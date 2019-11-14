Не тем соблазняете! 7 вещей из женского гардероба, которые бесят мужчин

Мужчины хором признались, что такое их пугает Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

Недавно мы рассказывали, какая одежда из мужского гардероба не нравится женщинам. Надо отдать должное мужчинам: они не заставили себя долго ждать и за пару часов оставили в комментариях десятки претензий в адрес женского гардероба. Мы выбрали семь самых популярных и вместе со стилистом-имиджмейкером Натальей Радзивончик выяснили, откуда все эти фобии и есть ли надежда на то, что «неугодная» одежда исчезнет из виду. «Женщины думают, что оголенная грудь привлекает мужчин, но изюминка — в закрытости»

Для глубины декольте есть строгие правила: приемлемый размер выреза равняется высоте головы от верхушки лба до подбородка. Все, что больше, будет выглядеть вульгарно. Такое девушка может себе позволить, только если у нее большие планы на вечер и ночь. В остальных случаях берем линейку, штангенциркуль и проводим нехитрые расчеты, учитывая, куда, с кем и в качестве кого идем.

Другой вопрос, когда вы настроены решительно, отправляетесь на охоту, не намерены сегодня возвращаться домой в одиночестве и собираетесь источать вульгарность. Расстегнутые ниже положенного уровня пуговицы в 100% случаев будут транслировать потребность в сексе. Но уместен такой образ будет непосредственно в месте охоты. Стилисты могут дать несколько советов на тему того, как не показаться распутницей и вместе с тем привлечь внимание мужчин. Щиколотки, шея, талия, запястья и другие тонкие части тела считаются такими же притягательными зонами, как и декольте. Немного приоткрыв их, вы вызовете не меньший интерес, но вульгарных ассоциаций не будет. А мужчинам, у которых глубокие вырезы вызывают оторопь, стоит помнить, что девушки порой вынуждены создавать сексуальные образы элементарно из-за того, что кругом большая конкуренция. И если бы действительно это не привлекало противоположный пол, они бы так и не одевались.

«Леопардовый принт. Везде, во всех проявлениях, от легинсов до маек и платьев, — кидай в огонь без раздумий!»

По статистике, мужчинам не нравится леопардовый принт. Он слишком агрессивный. И здесь дело даже не во вкусовых предпочтениях каждого, а в исторической памяти. Изначально мужчинам, чтобы добыть шкуру любого животного, нужно было рисковать жизнью. Ну а леопард больше многих остальных представлял опасность. Кроме того, натуральные шкуры хищников всегда были признаком власти и величия. Сначала их носили первобытные вожаки, затем королевские особы.

Сегодня хищный подтекст узора трансформировался в сексуальный. Недаром леопардовый принт особенно любят женщины, находящиеся в активном поиске. Это признак сексуальности и соблазнения, а также роскоши и люкса. Но мужчина скорее воспримет такой образ излишне агрессивным. Да, с таким внешним видом можно найти подходящего охотника, но, скорее всего, это будет приключение на одну ночь.

Если женщина хочет подчеркнуть свои намерения, но вместе с тем не спугнуть добычу, стоит заменить такое локальное пятно, как, например, леопардовое пальто, стильным и небольшим аксессуаром. Это вполне может быт леопардовая сумочка. Кстати, мужчинам лучше не надеяться на то, что мода на такую одежду когда-нибудь уйдет. Появившись в середине прошлого века, «леопард» надежно закрепился на подиумах, и ни один сезон без него не обходится. Остается смириться.



«Ноги, обтянутые узкими джинсами»

Узкие модели джинсов подчеркивают сексуальность, но здесь важно не переступить ту грань, где сексуальность превращается в вульгарность. И если в случае с декольте можно буквально линейкой найти уровень допустимого, здесь все немного сложнее и зависит прежде всего от вкуса каждой девушки. Мужчин узкие джинсы на женщинах раздражают чаще всего тогда, когда джинсы подчеркивают недостатки. Девушкам в таких случаях могут помочь немного фантазии и чувство стиля. Например, если надеть сверху мягкий кашемировый джемпер, прикрывающий уровень ягодиц, образ получается мягким и нежным, а мужчина сможет пофантазировать на тему талии. Стоит добавить туфли — вот вам и готовый элегантный образ.

