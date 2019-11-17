Изменили на лету: учёному дважды повысили ставку по льготной ипотеке — квартиру он так и не купил

У Сбербанка действительно есть соглашение с СО РАН о специальных условиях для учёных, но ставка там совсем не такая, какую предложили новосибирцу менеджеры Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Российское правительство уже много лет пытается сделать жильё доступнее. Пока получается не очень, но ряд категорий россиян имеют привилегии: для них и ставки по ипотеке снижают, и субсидии на жильё дают. Правда, как оказалось, даже эта уже давно отлаженная система иногда дает сбой: молодой учёный СО РАН из Новосибирска при подготовке к сделке рассчитывал на одну ставку, а получил совсем другую. НГС узнал подробности и выяснил, часто ли ставка меняется на лету и почему.

Новосибирец Виктор Кузнецов (имя изменено по просьбе героя) — молодой учёный СО РАН. Для государства он — льготник, поэтому ему выдали субсидию на покупку жилья, которой можно оплатить примерно половину приличной квартиры.



Виктор вспоминает, что с сертификатом он мог обратиться только в два банка в Новосибирске: Сбербанк и Газпромбанк.

— Я пошёл в Сбербанк, они говорят: у нас для сотрудников СО РАН уникальные условия, берите ипотеку у нас. На строящееся жильё мне менеджер предложил ставку 7,6%, но я ещё не знал, что буду брать, — рассказывает учёный. — Я сходил в мой зарплатный банк, проверил, мне там сказали, что такую ставку дать не могут.

«Сказали, что не должно быть такой ставки» Виктор нашёл подходящий вариант в новостройке, который в банке согласовали. Но в одобрении банка в личном кабинете (скриншоты есть в распоряжении редакции НГС) ставка оказалась выше — не обещанные 7,6%, а 8,3%. Такую же ставку банк предложил на вторичное жильё.

— Я говорю: «Здесь что-то не то». На что мне ответили: «Ой, мы, наверное, не увидели, что вы сотрудник СО РАН, но при подписании договора мы всё учтём, и когда будет одобрен сам объект, ставка будет правильной», — говорит Виктор.

Предварительные решения с одобрения, которые новосибирцы получают в личные кабинеты или по электронной почте, совсем не окончательные Фото: Татьяна Фатеева / НГС

С новостройкой в итоге не получилось: выбранный дом строится без использования эскроу-счёта, а это одно из обязательных условий для программы. Тогда учёный начал искать квартиру в готовом доме, а параллельно собирать необходимые для сделки документы, и получил уже новое одобрение банка, в котором всё также была указана ставка в 8,3%.



— Я думаю: «Ну здорово», подписываю с хозяином квартиры предварительный договор, отправляем все данные — на этой же неделе уже сделка должна быть. Выходим на сделку, и мне приходят документы на согласование на сайте «ДомКлик». А там в кредитном договоре написано, что ставка 11%, при условии страхования — 10%. Я обращаюсь в отделение Сбербанка: мы ведь другие цифры обговаривали. Мне ответили, что, наверное, это ошибка, и сейчас со мной свяжется руководитель ипотечного отдела. В ипотечном отделе сказали, что не должно быть такой ставки, должно быть 10%, а в случае страхования — 9%. Но это тоже не те данные, которые мне давали. Но когда на следующий день я приехал, мне сказали, что нет, всё правильно: 11%, а если страхуетесь, то будет 10%, при этом страховка от Сбербанка в два раза дороже рынка.

Как это объясняют в банке Сделка чуть не сорвалась, признаётся Виктор Кузнецов: на согласованиях он потерял почти месяц и уже успел бы оформить ипотеку в другом банке. В ответ на жалобу он получил из банка сообщение о том, что ставка повышена из-за того, что он не является участником зарплатного проекта, хотя это было известно ещё на старте обращения молодого учёного в банк.



С сотрудником банка «проведена беседа и было указано на <…> недопустимость предоставления клиентам неполной либо некорректной информации», добавляют в сообщении. С кем из четырёх менеджеров, общавшихся с Виктором, эту беседу провели, учёный так и не понял. Он рассказал, что пожаловался в Роспотребнадзор и регулятору — Банку России, но ответ пока не получил.

В Сбербанке подтвердили НГС, что соглашение между банком и СО РАН действительно существует и действует до конца года. По этому соглашению ставка на готовое жильё для учёных варьируется от 9 до 9,3% в зависимости от суммы первоначального взноса. О новостройках в ответе банка ничего не говорится.

— Максимальная ставка по базовым продуктам равна 10,3% и не могла подняться до 11%, — подчеркнули в банке. — Скорее всего решение было принято по программе субсидирования и далее при согласовании объекта недвижимости были предоставлены документы, не подходящие под данные условия.

В Газпромбанке с молодыми учёными тоже работают, рассказала корреспонденту НГС начальник офиса банка на Вокзальной магистрали, 6А Елена Бусова, но отдельной программы для них нет — просто учитывают их жилищные сертификаты. Долю таких заёмщиков она не смогла точно оценить, но отметила, что их немного.



По словам Елены Бусовой, полученное в банке одобрение с обозначенной ставкой фиксируется и не меняется в течение трёх месяцев.

— Предварительных решений у нас нет. Независимо от того, что будет происходить вокруг, человек получит кредит со ставкой, озвученной в решении, — заверила Елена Бусова. — Другое дело, если клиент получил решение на покупку жилья на первичном рынке, а потом передумал и сказал, что будет покупать, например, дом. Естественно, параметры поменяются.

Те же условия изменения параметров кредита действуют и в Сбербанке.

Условия ипотеки могут измениться, даже если на руках уже есть одобренное кредитное решение: например, если вместо новостройки вы вдруг решите купить дом Фото: Ольга Бурлакова / НГС

И что делать? Специалист по ипотечному кредитованию АН «Квадротека» Александр Евдокимов отметил, что заставить банк подписать договор именно на тех условиях, которые могли быть озвучены при первоначальном одобрении заявки, невозможно даже через суд — такие предложения не являются офертой, и обычно банки это указывают.

Вообще же случаи, когда ставка меняется так значительно, очень редки. В числе причин для этого он называет, в частности, сумму оценки квартиры: если она оказывается ниже, чем сумма покупки, банк предпочтёт не рисковать, предоставляя низкую ставку. Но это всегда индивидуально.

