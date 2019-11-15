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Обзор

Станешь депутатом — получишь Lexus LX: что спрятано в гаражах у народных избранников горсовета

Смотрим, какие машины со смешными названиями есть у новосибирских депутатов

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Как думаете, кому какая машина принадлежит?

Как думаете, кому какая машина принадлежит?

В предыдущем обзоре НГС изучил автопарк руководителей мэрии Новосибирска, а сегодня мы заглянем в гаражи депутатов городского совета. Народные избранники оказались требовательнее чиновников, им уже мало банальных «Лэнд Крузеров» — в декларациях фигурируют премиальные большие внедорожники Lexus LX 570 и утонченные британские Range Rover. Впрочем, есть у депутатов и грузовики КАМАЗ, и микроавтобусы «Соболь», и различные лодки «Казанки». Подробнее о том, на чём ездят законодатели и их жёны, — в нашем материале. 

Основной тон в автомобильной депутатской моде задаёт председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев — у него в личной собственности значится Lexus LX 570. Такой же внедорожник есть у единоросса Глеба Дебова и у жены единоросса Игоря Кудина. Независимый депутат Вячеслав Илюхин ездит на представительском седане этой же премиальной марки — Lexus LS 460. 

Lexus LX 570 есть у трех депутатов

Lexus LX 570 есть у трех депутатов

Вообще, в официальных декларациях горсовета модели автомобилей записаны очень трогательно и смешно (хотя некоторые законы тоже веселят). С коверканьем названий, с кучей ошибок — то ли так сами депутаты предоставляли сведения, то ли так указано в свидетельствах ГИБДД, то ли в горсовете сидела специальная тётя, которая печатала всё на свой лад. 

Например, «ТОЙОТА ЛЕКСУС» — это ,оказывается, одна и та же машина, «НИССАН ИНФИНИТИ» — тоже. Nissan Juke превратился в «НИССАН ДЖУКЕ», Range Rover (комплектация Vogue) — в «РЕНЖРОВЕР ВОГУ». Есть такие автомобили, как «МИЦУБИСИПАДЖЕРОСПОРТ», «КИА СПОРТАЖ» и «ХУНДАЙ СОЛЯРИС». 

Range Rover предпочитают люди изысканные

Range Rover предпочитают люди изысканные

Вернемся от лирического отступления к гаражам — тот самый Range Rover «Вогу» записан на заместителя председателя комиссии по культуре Дмитрия Колпакова. Коммунист Сергей Кальченко имеет стильный и модный Range Rover Velar, представленный в 2017 году — почему бы и нет, ведь доход у Кальченко за 2018 год — 67 805 772 рубля. 

Банальные внедорожники Land Cruiser и Land Cruiser Prado есть у экс-кандидата в мэры Новосибирска Натальи Пинус, у единоросса Игоря Салова, у заместителя председателя совета Рената Сулейманова, у председателя комиссии по бюджету и налоговой политике Валерия Черных. 

Оказывается, депутатам нужны грузовые КАМАЗы — один такой есть у Алексея Джулая, одного из самых богатых избранников, доход которого — 18 669 803 рубля. Целых три КАМАЗа числится за коммунистом Денисом Плотниковым. 

Infiniti QX56 за 1,7 миллиона

Infiniti QX56 за 1,7 миллиона

Почти все автомобили в декларациях указаны без года выпуска, из-за чего трудно понять стоимость авто, ведь цены на одну модель разных годов отличаются на порядок. Но вот, например, внедорожник Infiniti QX56 жены Вячеслава Илюхина приведен с VIN-номером, по которому можно выяснить, что год выпуска машины — 2012-й. Средняя стоимость таких внедорожников по drom.ru составляет 1 710 000 рублей. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте о самых бессмысленных улицах Новосибирска, которые никуда не ведут и где никогда нет пробок.

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