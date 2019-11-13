Бедный Анвар: как совладелец Traveler`s coffee превратился в «организатора преступной группы»

Анвара Пириева обвиняют в создании преступной группы Фото: Стас Соколов

В Советском районном суде Новосибирска началось слушание дела Анвара Пириева — одного из создателей и совладельцев сети кофеен Traveler`s coffee. Пириева обвиняют в поджогах, вымогательстве и организации преступной группы (члены которой также должны предстать перед судом сегодня). Перед тем как начнётся рассмотрение дела, НГС решил напомнить, с чего всё началось и как преуспевающий бизнесмен оказался на скамье подсудимых. Traveler`s coffee была основана еще в конце 90-х американцем Кристофером Тара-Брауном, который поработал у своего соотечественника Эрика Шогрена (создателя сетей New York Pizza и Kuzina) и решился на собственный проект. Своих денег у Кристофера было немного, и на первых порах ему очень помогли накопления Анвара Пириева, который на момент встречи с Тара-Брауном занимался торговлей мясом на рынке. Предприниматели стали партнерами в бизнесе, занявшись дальнейшим развитием Traveler`s coffee вместе.



Уже к началу 2010-х Travelers` coffee превратилась в одну из самых крупных российских сетей кофеен. У компании была хорошо работающая франчайзинговая программа и большие планы на будущее. Это стало возможным в том числе и за счет предпринимательских талантов Пириева (он руководил франчайзинговым направлением). К началу 2010-го, впрочем, Пириев и Тара-Браун уже не были единственными владельцами компании — значительная доля в их бизнесе принадлежала группе американских инвесторов.



Кристофер Тара-Браун и Анвар Пириев в 2008 году Фото: Стас Соколов

Корпоративная война

В 2015 году в компании началась корпоративная война, в которой Анвару Пириеву противостояли американские инвесторы. Тара-Браун к тому времени был уже смещён с должности и уехал в США, а руководителем «американского» офиса компании стал Евгений Михиенко. Два года противники вели тяжбы в судах, однако в 2017 году противостояние перешло уже в стадию обмена уголовными делами. Сначала Евгений Михиенко был арестован и помещён в СИЗО в Москве, где провел несколько месяцев. Сейчас он на свободе, его дело вернули на доследование. Сам он уверен, что уголовное преследование было инициировано Пириевым, который «договорился» об этом с полицейскими из Москвы.



Заведение Traveler`s coffee. На его месте (в половине помещения) потом открылась та самая «Академия кофе», поджог которой привел Пириева на скамью подсудимых

Фото: Стас Соколов

Осенью того же года в боевые действия оказались вовлечены люди, которые уже не имели отношения к корпоративному конфликту. Дважды была подожжена кофейня сети «Академия кофе», вся связь которой с Traveler`s coffee ограничивалась тем, что один из совладельцев этой сети — Константин Буданов — ранее работал в Traveler`s coffee под началом Пириева. Поджигателей нашли, в начале ноября суд приговорил одного из них — Ханбабу Абдулаева — к двум годам заключения. Дело рассматривалось в особом порядке (то есть обвиняемый заранее признал вину), что означало — Абдулаев согласился сотрудничать со следствием и назвал имена заказчиков.

В чём обвиняют Пириева Анвару Пириеву предъявлены обвинения по статьям 33, часть 3 «Организация преступной группы» — 7 эпизодов, 167, часть 2 «Уничтожение имущества путём поджога, повлекшее тяжелые последствия» — 7 эпизодов, а также статьям 30 «Приготовление к совершению преступления» и 163, часть 2 «Вымогательство в особо крупном размере». Кроме «Академии кофе» были подожжены дача одного из управленцев Traveler`s coffee Сергея Михеева, цех компании в Новосибирске, автомобиль и так далее.

Кроме Пириева по этому делу проходят ещё трое человек: Вугар Аваз оглы Мамедов, Иван Рыжков и Шахбазов Рамин Рафиг оглы. Кроме того, уже передано в суд дело новосибирского полицейского Евгения Пушкарёва, которого обвиняют в том, что он передавал некоему «бизнесмену из Москвы» сведения о персональных данных граждан, которые этот бизнесмен использовал «при разрешении корпоративного конфликта». По информации НГС, речь идёт именно о Пириеве. Евгений Михиенко (дело против которого хоть и передано на доследование, но не закрыто) считает, что Пириева подвела самонадеянность. Как можно понять из материалов дела, значительная часть доказательств вины самого Анвара была получена следователями просто из его переписки в мессенджерах — он не только обсуждал детали преступлений (в которых его обвиняют), но даже не потрудился удалить потом эти диалоги.

— Когда Анвар сумел перерегистрировать на свою компанию торговый знак, сделать так, чтобы я оказался в СИЗО, ему показалось, что любую проблему можно решить деньгами и запугиванием людей, — говорит Евгений Михиенко.



Поджог «Академии кофе» (в организации которого, в частности, обвиняют Пириева) был вызван, по информации НГС, попытками склонить владельцев этой сети к продаже бизнеса по заниженной цене. Корпоративная война требовала денег, и Пириев, возможно, решил, что сможет получить их от других предпринимателей, не имевших отношения к его компании. По мнению Михиенко, «Академия кофе» мешала сети Organic Coffee, которая появилась в Новосибирске с подачи Пириева — заведения открыл франчайзи Traveler`s coffee из Ярославля. Также Михиенко (который тогда руководил Traveler`s coffee) предполагает, что Пириев мог пытаться использовать своего партнера для борьбы с Traveler`s (одно из заведений Organic открылось на месте самой первой кофейни Traveler`s coffee). Когда первое заведение новой сети заработало в декабре 2016 года на Красном проспекте, его владелец Анатолий Чёрный говорил НГС, что собирается открыть в Новосибирске как минимум десять заведений. Этот план удалось выполнить только наполовину, причём уже в этом году две кофейни сети закрылись.