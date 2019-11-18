«Внезапно падают из кустов на дорогу»: бердчанин — о «трудном» соседстве с пансионатом для ветеранов

Жители Бердска продолжают обсуждать историю загадочной смерти 77-летнего постояльца пансионата ветеранов труда имени Калинина. После первой публикации с НГС связалась внучка еще одного постояльца , который умер в 2018 году. Родным до сих пор не дали справку о причинах смерти, хотя визуально они заметили, что у 85-летнего мужчины неестественно вывернута рука, а на теле имеются гематомы. У жителей Бердска есть свои предположения, откуда у пенсионеров такие травмы. Своим мнением поделился и бердчанин Василий Марченко, проживающий неподалеку от пансионата. Он рассказал, что происходит в их районе практически каждую ночь. Далее от первого лица.

— Я живу рядом с Бердским пансионатом ветеранов труда имени Калинина. И так понимаю, что пожилых постояльцев этого учреждения никто особо не ограничивает в передвижениях: где хотят — там и ходят.



Примерно месяц назад я поздно ночью (около трех часов) выехал из дома и поехал в Бердск. А дорога там извилистая. Вижу: дедушка дорогу переходит. Я едва успел затормозить, а так мог бы сбить человека. Глубокая ночь, темно, а он стоит посреди дороги. Иногда бывает, что они (жители пансионата) совершенно неожиданно «выпадают» из кустов, и это для местных жителей обыденная ситуация.



На днях тоже возвращался домой поздно — в одиннадцать, может, двенадцать ночи. И та же картина: идёт один, никого не замечает, никуда не смотрит. Дедушке лет под 90, сгорбленный, бредет по направлению к пансионату. Тротуаров там нет, а по дороге порой и грузовики носятся.



Так что, когда я увидел и прочитал статью о смерти 77-летнего пенсионера, сразу подумал — раз у него такие повреждения, то, может, его кто-то сбил? Тем более, у человека наблюдались провалы в памяти. Вполне возможно, что он пошёл гулять, его где-то сбили, он отлежался и пришёл назад. Водители же разные бывают: кто-то мог бросить сбитого пешехода и скрыться.