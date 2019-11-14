Да чтоб ты сломался: топ-5 светофоров, которые делают только хуже и бесят новосибирцев

Есть в Новосибирске такие светофоры, которые только ухудшают дорожную обстановку — это и новые светофорные объекты, и старые. Последние делятся на два типа: одни начинают проблемно работать после перенастройки, другие как создавали пробки, так и создают — никто не обращает на это внимания. Мы составили список мест в Новосибирске, где светофоры почти круглосуточно приводят к заторам и всегда бесят водителей: по возможности, не езжайте туда.

Проблемные светофоры на правом берегу

Пересечение Красного проспекта и улицы Советской

Выезд с Советской на Красный Фото: Ольга Бурлакова

Светофор на выезде с Советской на Красный установили недавно после ремонта главного проспекта города — это один из самых возмутительных и бестолковых светофоров, на него постоянно жалуются комментаторы НГС и пользователи «Яндекс.Навигатора». Как взять и сделать глухую бордовую пробку там, где её отродясь не было? Правильно, освоить новый объект под видом ужесточения требований безопасности дорожного движения.

Вид на пробку по Советской Фото: Ольга Бурлакова

На месте выезда с Советской на Красный проспект дорога имеет достаточную ширину, и там образуется подобие полосы разгона — транспорт с Советской всегда плавно присоединялся к потоку на Красном, не мешая движению. Теперь для машин на Советской красный сигнал горит 73 секунды, а зеленый — всего 22 секунды. В итоге стоят в заторах и проспект, и улица, но особо всё плохо на Советской — пробка растягивается уже до Свердлова. Улица Большевистская, Храм Михаила Архангела

Поток по Большевистской Фото: Ольга Бурлакова

Реконструкция на Большевистской тоже не обошлась без жертв — теперь в заторе перед храмом простаивают тысячи водителей, направляющихся в центр по утрам. Красный свет для потока горит 38 секунд, зеленый — 79 секунд, но этого мало для мощной Большевистской. Тем более в этом месте движение тесное и затрудненное: все три полосы узенькие, правый ряд на малой скорости частично уходит направо в сторону Выборной и дополнительно тормозит поток.

Пробка перед светофором возле храма Фото: Ольга Бурлакова

Власти уже высказывались по этому вопросу — мол, если перенастроить светофор, осложнятся заторы на прилегающих улицах. Ничего менять не стали, магистральная Большевистская стоит во всё более растущих пробках.

Проблемные светофоры на левом берегу

Площадь Энергетиков, направление от площади Труда на Станционную

Светофор на Энергетиков Фото: Ольга Бурлакова

Этот светофор регулирует поток машин, которые по кольцу Энергетиков едут с левого берега и поворачивают налево на Станционную. Красный сигнал горит 84 секунды, зеленый — 33. Автомобили не успевают проехать и встают в 3–4 ряда, занимая половину кольца и пожирая ряды движения для тех машин, которые едут прямо, на правый берег.

Возникает цепная реакция с пробками Фото: Ольга Бурлакова

В итоге стоит вся площадь Труда, а по утрам и вся улица Станиславского вместе с прилегающими улицами. Здесь проблема не только в светофорном режиме, но и в дисциплине движения по полосам — многие автолюбители, желая подобраться ближе к светофору и вклиниться, блокируют ряды для потока на правый берег. Пересечение улицы Мира и Советского шоссе

Въезд на Мира с Советского шоссе Фото: Ольга Бурлакова

Еще одна вечная пробка на въезде в город. Машины с ВИНАПовского моста едут в две полосы, в основном они все на улице Мира поворачивают налево. 50-ти «зеленых» секунд недостаточно, образуется мощный затор до самой Петухова и далее.

Пробка на Советском шоссе Фото: Ольга Бурлакова

Зато другие направления к перекрестку едут более-менее нормально. И получается, что на въезде в город приоритет имеет не основное направление потока машин (с Советского шоссе налево на Мира), а транспорт с улиц Аникина и Оловозаводской. Пересечение улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев

Зеленый для машин по Немировича-Данченко горит 31 секунду Фото: Ольга Бурлакова

Светофор здесь был перенастроен недавно, и сразу посыпались жалобы на новую пробку, появившуюся из ниоткуда. Для транспорта, движущегося по Немировича-Данченко со стороны Ватутина, сделали 76 «красных» секунд, зеленый свет горит всего 31 секунду.

Пробка от Ватутина Фото: Ольга Бурлакова

На малой скорости два левых ряда уходят налево, правый — направо, плюс трамвайные рельсы дополнительно тормозят поток. В итоге бордовая пробка по Немировича-Данченко растягивается до самой улицы Ватутина. Хвост пробки может захватывать и само пересечение Немировича-Данченко — Ватутина, тогда и без того загруженный перекресток испытывает дополнительные проблемы.

В каком месте самый проблемный светофор?