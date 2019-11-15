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Зима
Фоторепортаж

Зима против лета: снег за месяц изменил Новосибирск до неузнаваемости (сравниваем до и после)

За несколько недель зелёные тротуары стали белыми, а горожане из ветровок перелезли в пуховики

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В Новосибирск пришла зима — меньше чем за месяц город из ярко-оранжевых пейзажей превратился в самую настоящую сибирскую зиму, с метелями, сугробами и людьми в шубах вокруг. НГС решил посмотреть, насколько сильно изменился город за один месяц, — и сравнил фото начала октября и начала ноября. Эта разница поражает. 

Ещё месяц назад в городе было очень много зелени — улица Чаплыгина в Тихом центре вообще утопала в листве 

Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС
Фото 2: Ольга Бурлакова / НГС

Больше всего к преображению Новосибирска руку приложила метель, которая накрыла город в прошедший вторник 

Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС
Фото 2: Ольга Бурлакова / НГС

Ещё месяц назад новосибирцы в отличие от деревьев были не прочь оголиться, а теперь без пуховика на улицу не выйти 

Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС
Фото 2: Ольга Бурлакова / НГС

Метель скрыла зелёные газоны под слоем белого снега

Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС
Фото 2: Ольга Бурлакова / НГС

Город в снегу, кажется, выглядит совсем иначе — не хуже и не лучше, а просто по-другому

Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС
Фото 2: Ольга Бурлакова / НГС

Под ногами теперь приятно хрустят не жёлтые листья, а сибирский снежок 

Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС
Фото 2: Ольга Бурлакова / НГС

Кое-где уже даже появился гололёд — в выходные горожане падали чаще всего, говорят медики

Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС
Фото 2: Ольга Бурлакова / НГС

Зато через оголившиеся деревья стало видно голубое небо, да и вообще редкие городские красоты 

Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС
Фото 2: Ольга Бурлакова / НГС

А снег помог подлатать дорожные ямы — так обычно утешают себя автомобилисты. Неизменным остаётся разве что обилие припаркованных машин вдоль магистралей 

Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС
Фото 2: Ольга Бурлакова / НГС

Трудно поверить, что разница между фото — всего месяц

Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС
Фото 2: Ольга Бурлакова / НГС

Кажется, мы пережили самый неприятный сезон, когда снега ещё нет, а на улицах лишь грязь и голые деревья

Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС
Фото 2: Ольга Бурлакова / НГС

Зато снежные улицы говорят о приближении Нового года и скорых переменах

Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС
Фото 2: Ольга Бурлакова / НГС

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КОММЕНТАРИИ (3)

Скумбрия
15 ноя 2019 в 10:39
+0 −0

Представляете, и так каждый год! А весной наоборот - снег растает и листья появятся! О чем статья?))))))) Это когда говорить не о...

15 ноя 2019 в 10:38
+0 −0

Ольга, спасибо Вам за фото, создающие хорошее настроение . 👍

Qwerty
15 ноя 2019 в 10:36
+0 −0

Грязный серый город круглый год. Светофильтрами тут не особо поможешь.