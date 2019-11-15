Станешь депутатом — получишь Lexus LX: что спрятано в гаражах у народных избранников горсовета

Как думаете, кому какая машина принадлежит? Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

В предыдущем обзоре НГС изучил автопарк руководителей мэрии Новосибирска, а сегодня мы заглянем в гаражи депутатов городского совета. Народные избранники оказались требовательнее чиновников, им уже мало банальных «Лэнд Крузеров» — в декларациях фигурируют премиальные большие внедорожники Lexus LX 570 и утонченные британские Range Rover. Впрочем, есть у депутатов и грузовики КАМАЗ, и микроавтобусы «Соболь», и различные лодки «Казанки». Подробнее о том, на чём ездят законодатели и их жёны, — в нашем материале.



Основной тон в автомобильной депутатской моде задаёт председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев — у него в личной собственности значится Lexus LX 570. Такой же внедорожник есть у единоросса Глеба Дебова и у жены единоросса Игоря Кудина. Независимый депутат Вячеслав Илюхин ездит на представительском седане этой же премиальной марки — Lexus LS 460.

Lexus LX 570 есть у трех депутатов Фото: auto.ru

Вообще, в официальных декларациях горсовета модели автомобилей записаны очень трогательно и смешно (хотя некоторые законы тоже веселят). С коверканьем названий, с кучей ошибок — то ли так сами депутаты предоставляли сведения, то ли так указано в свидетельствах ГИБДД, то ли в горсовете сидела специальная тётя, которая печатала всё на свой лад.



Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Например, «ТОЙОТА ЛЕКСУС» — это ,оказывается, одна и та же машина, «НИССАН ИНФИНИТИ» — тоже. Nissan Juke превратился в «НИССАН ДЖУКЕ», Range Rover (комплектация Vogue) — в «РЕНЖРОВЕР ВОГУ». Есть такие автомобили, как «МИЦУБИСИПАДЖЕРОСПОРТ», «КИА СПОРТАЖ» и «ХУНДАЙ СОЛЯРИС».

Range Rover предпочитают люди изысканные Фото: auto.ru

Вернемся от лирического отступления к гаражам — тот самый Range Rover «Вогу» записан на заместителя председателя комиссии по культуре Дмитрия Колпакова. Коммунист Сергей Кальченко имеет стильный и модный Range Rover Velar, представленный в 2017 году — почему бы и нет, ведь доход у Кальченко за 2018 год — 67 805 772 рубля.

Банальные внедорожники Land Cruiser и Land Cruiser Prado есть у экс-кандидата в мэры Новосибирска Натальи Пинус, у единоросса Игоря Салова, у заместителя председателя совета Рената Сулейманова, у председателя комиссии по бюджету и налоговой политике Валерия Черных. Оказывается, депутатам нужны грузовые КАМАЗы — один такой есть у Алексея Джулая, одного из самых богатых избранников, доход которого — 18 669 803 рубля. Целых три КАМАЗа числится за коммунистом Денисом Плотниковым.

Infiniti QX56 за 1,7 миллиона Фото: auto.ru