Следы великой империи: 7 мест в Новосибирске, которые помнят австро-венгерских подданных

Транссиб связал не только регионы России между собой, но и нашу страну с Европой: туда по железной дороге доставляли грузы, в том числе из Новосибирска Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирск как столица, хоть и провинциальная, — город интернациональный. Причём так было всегда: способствовало расположение на пересечении всех возможных дорог. Иностранные инвесторы и предприниматели в Новосибирске тоже работали с основания города. Среди них были, в частности, австрийцы: они строили здесь железную дорогу и варили пиво, в кофейнях уже в начале прошлого века можно было выпить кофе по венским рецептам, посмотреть австрийское кино и станцевать венский вальс на балу. Корреспонденты НГС побывали на австрийском заводе и нашли стену из кристаллов Swarovski в самом центре Новосибирска.



Идея найти в истории Новосибирска австрийский след принадлежит Райффайзенбанку, а воплотить её в большой экскурсии по городу под музыку австрийских же классиков удалось музею Новосибирска. Для горожан единственную экскурсию, которая прошла в минувшие выходные, готовили месяц — в результате оказалось, что австрийцы в Новосибирске немало наследили.

Музыка

Сейчас в бывших, в том числе бальных залах расположена экспозиция Краеведческого музея, а когда-то звучала классическая музыка Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В числе первых ассоциаций с Австрией у многих, пожалуй, будет венский вальс — неотъемлемая составляющая любого уважающего себя бала. Балы проводили в самом центре Новосибирска — в здании городского Торгового корпуса, ныне Краеведческого музея.

— В 1913 году бал прошёл в честь запуска первой электростанции в городе — она находилась на месте современной мэрии. Правда, называли её не иначе как «купеческая коптилка», потому что работала она на угле и давала больше копоти, чем энергии, — говорит экскурсовод Любовь Писарева.

Музыку австрийских композиторов играли и на заре Советского союза: произведения Шуберта, например, в 1920-х исполнял симфонический оркестр, созданный при Ново-Николаевском отделении всероссийского профсоюза работников искусств. Правда, первое выступление в профсоюзе раскритиковали: оркестр собирали в спешке, музыканты не успели сыграться.

Фото: Александр Ощепков / НГС

Классические произведения австрийских композиторов звучат, разумеется, и в оперном театре, а в марте в Новосибирске выступал Венский филармонический Штраус-оркестр. Вообще, глядя на огромное сложное здание оперного, легко догадаться, почему его строительство заняло столько лет даже с учётом перерыва на Великую Отечественную войну. При этом во время войны здание отнюдь не пустовало: сюда эвакуировали полотна известных мастеров, которые показывали горожанам. На фоне жесточайшего кризиса город каждый день находил вагон угля, чтобы протопить недостроенную махину.

Пиво Но если в центре витает, скорее, австрийская атмосфера, то настоящих живых австрийцев в Новосибирске можно было встретить в промышленных районах. Самый известный — улица Фабричная. Для предприятий это было одно из самых удачных мест: слева — Транссиб, справа — река.

Улица Фабричная обычно не входит в экскурсионные маршруты, хотя у неё богатая история, а часть старых производственных зданий сохранена Фото: Александр Ощепков / НГС

Крупнейшим из сохранившихся здесь комплексов сегодня остаётся лофт-квартал «Мельница», открытый в зданиях бывших мукомольных предприятий. Но помимо мукомолов здесь в начале прошлого века обосновались пивовары: один из шести пивзаводов на Фабричной открыли в 1910 году братья Вячеслав и Рудольф Елинек. По данным книги «История промышленности Новосибирска», в год они варили 39 тысяч вёдер пива. Позже здесь же жена томского купца Рейхзелингмана открыла и свой пивоваренный завод, который символично назывался «Вена»: здесь, по словам Любови Писаревой, работал пивовар, окончивший Баварскую королевскую сельхозакадемию. Так что пиво получалось практически немецким.



Солод для немецкого пива был, правда, местным. Зато производили его отчасти всё те же австрийцы. Сегодня здание солодовенного завода на улице Социалистической, 67 — это единственный памятник истории, который ещё сохранился на левом берегу Оби, хотя десятилетия его изрядно потрепали: красивейший кирпичный аттик, например, обвалился практически полностью, и кирпичный узор можно угадать только в оставшейся на одном углу части.

