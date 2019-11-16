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SHE - статьи - Красота
Истории

Покахонтас среди нас: 3 экзотических красотки из Новосибирска, глядя на которых мужчины сходят с ума

В детстве им приходилось сталкиваться с издевательствами, но сейчас они поняли, насколько уникальны

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В детстве эти девушки не хотели выделяться среди толпы — а сейчас очень рады тому, что такими родились&nbsp;

В детстве эти девушки не хотели выделяться среди толпы — а сейчас очень рады тому, что такими родились 

На этих девушек смотрят, где бы они ни появились, украдкой или напрямую, совсем не стесняясь. Их внешность всегда привлекает внимание, потому что они другие. Экзотическая красота — настоящий магнит для сибиряков, а то и предмет зависти. Но самим красоткам пришлось нелегко из-за своей нетипичной внешности — в детстве они сталкивались с нападками одноклассников, потому что «не такие», терпели обидные высказывания и мечтали о том, чтобы их внешний вид изменился. Лишь с возрастом девушки осознали, насколько уникальны среди толпы. 

Кадидиату, 27 лет, модель
Отец родом из Африки

Близкие и друзья называют&nbsp;Кадидиату просто Кади — так проще&nbsp;

Близкие и друзья называют Кадидиату просто Кади — так проще 

— Мои корни берут своё начало в Буркина-Фасо — государстве в Западной части Африки. Именно оттуда мой отец прилетел в Барнаул на учёбу, где они и познакомились с моей мамой. Он вернулся на родину, когда мне было 1,3 года, сейчас живет в Америке. В Африке я не была, мне нравится здесь.

Девушка ни разу не была на родине отца и не хочет, ей нравится Сибирь&nbsp;

Девушка ни разу не была на родине отца и не хочет, ей нравится Сибирь 

В детстве — да, меня действительно дразнили, я была таким гадким утёнком, один раз мне даже пришлось подраться с мальчиком из параллельного класса. Моя внешность действительно другая, и она мне нравится. Мне нравится в себе все, за исключением волос, с кудряшками дружбы у нас не сложилось, все остальное изменить никогда не хотела. 

В себе Кади нравится всё, за исключением волос — кудряшки порой выводят её из себя

В себе Кади нравится всё, за исключением волос — кудряшки порой выводят её из себя

Я не считаю себя уникальной из-за внешности, уникален каждый человек, а в наше время любой может сделать себе такую внешность, какую только пожелает. Да, я рада внешним данным, которые даны мне от природы, но люблю и ценю себя далеко не за это.

Исходя из своего опыта, не могу не согласиться с тем, что экзотические девушки — как магнит для мужчин. Мужчины действительно уделяют мне много внимания, даже слишком много. И не могу сказать, что это хорошо. Я не считаю, что внешние данные играют решающую роль в достижении чего-то в жизни, как говорится, важно содержимое, а не картинка.

Яна, 27 лет, руководитель федеральной сети гастрономических пространств Food Village
Один дедушка — венгр, второй — татарин

Очень часто Яну принимают за казашку — и это ей не очень нравится

Очень часто Яну принимают за казашку — и это ей не очень нравится

— Я родилась в Казахстане и в детстве делила людей на две национальности: казахи и русские. В моём фамильном древе казахских корней нет, поэтому сама я считала себя русской. Была на сто процентов уверена, что похожа на русскую и выгляжу как русская. В осознанном возрасте, предварительно покопавшись в истории семьи и расспросив родных, выяснила, что один мой дедушка был татарином, а второй — венгром. При Советском Союзе они перебрались в Казахстан и там уже познакомились с моими русскими бабушками. 

В 18 лет, когда я переехала в Россию учиться, мои одногруппники думали, что я казашка. Я очень злилась поначалу, а потом просто стала переводить всё в шутку при знакомстве: «Меня зовут Яна, я из Казахстана, но не казашка». Меня никогда не дразнили за внешность, скорее любопытствовали и восхищались волосами и необычной фамилией. Всегда сама умела пошутить над собой. К слову, у меня много друзей с восточными и азиатскими корнями, и в компании мы порой позволяем себе жёсткие расистские шутки, никто не обижается, всем весело. 

Часто Яна сама шутит над своей внешностью

Часто Яна сама шутит над своей внешностью

Я всегда хотела себе зеленые глаза, как у отца, и длинные прямые черные волосы, как у мамы. Прямо мечтала об этом! В итоге всё вышло наоборот — цвет глаз в маму, а кудри в папу. Принимать себя и любить свою внешность я научилась, кажется, только сейчас, в 27 лет, благодаря близким и друзьям, которые постоянно говорят, как мне идут мои кудри и какая я нестандартная. 

