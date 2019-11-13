«Все требуют от женщины детей, но мало кто ее поддержит»: почему девушки не хотят рожать

Медики замечают, что женщины откладывают роды на «попозже» или не рожают вовсе Фото: Артём Ленц

Наша коллега, корреспондент NGS24.RU Саша Симутина признается: она не хочет детей и ей за это не стыдно. В авторской колонке девушка объясняет, почему обществу пора прекратить требовать от девушек рожать.

В наше время женщины не очень-то хотят рожать. Это замечают и медики, и статистики. Здравствуйте, я корреспондент NGS24.RU Саша Симутина, и я не хочу ребенка. Я уже готова к ненависти или презрению в комментариях по этому поводу. Я уже много раза слышала: «Вырастешь — захочешь». Но я уже выросла, мне 27 и я вполне могу принимать такие решения. Я не хочу детей и многие мои подруги — тоже. Как и их подруги, и подруги этих подруг. Поэтому я попыталась разобраться, почему женщины не хотят детей и почему это — абсолютно нормально.



Ребенок — это огромная ответственность. И не только в том смысле, что его нужно кормить, одевать, воспитывать и тратить много денег на то, чтобы он хорошо жил. Всё это сами собой разумеющиеся вещи. Здесь я говорю немного о другом. Иногда мне кажется, что многие, заводят детей, не понимают, что это не просто милый маленький человечек, который будет сначала агукать и улыбаться, потом — говорить смешные фразы, а потом пойдет в школу, вырастет и съедет. Родить ребенка — это родить нового человека, который станет взрослым, вольется в общество и будет его частью. Впереди у этого человека — 75–85 лет жизни, которые, хотелось бы, чтобы этот человек прожил счастливо. Уверена ли я, что смогу воспитать своего ребенка счастливым, не травмировав его психику? Честно, я не уверена на 100% в этом, а пускать всё это на произвол судьбы не хочу. Знаете такую фразу: «Если вы критикуете ребенка, он не перестает любить меньше вас, он перестает любить меньше себя»? К сожалению, я слишком хорошо знаю, что это такое.



Второе — это здоровый эгоизм. К счастью, поколение миллениалов всё больше учится любить себя и заботиться о себе. Бесспорно, родить ребенка — это значит в корне изменить привычную жизнь, но не все к этому готовы, и, к счастью, сейчас гораздо больше людей честно признаются: «Я не хочу детей, потому что хочу жить так, как хочу: строить карьеру, тусоваться, путешествовать». Лучше не рожать вовсе, чем рожать ребенка и постоянно оставлять его на бабушек или нянь, потому что на самом деле вечер пятницы хочется провести далеко не за чтением сказки своему чаду. Это по крайней мере честно.

Но даже не это важно, а важно то, что роды — это большой удар по здоровью женщины, на который готова идти далеко не каждая. Меняется гормональный статус, часто прибавляется вес, появляются огромные нагрузки на суставы, да и сам процесс вынашивания ребенка может сопровождаться множеством осложнений. Каждый день 830 женщин умирает от причин, связанных с родами. А когда родится ребенок, то первый год и жена, и муж особо не будут спать, есть и отдыхать, и то, что некоторые женщины не хотят подвергать себя всему этому — нормально.



Более того, государство, родственники, знакомые буквально требуют от женщины родить ребенка, но вот мало кто готов дать ей хотя бы моральную поддержку, а на государственном уровне далеко не всегда обеспечить адекватной медицинской и психологической помощью. Возможно, вы слышали, как совсем недавно в Москве женщина выпала из окна с двумя детьми? Вероятнее всего у нее была послеродовая депрессия. Маленький ребенок не хотел брать грудь и женщина четыре раза звонила в скорую, а когда к ней приехали, дверь уже никто не открыл. Она была крайне уязвима и ей действительно была нужна помощь, которую ей никто не дал. Послеродовая депрессия — серьезная проблема, которой, к сожалению, у нас в стране не придают должного значения.

Что касается лично меня — я очень тревожный человек, поэтому меня буквально бросает в дрожь, когда я представляю, как сильно я бы переживала за своего ребенка. Настолько сильно, что боюсь это бы могло дойти до маразма. Сначала я бы боялась любого, самого маленького повышения температуры и кашля, а потом — того, что ребенок на 10 минут задерживается из школы. И свела бы этим с ума и себя, и самого ребенка.



Очень прошу правильно понять: я не пытаюсь отговорить женщин рожать. Дети — это прекрасно, более того, я сама прекрасно отношусь к детям, а они — ко мне. Я не ставлю на себе ярлыки вроде «чайлд-фри», потому что вообще не люблю ярлыки и не знаю, захочу ли я ребенка через 10 лет. Это в первую очередь о том, что никто не вправе осуждать женщину (или молодую семью) за то, что она не рожает и не собирается. И, в конце концов, спрашивать «Когда родишь?» — это просто неприлично.

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