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Василий Марченко

Предприниматель, живу в Бердске
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Василий Марченко

Предприниматель, живу в Бердске

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«Внезапно падают из кустов на дорогу»: бердчанин — о «трудном» соседстве с пансионатом для ветеранов

Василий Марченко живет неподалеку от пансионата. Он рассказал, что происходит там почти каждую ночь

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Предприниматель Василий Марченко каждый день наблюдает гуляющих по ночам&nbsp;

Предприниматель Василий Марченко каждый день наблюдает гуляющих по ночам 

Жители Бердска продолжают обсуждать историю загадочной смерти 77-летнего постояльца пансионата ветеранов труда имени Калинина. После первой публикации с НГС связалась внучка еще одного постояльца, который умер в 2018 году. Родным до сих пор не дали справку о причинах смерти, хотя визуально они заметили, что у 85-летнего мужчины неестественно вывернута рука, а на теле имеются гематомы. У жителей Бердска есть свои предположения, откуда у пенсионеров такие травмы. Своим мнением поделился и бердчанин Василий Марченко, проживающий неподалеку от пансионата. Он рассказал, что происходит в их районе практически каждую ночь. Далее от первого лица.

— Я живу рядом с Бердским пансионатом ветеранов труда имени Калинина. И так понимаю, что пожилых постояльцев этого учреждения никто особо не ограничивает в передвижениях: где хотят — там и ходят.

Примерно месяц назад я поздно ночью (около трех часов) выехал из дома и поехал в Бердск. А дорога там извилистая. Вижу: дедушка дорогу переходит. Я едва успел затормозить, а так мог бы сбить человека. Глубокая ночь, темно, а он стоит посреди дороги. Иногда бывает, что они (жители пансионата) совершенно неожиданно «выпадают» из кустов, и это для местных жителей обыденная ситуация.

На днях тоже возвращался домой поздно — в одиннадцать, может, двенадцать ночи. И та же картина: идёт один, никого не замечает, никуда не смотрит. Дедушке лет под 90, сгорбленный, бредет по направлению к пансионату. Тротуаров там нет, а по дороге порой и грузовики носятся.

Так что, когда я увидел и прочитал статью о смерти 77-летнего пенсионера, сразу подумал — раз у него такие повреждения, то, может, его кто-то сбил? Тем более, у человека наблюдались провалы в памяти. Вполне возможно, что он пошёл гулять, его где-то сбили, он отлежался и пришёл назад. Водители же разные бывают: кто-то мог бросить сбитого пешехода и скрыться.

Вообще это плохо, что пожилые постояльцы пансионата без всякого контроля ходят посреди ночи — трезвые, пьяные… Бывает, идут выпившие, да еще и посреди дороги. Подобную картину наблюдают все жители МК «Сибиряк», это жилмассив прямо на берегу. У нас там въезд и шлагбаум прямо напротив БПВТ имени Калинина.

Думаю, постояльцы пансионата ходят в магазины, Новый посёлок, покупают там алкоголь. Днем чаще всего трезвые ходят, но бывает, что и пьяные валяются возле дороги. Однажды видел, как у проезжей части стояла инвалидная коляска, а рядом лежал нетрезвый человек. Адекватные водители уже знают о таких ситуациях, поэтому едут осторожно, по краешку дороги, но есть и такие, кто едет как попало. Наверное, в учреждении должен быть какой-то режим. Почему и куда пожилой человек идёт в три часа ночи?

Считаю подобное халатностью и абсолютным безразличием со стороны персонала. Ну и вход с выходом в пансионат, видимо, свободные. Я понимаю, что это не тюрьма, что жители не арестованы, чтобы их никуда не выпускать. Но должен же быть хотя бы какой-то контроль и присмотр за ними.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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КОММЕНТАРИИ (20)

Хрюша
18 ноя 2019 в 14:49

Как заставить взрослого человека не бухать и соблюдать внутренний распорядок??
Выгнать с пансионата не могут, оштрафовать тоже, нянчится со взрослыми людьми тоже не будешь.
Так я и не понял, что местный житель предлагает-то??
А НГС для чего статью написал? Конкретные предложения есть?

с богаткова
18 ноя 2019 в 14:41

Ситуация сложная, конечно. Мало приятного для жителей. Но разве в пансионате нет охранников? Ведь кто-то должен контролировать постояльцев пансионата, следить за соблюдением режима.

С Богаткова
18 ноя 2019 в 14:48

Всегда покупаю пиво ветеранам, потому что так поется в песне Ветеран, группа Бутырка.