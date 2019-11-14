Не тем соблазняете! 7 вещей из женского гардероба, которые бесят мужчин

Недавно мы рассказывали, какая одежда из мужского гардероба не нравится женщинам. Надо отдать должное мужчинам: они не заставили себя долго ждать и за пару часов оставили в комментариях десятки претензий в адрес женского гардероба. Мы выбрали семь самых популярных и вместе со стилистом-имиджмейкером Натальей Радзивончик выяснили, откуда все эти фобии и есть ли надежда на то, что «неугодная» одежда исчезнет из виду.
«Женщины думают, что оголенная грудь привлекает мужчин, но изюминка — в закрытости»
Для глубины декольте есть строгие правила: приемлемый размер выреза равняется высоте головы от верхушки лба до подбородка. Все, что больше, будет выглядеть вульгарно. Такое девушка может себе позволить, только если у нее большие планы на вечер и ночь. В остальных случаях берем линейку, штангенциркуль и проводим нехитрые расчеты, учитывая, куда, с кем и в качестве кого идем.
Другой вопрос, когда вы настроены решительно, отправляетесь на охоту, не намерены сегодня возвращаться домой в одиночестве и собираетесь источать вульгарность. Расстегнутые ниже положенного уровня пуговицы в 100% случаев будут транслировать потребность в сексе. Но уместен такой образ будет непосредственно в месте охоты.
Стилисты могут дать несколько советов на тему того, как не показаться распутницей и вместе с тем привлечь внимание мужчин. Щиколотки, шея, талия, запястья и другие тонкие части тела считаются такими же притягательными зонами, как и декольте. Немного приоткрыв их, вы вызовете не меньший интерес, но вульгарных ассоциаций не будет. А мужчинам, у которых глубокие вырезы вызывают оторопь, стоит помнить, что девушки порой вынуждены создавать сексуальные образы элементарно из-за того, что кругом большая конкуренция. И если бы действительно это не привлекало противоположный пол, они бы так и не одевались.
«Леопардовый принт. Везде, во всех проявлениях, от легинсов до маек и платьев, — кидай в огонь без раздумий!»
По статистике, мужчинам не нравится леопардовый принт. Он слишком агрессивный. И здесь дело даже не во вкусовых предпочтениях каждого, а в исторической памяти. Изначально мужчинам, чтобы добыть шкуру любого животного, нужно было рисковать жизнью. Ну а леопард больше многих остальных представлял опасность. Кроме того, натуральные шкуры хищников всегда были признаком власти и величия. Сначала их носили первобытные вожаки, затем королевские особы.
Сегодня хищный подтекст узора трансформировался в сексуальный. Недаром леопардовый принт особенно любят женщины, находящиеся в активном поиске. Это признак сексуальности и соблазнения, а также роскоши и люкса. Но мужчина скорее воспримет такой образ излишне агрессивным. Да, с таким внешним видом можно найти подходящего охотника, но, скорее всего, это будет приключение на одну ночь.
Если женщина хочет подчеркнуть свои намерения, но вместе с тем не спугнуть добычу, стоит заменить такое локальное пятно, как, например, леопардовое пальто, стильным и небольшим аксессуаром. Это вполне может быт леопардовая сумочка. Кстати, мужчинам лучше не надеяться на то, что мода на такую одежду когда-нибудь уйдет. Появившись в середине прошлого века, «леопард» надежно закрепился на подиумах, и ни один сезон без него не обходится. Остается смириться.
«Ноги, обтянутые узкими джинсами»
Узкие модели джинсов подчеркивают сексуальность, но здесь важно не переступить ту грань, где сексуальность превращается в вульгарность. И если в случае с декольте можно буквально линейкой найти уровень допустимого, здесь все немного сложнее и зависит прежде всего от вкуса каждой девушки. Мужчин узкие джинсы на женщинах раздражают чаще всего тогда, когда джинсы подчеркивают недостатки. Девушкам в таких случаях могут помочь немного фантазии и чувство стиля. Например, если надеть сверху мягкий кашемировый джемпер, прикрывающий уровень ягодиц, образ получается мягким и нежным, а мужчина сможет пофантазировать на тему талии. Стоит добавить туфли — вот вам и готовый элегантный образ.
Когда девушка надевает скини с футболкой, она создает только образ домработницы, которая выбежала на перекур. Но стоит добавить деталей, аксессуаров, научиться правильно сочетать узкие джинсы с другой одеждой, как внешний вид станет сексуальным, красивым и привлекательным.
«Ходят одетые как мужики»
Не пытайтесь посчитать, сколько одежды женщины позаимствовали у мужчин, — список выйдет бесконечным. Ботфорты, тренчи, болеро — все это и многое другое перекочевало в женский гардероб из мужской моды. Те же каблуки первыми стали носить именно мужчины, в такой обуви было удобно скакать на лошади. Первой каблуки позаимствовала королева Франции Екатерина Медичи. Она была малопривлекательной и невысокой, но богатой. Поэтому могла себе позволить заказать у флорентийских мастеров туфли, которые прекрасно чувствуют себя в женской моде уже пять столетий.
