Дом вверх дном. Как живет семья, в которой семь лет назад родились четверняшки (их легко отличить)

Сейчас четверняшкам по семь лет Фото: Александр Ощепков / НГС

Семь лет назад в семье Терлецких-Беккер родились четверняшки: разнояйцевые близнецы, не похожие друг на друга. Антон, Дима, Марта и Эмилия тогда стали героями местных СМИ. 30-недельные младенцы весом чуть больше килограмма появились на свет в горбольнице № 1 — роды принимали два реаниматолога. Бывший на тот момент мэром Новосибирска Владимир Городецкий пообещал семье квартиру — правда, сначала её дали на условиях коммерческого найма, а не социального. История с жильём в итоге разрешилась, а многодетная семья со временем стала больше — у Алёны и Александра родился ещё один мальчик. Этой осенью близнецы пошли в первый класс. Корреспонденты НГС вновь побывали у них в гостях.

«Не путать с семьёй ГИБДД-шников, это не про нас, — смеётся Алёна. — Но за безопасность очень-очень» Фото: Александр Ощепков / НГС

Во дворе дома № 6 на Заречной, в микрорайоне «Весенний», детские крики не умолкают. Недавно над площадкой повесили фонарь, так что теперь зимним вечером видно не только качели, но и детей, которые на них забрались. Особенно, если их много. Алёна Беккер, мама четверни, родившейся семь лет назад, встречает детей из школы. В этом году Антон, Дима, Марта и Эмилия пошли первый класс.

— ЦУ им было выдано: явиться, — смеётся Алёна и предлагает корреспондентам сразу задать главные вопросы, потому что скоро станет шумно.

Семья живёт в микрорайоне «Весенний» Фото: Александр Ощепков / НГС

Пока же она рассказывает про новую школу, которую построили рядом с домом — детей не придётся возить, иначе пришлось бы менять квартиру. Про то, что они с мужем работают там же — Александр в Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Алёна — ЦНМТ в Академгородке. И, конечно, про мальчика Сашу, который у них родился, когда близнецам было два с небольшим. — Давай ещё побегаем, нам ребят дождаться надо в любом случае, — предлагает Алёна 4-летнему Саше, который просится пойти домой. — Если ты замёрз, надо побегать просто в два раза быстрее. Твоя задача оббежать все клумбочки, как футболисту. Представил мячик?



Младшему Саше в конце ноября исполнится 5 лет, он ходит в детский сад Фото: Александр Ощепков / НГС

Сашу Алёна называет подарком, от которого не отказываются. Сомнений по поводу рождения Саши, говорит она, не было, и шутит про то, что это был 2014-й год, так что ребёнок олимпийский.

В это время из-за угла выходит группа в ярко-зелёных светоотражающих жилетках — первоклассники Антон, Дима, Марта и Эмилия возвращаются из школы после продлёнки. Два мальчика и две девочки одновременно и похожи, и не похожи друг на друга. У каждого свой характер, говорит их мама, и это было понятно еще с рождения.

Дети учатся в одном классе, в школе № 214 рядом с домом Фото: Александр Ощепков / НГС

— Марта по ростику вроде как меньше всех, но это ни о чём не говорит, потому что надавать тому, кто побольше, для неё не проблема. Ни в том возрасте, ни сейчас, когда уже все подросли, — характеризует свою дочь Алёна. — Два явных лидера у нас Марта и Антон, а дальше всё уже зависит от того, какая игра. Если мальчиковая, то пацаны в приоритете — и Димка, и Антоша, Сашуля присоединится.

Сейчас девочек и мальчиков разделили по разным комнатам Фото: Александр Ощепков / НГС

— Борьба за родительское внимание всегда была, есть и будет, потому что нас ведь двое, а их много, — говорит Алена. Правда, подмечает она, сейчас ревности стало меньше, чем раньше, но недавно был другой сложный, но в то же время забавный момент.

Александр признался, что сначала появилась мысль разделить детей по школам, чтобы не было эмоциональной усталости друг от друга. Потом всё-таки решили, что они пойдут в один класс Фото: Александр Ощепков / НГС

— Всем сразу, одновременно надо было всё сказать. Вот прямо всем и прямо сейчас, — смеётся она. — Например, они пришли, у них что-то случилось, и им всем сразу надо говорить, никак не по одному. У всех эмоции через край, так что временами бывает шумно. В этом случае или назначаешь того, кто расскажет, а остальные добавят, хотя всё равно это выливается в многоголосье. Или как-то отвлечёшь чем-то, а потом они постепенно подойдут и ещё раз расскажут, уже маленько успокоившись.

