
16+
9
Ангелы Чарли
Да, да, вновь они. Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.
16+
10
Хороший лжец
Дуэт Хеллен Миррен и Иэна Маккеллена — профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.
18+
11
Грех
Фильм Андрея Кончаловского рассказывает об испытаниях на творческом пути художника и скульптора Микеланджело Буонарроти, за преданность которого борются два самых могущественных семейства.
16+