На меня засматриваются, оборачиваются. Иногда просят потрогать мои кудри. Раньше думала, что во мне что-то не так, было некомфортно. Сейчас я понимаю, что людям просто любопытно. Если ты выделяешься, не похож на других, логично, что ты привлекаешь внимание. Мужчины откликаются на мою внешность ровно также, как и на внешность моих эффектных русских подруг, мы одинаково привлекаем внимание. Вкусы-то у всех разные. Друзья часто говорят мне, что на меня обращают свой взгляд мужчины — сама я это не всегда замечаю и ценю, наверное, привыкла.

Принимать себя такой, какая есть, Яна начала только в этом году

Принимать себя такой, какая есть, Яна начала только в этом году

Я понимаю, что выделяюсь, что меня замечают, что моя внешность производит эффект. Это плюс. Но так как моя профессиональная жизнь всё же связана с мозгами, а не с красотой, есть значительные минусы. Бывает так, что на деловых встречах мужчины сперва воспринимают меня не как специалиста, а как симпатичную девушку. Приходится доказывать, что я и в работе хороша. Но думаю, что это проблема глубоко в менталитете страны и с таким отношением сталкивается каждая деловая девушка. Но я не отчаиваюсь, ведь есть и те мужчины, которые смотрят в самую суть, а не на внешность. Таких мужчин стараюсь заполучать себе в друзья и союзники. 

Аржана, 34 года, хореограф, танцор

Теленгитка — коренной малочисленный народ Алтая

Аржану тоже часто путают с казашкой — на самом деле у девушки редкие алтайские корни&nbsp;

Аржану тоже часто путают с казашкой — на самом деле у девушки редкие алтайские корни 

— Я из Республики Алтай, получается, — алтайка, а если углубляться, то теленгитка, представительница малочисленного народа России. Многие стереотипно мыслят и предполагают, что я казашка, к сожалению. Моя внешность всегда привлекала внимание, но, опять же, смотря где — в странах Азии, например, меня чаще принимали за свою. В европейских странах я была заметна. 

Как и многие девушки, я хотела что-то незначительно изменить в своей внешности, но не потому, что мне не нравилась моя, а потому что было интересно. Всегда же так — если волосы прямые, то хочешь кудрявые, и наоборот. 

Аржане хотелось бы поменять что-то в своей внешности просто из любопытства&nbsp;

Аржане хотелось бы поменять что-то в своей внешности просто из любопытства 

В далеком детстве, когда я жила в деревне у мамы, то не выделялась, в школах учились в основном алтайские дети. Уже потом, когда я переехала в Горно-Алтайск, столкнулась с тем, что дети злые — обзываются и обижают из-за внешности. Я не вспомню уже, как меня называли. Но в студенческие годы меня называли Покахонтас, и этот образ преследует меня до сих пор. Сейчас мне нравится то, какая я, в осознанном возрасте ты понимаешь, к какому народу относишься, ценишь свою уникальность, свои обычаи и традиции, все принимаешь, все любишь и не хочешь ничего менять.

Нестандартная внешность помогла девушке выиграть конкурс красоты

Нестандартная внешность помогла девушке выиграть конкурс красоты

Я работала в модельном агентстве, выигрывала конкурсы за счет того, что отличалась от остальных девушек, открывались и другие возможности, поэтому могу сказать, что нестандартная для места обитания внешность может помочь в жизни. А что касается мужчин — я не могу сказать, не обращала внимание, кто им больше нравится, привлекают просто симпатичные девушки — не важно, русские или нет.

У вас необычная внешность? Вы хотели бы стать героиней репортажа на НГС? Расскажите дежурному журналисту свою историю по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 982 781–74–07.

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КОММЕНТАРИИ (76)

Фото пользователя
16 ноя 2019 в 11:15

Цитирую "...глядя на которых мужчины сходят с ума". Да, девушки экзотичные, но с ума не сошёл. Куда пожаловаться на фейковую новость?...))

омг
16 ноя 2019 в 11:06

Действительно, можно сойти, если долго смотреть.

Фото пользователя
16 ноя 2019 в 11:24

Была у нас одна такая в группе когда я учился в НГУ... Кличку ей дал... Копчёная... Университет так и не за кончила бездельница... Сейчас в Москве на древней профессии трудится...