На площадке дети сбрасывают портфели и бегут играть на площадку. Параллельно задают и отвечают на вопросы. Алёна внимательно слушает каждого и отвечает с молниеносной скоростью.

Четверня родилась в июле 2012 года Фото: Александр Ощепков / НГС

— Что это? Приз за конкурс. Почему обувь не в мешочке. Не хочу, не буду. А, у тебя сегодня день протестного поведения, ладно. Это папа звонит, он уже нас ищет. Скажи, что мы здесь, сейчас поднимаемся. А где он сейчас? Он дома, ждёт. Мама, я победил по сбору перчаток. А нам дали новые тетради. Это мои перчатки, — как игра в снежки выглядит диалог мамы и её пятерых детей.



Первоклашки со своим младшим братом заходят в подъезд. Все ждут грузовой лифт, который немного шумит, но это никого не смущает, да и никому незаметно, ведь разговор продолжается. Дима что-то говорит про школу, Алёна про светодиодные браслеты и холод на улице. А Эмилия получила задание спросить в «Потеряшках» про вещи, которые потерял кто-то из близнецов.



В сентябре Алёна брала отпуск, чтобы помочь детям привыкнуть к школьному распорядку Фото: Александр Ощепков / НГС

— Спокойно. Просто спокойно стойте. Сейчас мы наберем папу, папа нас откроет, — с уверенностью и оптимизмом сообщает Алёна и достаёт телефон, успокаивая разволновавшегося Сашу. — Просто нас достаточно много, портфели тяжёлые. Сашенька, мы тут маленечко застряли, открой нас, пожалуйста, снаружи. На том конце провода также бодро ей отвечает муж, а дети продолжают общаться, достают из портфеля сушки и рассказывают про какого-то Пашу, который уронил все дневники и завуч его заметила. В это время диспетчер интересуется, кто в кабине. Дети хором отвечают: «Мы!».

— Папа, возьми молоток и сломай дверь, — неожиданно предлагает маленький Саша, заставляя хохотать старших братьев.



Теперь информацию про детей и их занятия родители записывают в специальных календарях, которые каждый год дарит им бабушка Фото: Александр Ощепков / НГС

Когда родились близнецы, бывший на тот момент мэром Владимир Городецкий торжественно объявил, что семье дадут трёхкомнатную квартиру. Позже выяснилось, что всё не так просто, по договору квартира была в коммерческом найме. Этот момент подробно освещался в новосибирских СМИ, после чего мэрия переделала договор и квартира перешла семье по договору соцнайма. Два года назад семья приватизировала квартиру. Правда, и в ней уже становится тесновато.



Антон, Дима, Эмилия, Марта Фото: Александр Ощепков / НГС

— Материнский капитал пока не использован, мы его бережем. Но когда-то настанет предел, надо будет подумать, — говорят Терлецкие. — Как вариант, «Весенний» нас устраивает. Здесь разные люди, у нас много военных по ипотекам, много людей, переехавших из разных районов. Такой очень интересный котлован, который кипит потихонечку. Люди с разными взглядами, с разным кругом общения. Общаются, знакомятся.

Сейчас детей разделили по двум комнатам. Младший Саша, который ещё недавно спал в комнате с родителями, пока временно переехал в детскую к Марте с Эмилией. Но скоро поедет к мальчишкам.



Стелла недавно появилась в семье — собаку взяли уже взрослой Фото: Александр Ощепков / НГС

У порога разлеглась ещё одна «доча», так в шутку Александр и Алёна называют свою собаку, четырёхлетнего лабрадора Стеллу, которая стала восьмым членом семьи. Лабрадор Кэти, которая была как нянька для младенцев, уже прожила свою жизнь.

Когда корреспонденты впервые приехали в гости к семье Терлецких-Беккер, Александр показывал тетради, где родители записывали информацию про каждого ребёнка: у кого, когда был стул, кому какие лекарства. Записи вели два года.



С младшим Сашей (в середине) у четверняшек разница в 2,4 года Фото: Александр Ощепков / НГС

— Сейчас осталось периодически изменение роста с пометкой, кто сколько прибавил, — говорит Александр. А мама Алёны каждый год дарит им специальный календарь, где записывают время занятий, стрижек, родительских собраний в секциях.



В 2012 году четверня Терлецких-Беккер стала первой в Новосибирске за последние 10 лет Фото: Александр Ощепков / НГС