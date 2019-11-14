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Это Красный или Богдашка? Может, Большевичка? Угадай улицу Новосибирска по старому фото

Многие места уже сложно узнать без подсказок — это тест для настоящих новосибирцев

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Многие места города сильно изменились за несколько десятков лет&nbsp;

Многие места города сильно изменились за несколько десятков лет 

Новосибирск меняется каждый день, и даже самые коренные новосибирцы не могут узнать многие уголки города. НГС с помощью фотоархива краеведческого музея и Музея Новосибирска нашёл старые снимки сибирской столицы — попробуйте угадать, откуда их сделали. 

Подсказка, которая вам не очень поможет: когда-то эта улица называлась Вокзальной.

Подсказка, которая вам не очень поможет: когда-то эта улица называлась Вокзальной.

    Примечательное здание. Что это?

    Примечательное здание. Что это?

      Это место издавна при каждом дожде превращается во что-то вроде водоёма. 

      Это место издавна при каждом дожде превращается во что-то вроде водоёма. 

        Какая красивая панорама. Угадаете, что за перекрёсток? 

        Какая красивая панорама. Угадаете, что за перекрёсток? 

          Такая красота запросто могла бы остаться до наших дней, но нет. Угадаете, что на этом месте сейчас?

          Такая красота запросто могла бы остаться до наших дней, но нет. Угадаете, что на этом месте сейчас?

            Когда-то и по этой улице ходили трамваи. 

            Когда-то и по этой улице ходили трамваи. 

              Что за улица проходит вдоль снимка? 

              Что за улица проходит вдоль снимка? 

                А это что за стадион?

                А это что за стадион?

                  Смотрите, какой интересный памятник. Где такой стоял? 

                  Смотрите, какой интересный памятник. Где такой стоял? 

                    Последняя панорама — угадаете улицу?

                    Последняя панорама — угадаете улицу?

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                      Гость
                      14 ноя 2019 в 09:45
                      +0 −0

                      Комментарий

                      Новосибирец
                      14 ноя 2019 в 09:43
                      +0 −0

                      Какой красивый город изуродовали!