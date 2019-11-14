Чем опасен вирус Коксаки, на вспышку которого жалуются жители Новосибирска (инструкция в карточках)

Жители Новосибирска и ранее сообщали НГС о распространении вируса Коксаки, который, по их словам, врачи не диагностируют. Одна из читательниц вспоминает, что аналогичная ситуация была в прошлом году: группу в детском саду закрыли на карантин из-за ветрянки, а, по её словам, это был вирус Коксаки:



— Настоящей ветрянкой мы заболели через три месяца. Болели человек 15 из группы, в том числе и мой сын, у всех одинаковые симптомы. Одна мамочка попыталась поднять этот вопрос — так её начала обрабатывать директриса детского сада, мол, зачем вы это делаете, сейчас кипиш поднимите, сад закроют на карантин.



Другая читательница НГС, чьи дети прикреплены к поликлинике № 18, говорит, что сначала этим вирусом у неё заболел годовалый ребёнок, а потом и другие члены семьи:



— Вызывали врача из поликлиники, она сказала, что у неё сейчас почти каждый второй случай вызова на дом из-за этого вируса. Потом заболела дочь пяти лет, и даже муж подхватил. Сомневаться, что это именно Коксаки, нет причины, ибо у малыша очень сильно слезала кожа, я даже оставила пару фотографий на память. Врач поставила правильный диагноз — энтеровирус, не ангина. Там из симптомов — высоченная температура. У моего мужа во время болезни температура никогда не поднималась выше 37,5 градуса. А тут 39,5 было. Но она держится два дня и резко проходит, а потом вылазят прыщи.



Ситуация с повышенной заболеваемостью, по ее словам, активно обсуждается в родительских чатах:



— У многих болеют дети, а как не заразиться — непонятно. Врачи не объясняют, поэтому родители и паникуют — переживают, ходить или нет в детсад.

