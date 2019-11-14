Это Красный или Богдашка? Может, Большевичка? Угадай улицу Новосибирска по старому фото

Новосибирск меняется каждый день, и даже самые коренные новосибирцы не могут узнать многие уголки города. НГС с помощью фотоархива краеведческого музея и Музея Новосибирска нашёл старые снимки сибирской столицы — попробуйте угадать, откуда их сделали.
1 ноября 2019
Голосование за статьи (есть кое-что новое)
Вы же знаете, что на НГС можно проголосовать за каждую статью и тем самым показать свою реакцию: удивление, гнев, печаль, радость, одобрение? Теперь мы собираем количество голосов и показываем, сколько и за какой вариант проголосовали. Попробуйте прямо сейчас!
Елена Ходырева, главный редактор НГС
Елена Ходырева, главный редактор НГС