Зима против лета: снег за месяц изменил Новосибирск до неузнаваемости (сравниваем до и после)

В Новосибирск пришла зима — меньше чем за месяц город из ярко-оранжевых пейзажей превратился в самую настоящую сибирскую зиму, с метелями, сугробами и людьми в шубах вокруг. НГС решил посмотреть, насколько сильно изменился город за один месяц, — и сравнил фото начала октября и начала ноября. Эта разница поражает.
1 ноября 2019
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Елена Ходырева, главный редактор НГС
Елена Ходырева, главный редактор НГС