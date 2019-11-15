10 крутых идей на выходные в Новосибирске

Выбор, куда сходить на выходных, на этот раз не слишком велик — концерт или кино. Вариант — зарыться дома в подушки тоже не отметаем, запасаемся вкусной едой и уютно проводим время (будет холодно, особенно в субботу). В «Экспоцентре» обещают устроить треш эпатажные ребята из группы Little Big — нужно быть морально готовыми к ним, а рэпер Verbee ничего такого устраивать не собирается — просто споет о безответной любви. 10 лет группе Anacondaz — истинные фанаты не должны пропустить праздник. Если вам надоело смотреть кино дома или в кинотеатре, то сходите на ночной просмотр детективов — покажут сразу четыре фильма подряд. Любителям классики — на большом экране по-прежнему транслируют черно-белые фильмы с Чарли Чаплиным. Из современного кинопроката — вышли новые «Ангелы Чарли» и невероятный дуэт Хеллен Миррен и Иэна Маккеллена в фильме «Хороший лжец».

