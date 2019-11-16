Покахонтас среди нас: 3 экзотических красотки из Новосибирска, глядя на которых мужчины сходят с ума

В детстве эти девушки не хотели выделяться среди толпы — а сейчас очень рады тому, что такими родились Фото: Кадидиату Санвиди / Яна Локотош / Аржана Куюкова

На этих девушек смотрят, где бы они ни появились, украдкой или напрямую, совсем не стесняясь. Их внешность всегда привлекает внимание, потому что они другие. Экзотическая красота — настоящий магнит для сибиряков, а то и предмет зависти. Но самим красоткам пришлось нелегко из-за своей нетипичной внешности — в детстве они сталкивались с нападками одноклассников, потому что «не такие», терпели обидные высказывания и мечтали о том, чтобы их внешний вид изменился. Лишь с возрастом девушки осознали, насколько уникальны среди толпы.



Кадидиату, 27 лет, модель

Отец родом из Африки

Близкие и друзья называют Кадидиату просто Кади — так проще Фото: Кадидиату Санвиди

— Мои корни берут своё начало в Буркина-Фасо — государстве в Западной части Африки. Именно оттуда мой отец прилетел в Барнаул на учёбу, где они и познакомились с моей мамой. Он вернулся на родину, когда мне было 1,3 года, сейчас живет в Америке. В Африке я не была, мне нравится здесь.

Девушка ни разу не была на родине отца и не хочет, ей нравится Сибирь Фото: Кадидиату Санвиди

В детстве — да, меня действительно дразнили, я была таким гадким утёнком, один раз мне даже пришлось подраться с мальчиком из параллельного класса. Моя внешность действительно другая, и она мне нравится. Мне нравится в себе все, за исключением волос, с кудряшками дружбы у нас не сложилось, все остальное изменить никогда не хотела.

В себе Кади нравится всё, за исключением волос — кудряшки порой выводят её из себя Фото: Кадидиату Санвиди

Я не считаю себя уникальной из-за внешности, уникален каждый человек, а в наше время любой может сделать себе такую внешность, какую только пожелает. Да, я рада внешним данным, которые даны мне от природы, но люблю и ценю себя далеко не за это.

Исходя из своего опыта, не могу не согласиться с тем, что экзотические девушки — как магнит для мужчин. Мужчины действительно уделяют мне много внимания, даже слишком много. И не могу сказать, что это хорошо. Я не считаю, что внешние данные играют решающую роль в достижении чего-то в жизни, как говорится, важно содержимое, а не картинка.

Яна, 27 лет, руководитель федеральной сети гастрономических пространств Food Village

Один дедушка — венгр, второй — татарин

Очень часто Яну принимают за казашку — и это ей не очень нравится Фото: Яна Локотош

— Я родилась в Казахстане и в детстве делила людей на две национальности: казахи и русские. В моём фамильном древе казахских корней нет, поэтому сама я считала себя русской. Была на сто процентов уверена, что похожа на русскую и выгляжу как русская. В осознанном возрасте, предварительно покопавшись в истории семьи и расспросив родных, выяснила, что один мой дедушка был татарином, а второй — венгром. При Советском Союзе они перебрались в Казахстан и там уже познакомились с моими русскими бабушками.

В 18 лет, когда я переехала в Россию учиться, мои одногруппники думали, что я казашка. Я очень злилась поначалу, а потом просто стала переводить всё в шутку при знакомстве: «Меня зовут Яна, я из Казахстана, но не казашка». Меня никогда не дразнили за внешность, скорее любопытствовали и восхищались волосами и необычной фамилией. Всегда сама умела пошутить над собой. К слову, у меня много друзей с восточными и азиатскими корнями, и в компании мы порой позволяем себе жёсткие расистские шутки, никто не обижается, всем весело.

Часто Яна сама шутит над своей внешностью Фото: Яна Локотош

Я всегда хотела себе зеленые глаза, как у отца, и длинные прямые черные волосы, как у мамы. Прямо мечтала об этом! В итоге всё вышло наоборот — цвет глаз в маму, а кудри в папу. Принимать себя и любить свою внешность я научилась, кажется, только сейчас, в 27 лет, благодаря близким и друзьям, которые постоянно говорят, как мне идут мои кудри и какая я нестандартная.

На меня засматриваются, оборачиваются. Иногда просят потрогать мои кудри. Раньше думала, что во мне что-то не так, было некомфортно. Сейчас я понимаю, что людям просто любопытно. Если ты выделяешься, не похож на других, логично, что ты привлекаешь внимание. Мужчины откликаются на мою внешность ровно также, как и на внешность моих эффектных русских подруг, мы одинаково привлекаем внимание. Вкусы-то у всех разные. Друзья часто говорят мне, что на меня обращают свой взгляд мужчины — сама я это не всегда замечаю и ценю, наверное, привыкла.

Принимать себя такой, какая есть, Яна начала только в этом году Фото: Яна Локотош

Я понимаю, что выделяюсь, что меня замечают, что моя внешность производит эффект. Это плюс. Но так как моя профессиональная жизнь всё же связана с мозгами, а не с красотой, есть значительные минусы. Бывает так, что на деловых встречах мужчины сперва воспринимают меня не как специалиста, а как симпатичную девушку. Приходится доказывать, что я и в работе хороша. Но думаю, что это проблема глубоко в менталитете страны и с таким отношением сталкивается каждая деловая девушка. Но я не отчаиваюсь, ведь есть и те мужчины, которые смотрят в самую суть, а не на внешность. Таких мужчин стараюсь заполучать себе в друзья и союзники.



Аржана, 34 года, хореограф, танцор Теленгитка — коренной малочисленный народ Алтая

Аржану тоже часто путают с казашкой — на самом деле у девушки редкие алтайские корни Фото: Аржана Куюкова

— Я из Республики Алтай, получается, — алтайка, а если углубляться, то теленгитка, представительница малочисленного народа России. Многие стереотипно мыслят и предполагают, что я казашка, к сожалению. Моя внешность всегда привлекала внимание, но, опять же, смотря где — в странах Азии, например, меня чаще принимали за свою. В европейских странах я была заметна.

Как и многие девушки, я хотела что-то незначительно изменить в своей внешности, но не потому, что мне не нравилась моя, а потому что было интересно. Всегда же так — если волосы прямые, то хочешь кудрявые, и наоборот.

Аржане хотелось бы поменять что-то в своей внешности просто из любопытства Фото: Аржана Куюкова

В далеком детстве, когда я жила в деревне у мамы, то не выделялась, в школах учились в основном алтайские дети. Уже потом, когда я переехала в Горно-Алтайск, столкнулась с тем, что дети злые — обзываются и обижают из-за внешности. Я не вспомню уже, как меня называли. Но в студенческие годы меня называли Покахонтас, и этот образ преследует меня до сих пор. Сейчас мне нравится то, какая я, в осознанном возрасте ты понимаешь, к какому народу относишься, ценишь свою уникальность, свои обычаи и традиции, все принимаешь, все любишь и не хочешь ничего менять.

Нестандартная внешность помогла девушке выиграть конкурс красоты Фото: Аржана Куюкова