Здание солодовенного завода — единственный сохранившийся на левом берегу памятник истории Фото: Александр Ощепков / НГС

В 1910-м в газетах появилось сообщение, что австрийские подданные Максимилиан Шевес и Бернгард Ульман учредили в селе Бугры солодовенный завод. Фирма получила наименование «Бугринский солодовенный завод Российского торгово-промышленного товарищества Ульман и Шевес», а в 1926 году вошла в состав предприятия «Вена».

По информации Любови Писаревой, австрийцы были предпринимателями и до приезда в Новосибирск, успели поторговать в Москве. По легенде встретились и спелись они в 1900 году — именно поэтому этот год выложен кирпичом на фасаде здания, построенного в 1907–1909 годах. Здание на тот момент было максимально современным: завод механизирован, к нему подведены водопровод и электричество.



О красивейшем декоре сегодня напоминают только его руины Фото: Александр Ощепков / НГС

— Говорят, позже на территории Бугров появилась небольшая пивоварня, которая называлась «Конкурент»: на правом берегу были здоровые, а тут маленькая, но «Конкурент». Также здесь находилось питейное заведение, которое принадлежало брату томского пивовара Крюгеру, — рассказала экскурсовод.

Здание дважды горело, в 1942 году и в 1970-х, да и вообще сильно изменилось внутри с момента, когда здесь производили солод. Сейчас его арендуют сразу несколько компаний — ни одна из них с пивоварением, увы, не связана.



Под зданием почти в первозданном виде сохранился подвал с арочными коридорами Фото: Александр Ощепков / НГС

Рабочие Из Бугров в Ново-Николаевск солод доставляли по реке, Обь тогда вообще была одним из основных транспортных путей. Прибывшие из других регионов грузы в городе сгружали в контейнеры-ледники и уже по железной дороге отправляли во все концы света. Например, одно время в Европу по Транссибу в кедровых бочках отвозили алтайское сливочное масло. Но в какой-то момент оказалось, что масло там ждали не так сильно, как сами бочки: кедровые доски, из которых их сколачивали и которые не годились для строительства, отлично подходили для музыкальных инструментов.



В 1915 году основная железнодорожная линия дополнилась ещё одной, ведущей на юг — «Алтайкой». Её, по свидетельствам историков, строили в том числе и военнопленные, подданные Австро-Венгерской империи.

В здании старейшей в городе аптеки в начале прошлого века была и кофейня Фото: Александр Ощепков / НГС

Кофе Ещё один неотъемлемый уже атрибут Австрии и её столицы — кофе. В Ново-Николаевске его тоже очень любили, что роднило сибиряков с европейцами. В начале прошлого века в городе было несколько кофеен. Одна из них располагалась в доме Надежды Бузолиной на Красном проспекте — сейчас здесь работает аптека, старейшая в городе (НГС подробно рассказывал о её истории). Популярная была кофейня «Марс» в доме Ежова, но её здание не сохранилось: его снесли для строительства кинотеатра имени Маяковского.

— Ряд кофеен ещё располагался на Красном проспекте: кофейня «Бронислав», кофейня, которая была открыта товариществом «Богемия», — говорит Любовь Писарева. — Во многих кофейнях тогда использовались кофейные самовары — цилиндрические приборы с небольшим выдвижным ящиком внизу для горелки, угольной или спиртовой. Напиток можно было выпить готовый, а можно было заказать, чтобы его сварили специально для вас, но это было уже значительно дороже.

Прежде чем обрести свой нынешний облик, кинотеатр «Победа» был частью Дворца Труда (сегодня — здание СГУВТ) и показывал в том числе австрийские фильмы Фото: Александр Ощепков / НГС

Кино Кинотеатр «Победа» тоже хранит австрийские следы. Например, в 1928 году, через пару лет после первоначального открытия кинотеатра в составе Дворца Труда (тогда он назывался «Пролеткино») здесь показывали фильм австрийского режиссёра Георга Вильгельма Пабста «Ящик пандоры». Сейчас австрийские фильмы в «Победе» показывают ежегодно в рамках фестиваля «Новое кино Австрии», 13 ноября здесь откроют уже восьмой.

Но есть в кинотеатре и напоминание об Австрии, которое можно в буквальном смысле слова потрогать. В зоне ожидания клубного зала целая стена выложена кристаллами Swarovski, которые с 1895 года производят в австрийском городе Ваттенс.



В кинотеатре есть целая стена, выложенная австрийскими кристаллами Swarovski, — каждый из них пронумерован Фото: Александр Ощепков / НГС