Когда девушка надевает скини с футболкой, она создает только образ домработницы, которая выбежала на перекур. Но стоит добавить деталей, аксессуаров, научиться правильно сочетать узкие джинсы с другой одеждой, как внешний вид станет сексуальным, красивым и привлекательным.

«Ходят одетые как мужики»

Не пытайтесь посчитать, сколько одежды женщины позаимствовали у мужчин, — список выйдет бесконечным. Ботфорты, тренчи, болеро — все это и многое другое перекочевало в женский гардероб из мужской моды. Те же каблуки первыми стали носить именно мужчины, в такой обуви было удобно скакать на лошади. Первой каблуки позаимствовала королева Франции Екатерина Медичи. Она была малопривлекательной и невысокой, но богатой. Поэтому могла себе позволить заказать у флорентийских мастеров туфли, которые прекрасно чувствуют себя в женской моде уже пять столетий.

Позже Коко Шанель узаконила пребывание мужских вещей в женском арсенале. С одной стороны, благодаря им можно создать сексуальный и привлекательный образ, с другой — скрыться под брутальным образом. Скорее всего, именно эта брутальность, когда девушка считает, что ей действительно идут дутый пуховик, треники с вытянутыми коленями, кепки (или, чего хуже, шапки-формовки), кроссовки со сбитыми носками, и отпугивает мужчин. Ведь в их понимании такой образ никак не коррелирует с женственностью.



Конечно, если у вас запланирована тематическая вечеринка или тусовка в гараже с мужиками, мы не будем вас останавливать. Но все же постарайтесь создать уютный образ и помните, что стиль — это прежде всего уместность.

«Бесят рюкзачки. Причем носят все — от "яжематерей" до пенсионерок с пионерками»

У мужчин рюкзак не всегда ассоциируется с образом женственной и стильной девушки. И вот почему. Раньше чем меньше была сумка, тем обеспеченнее считалась женщина, потому что рядом с ней был мужчина или слуга. По мере эмансипации мужчин вокруг женщины становилось все меньше, а женская сумка начала постепенно увеличиваться в размерах. И когда дамы стали путешествовать самостоятельно, без мужского сопровождения, сумка вовсе стала незаменимым предметом первой необходимости, одновременно говорящим о свободе и независимости.

Сегодня рюкзак — это либо походно-дачная тематика, либо прямая ассоциация со школьным ранцем. Другими словами — переноска тяжестей на расстояние. На первый план выходят такие параметры, как удобность, практичность, функциональность. А рюкзак — это еще комфорт для позвоночника. Понятно, что места для мужчины становится тем меньше, чем больше растет рюкзак. Вот они и бесятся.



Девушкам, которые хотят и рюкзак купить, и мужчин не распугать, важно найти золотую середину, где удобство и практичность сочетались бы с женственностью и элегантностью.

«Ботфорты на каблуке и выше коленок — смотрятся как обувь из стриптиз-клуба»

У ботфортов, да еще на каблуках, неоднозначная репутация. Первые ассоциации при их упоминании — это фильмы «Красотка» или «Три мушкетера». Ботфорты, как и многое другое, женщины тоже позаимствовали из гардероба мужчин. Благодаря героине Джулии Робертс женщину в такой обуви мужчины чаще всего воспринимают как сексуальный объект. Поэтому девушкам, составляющим образ с ботфортами, стоит проанализировать, какой характер и настроение получатся у комплекта. Образ может быть эффектным и потрясающим и в то же время женственным и притягательным. Ну а мужчинам придется набраться терпения! Один из трендов осенне-зимнего сезона — ботфорты-казаки, да еще с широким голенищем-гармошкой.

«А женщин не бесит, когда на них рваные штаны, как с помойки?»