Чем опасен вирус Коксаки, на вспышку которого жалуются жители Новосибирска (инструкция в карточках)

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На что жалуются новосибирцы
Жители Новосибирска и ранее сообщали НГС о распространении вируса Коксаки, который, по их словам, врачи не диагностируют. Одна из читательниц вспоминает, что аналогичная ситуация была в прошлом году: группу в детском саду закрыли на карантин из-за ветрянки, а, по её словам, это был вирус Коксаки:
— Настоящей ветрянкой мы заболели через три месяца. Болели человек 15 из группы, в том числе и мой сын, у всех одинаковые симптомы. Одна мамочка попыталась поднять этот вопрос — так её начала обрабатывать директриса детского сада, мол, зачем вы это делаете, сейчас кипиш поднимите, сад закроют на карантин.
Другая читательница НГС, чьи дети прикреплены к поликлинике № 18, говорит, что сначала этим вирусом у неё заболел годовалый ребёнок, а потом и другие члены семьи:
— Вызывали врача из поликлиники, она сказала, что у неё сейчас почти каждый второй случай вызова на дом из-за этого вируса. Потом заболела дочь пяти лет, и даже муж подхватил. Сомневаться, что это именно Коксаки, нет причины, ибо у малыша очень сильно слезала кожа, я даже оставила пару фотографий на память. Врач поставила правильный диагноз — энтеровирус, не ангина. Там из симптомов — высоченная температура. У моего мужа во время болезни температура никогда не поднималась выше 37,5 градуса. А тут 39,5 было. Но она держится два дня и резко проходит, а потом вылазят прыщи.
Ситуация с повышенной заболеваемостью, по ее словам, активно обсуждается в родительских чатах:
— У многих болеют дети, а как не заразиться — непонятно. Врачи не объясняют, поэтому родители и паникуют — переживают, ходить или нет в детсад.
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Действительно ли много заболевших
По официальным данным, случаи заболеваемости энтеровирусной инфекцией, вызванной вирусом Коксаки, в детском саду
Журналист НГС узнал все подробности о вирусе Коксаки у главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой.
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Что такое вирус Коксаки
Вирус назван именно так, потому что в 1948–1949 годах американские учёные впервые открыли его в небольшом городке Коксаки, где была зафиксирована вспышка заболеваемости какой-то кишечной инфекцией среди детей.
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Сколько разновидностей вируса существует
Коксаки — это один из представителей большого семейства энтеровирусов. Существует 29 серотипов Коксаки, которые можно разделить на три вида энтеровирусов — A, B и C.
— Вид A — это преимущественно поражение кожи и слизистых оболочек, например, геморрагический конъюнктивит — поражение слизистых оболочек глаз. Если в ротовой полости, то стоматит, если глотки, то герпангина, если дыхательных путей, то энтеровирусный трахеит. То есть это всё протекает по типу вирусной инфекции с разными клиническими проявлениями в зависимости от того, каким типом энтеровирусов это вызывается, — объясняет инфекционист Лариса Позднякова.
Сама инфекция протекает не тяжело, но в зависимости от серотипа есть разные проявления. Может быть температура, насморк, кашель, кишечные синдромы. Как правило, через неделю-полторы — выздоровление.
Один из серотипов может вызывать асептический менингит — энтеровирусный серозный менингит, но это не гнойный, с осложнениями. Это воспаление мозговых оболочек, которое, как правило, всегда заканчивается выздоровлением без каких-то остаточных явлений.
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Как передаётся вирус Коксаки
Передаётся через загрязнённую воду, продукты или предметы быта и воздушно-капельным путём. Чаще всего случаи заболевания фиксируются в летне-осенний период. Несколько лет назад в Турции была вспышка энтеровирусной инфекции — там вирус распространялся через воду. У нас тоже бывает подъём энтеровирусной инфекции, когда начинается купальный сезон.
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Кто чаще всего заболевает
В основном дети до 10 лет. Потому что при перенесении этой энтеровирусной инфекции формируется стойкий иммунитет, пожизненный, но он сероспецифический, то есть на определённый серотип. Если человек переболел одним серотипом, то именно к нему сформировался специфический иммунитет, а к другим — нет. Взрослые в течение жизни болеют разными вирусными инфекциями, поэтому менее подвержены, чем дети.
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Как уберечь себя от вируса Коксаки
Специфической профилактики нет — вакцина не разработана, потому что разновидностей вирусов очень много. Её нет нигде в мире. Существует неспецифическая профилактика: нужно купаться в водоёмах, которые проверяются по санитарным нормам, мыть продукты и соблюдать личную гигиену.
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Как лечить вирус Коксаки
Лечение, как и для других энтеровирусных инфекций, — симптоматическое, то есть если возник конъюнктивит, то лечат именно его, и так далее.
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