Позже Коко Шанель узаконила пребывание мужских вещей в женском арсенале. С одной стороны, благодаря им можно создать сексуальный и привлекательный образ, с другой — скрыться под брутальным образом. Скорее всего, именно эта брутальность, когда девушка считает, что ей действительно идут дутый пуховик, треники с вытянутыми коленями, кепки (или, чего хуже, шапки-формовки), кроссовки со сбитыми носками, и отпугивает мужчин. Ведь в их понимании такой образ никак не коррелирует с женственностью.
Конечно, если у вас запланирована тематическая вечеринка или тусовка в гараже с мужиками, мы не будем вас останавливать. Но все же постарайтесь создать уютный образ и помните, что стиль — это прежде всего уместность.
«Бесят рюкзачки. Причем носят все — от "яжематерей" до пенсионерок с пионерками»
У мужчин рюкзак не всегда ассоциируется с образом женственной и стильной девушки. И вот почему. Раньше чем меньше была сумка, тем обеспеченнее считалась женщина, потому что рядом с ней был мужчина или слуга. По мере эмансипации мужчин вокруг женщины становилось все меньше, а женская сумка начала постепенно увеличиваться в размерах. И когда дамы стали путешествовать самостоятельно, без мужского сопровождения, сумка вовсе стала незаменимым предметом первой необходимости, одновременно говорящим о свободе и независимости.
Сегодня рюкзак — это либо походно-дачная тематика, либо прямая ассоциация со школьным ранцем. Другими словами — переноска тяжестей на расстояние. На первый план выходят такие параметры, как удобность, практичность, функциональность. А рюкзак — это еще комфорт для позвоночника. Понятно, что места для мужчины становится тем меньше, чем больше растет рюкзак. Вот они и бесятся.
Девушкам, которые хотят и рюкзак купить, и мужчин не распугать, важно найти золотую середину, где удобство и практичность сочетались бы с женственностью и элегантностью.
«Ботфорты на каблуке и выше коленок — смотрятся как обувь из стриптиз-клуба»
У ботфортов, да еще на каблуках, неоднозначная репутация. Первые ассоциации при их упоминании — это фильмы «Красотка» или «Три мушкетера». Ботфорты, как и многое другое, женщины тоже позаимствовали из гардероба мужчин. Благодаря героине Джулии Робертс женщину в такой обуви мужчины чаще всего воспринимают как сексуальный объект. Поэтому девушкам, составляющим образ с ботфортами, стоит проанализировать, какой характер и настроение получатся у комплекта. Образ может быть эффектным и потрясающим и в то же время женственным и притягательным.
Ну а мужчинам придется набраться терпения! Один из трендов осенне-зимнего сезона — ботфорты-казаки, да еще с широким голенищем-гармошкой.
«А женщин не бесит, когда на них рваные штаны, как с помойки?»
Мужчинам, которые кипят от одного только вида рваных джинсов на женщинах, можно сказать лишь одно: как и джинсы с потертостями, эти брюки не собираются покидать модный подиум. В последних коллекциях осенне-зимнего сезона дизайнеры вновь представили много подобных моделей. Рваные джинсы позволяют создать стильный и модный, а иногда дерзкий и бунтарский образ, но большинству мужчин кажутся слишком небрежными и неопрятными, грубыми и некрасивыми. Все потому, что мужчины в первую очередь хотят видеть девушек более женственными, ухоженными и романтичными. А какая нежность в штанах с дырками? Сплошной бунт, который кому-то обуздать банально лень.
Другая мужская беда — модели джинсов с огромными дырами от колена до бедра. Такие брюки действительно сложны для восприятия. Поэтому дамам, желающим понравиться мужчинам, желательно создавать на базе рваных джинсов более деликатные образы, которые оправдывали бы традиционные ожидания мужчин в плане нежности, мягкости и чувствительности.
Что интересно, мужчины, называющие элементы одежды из женского гардероба, которые выводят их из себя, на самом деле вообще редко видят конкретные вещи — они больше считывают силуэт и фигуру. Неважно, чем девушка решила украсить себя сегодня — глубоким декольте, узкими джинсами или леопардовым принтом, да хоть всем сразу, — важно создать иллюзию утонченного силуэта. Мужчинам нужно видеть разницу между линиями груди, талии и бедер. Или хотя бы нафантазировать их себе. Но главный совет от стилистов — сохранять эмоциональное благополучие женщины. Если девушкам нравится ходить так и не иначе и именно такая одежда делает их счастливыми, то ничто не должно нарушать это равновесие.