Дом вверх дном. Как живет семья, в которой семь лет назад родились четверняшки (их легко отличить)

Семь лет назад в семье Терлецких-Беккер родились четверняшки: разнояйцевые близнецы, не похожие друг на друга. Антон, Дима, Марта и Эмилия тогда стали героями местных СМИ. 30-недельные младенцы весом чуть больше килограмма появились на свет в горбольнице № 1 — роды принимали два реаниматолога. Бывший на тот момент мэром Новосибирска Владимир Городецкий пообещал семье квартиру — правда, сначала её дали на условиях коммерческого найма, а не социального. История с жильём в итоге разрешилась, а многодетная семья со временем стала больше — у Алёны и Александра родился ещё один мальчик. Этой осенью близнецы пошли в первый класс. Корреспонденты НГС вновь побывали у них в гостях.
Во дворе дома № 6 на Заречной, в микрорайоне «Весенний», детские крики не умолкают. Недавно над площадкой повесили фонарь, так что теперь зимним вечером видно не только качели, но и детей, которые на них забрались. Особенно, если их много. Алёна Беккер, мама четверни, родившейся семь лет назад, встречает детей из школы. В этом году Антон, Дима, Марта и Эмилия пошли первый класс.
— ЦУ им было выдано: явиться, — смеётся Алёна и предлагает корреспондентам сразу задать главные вопросы, потому что скоро станет шумно.
Пока же она рассказывает про новую школу, которую построили рядом с домом — детей не придётся возить, иначе пришлось бы менять квартиру. Про то, что они с мужем работают там же — Александр в Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Алёна — ЦНМТ в Академгородке. И, конечно, про мальчика Сашу, который у них родился, когда близнецам было два с небольшим.
— Давай ещё побегаем, нам ребят дождаться надо в любом случае, — предлагает Алёна 4-летнему Саше, который просится пойти домой. — Если ты замёрз, надо побегать просто в два раза быстрее. Твоя задача оббежать все клумбочки, как футболисту. Представил мячик?
Сашу Алёна называет подарком, от которого не отказываются. Сомнений по поводу рождения Саши, говорит она, не было, и шутит про то, что это был 2014-й год, так что ребёнок олимпийский.
В это время из-за угла выходит группа в ярко-зелёных светоотражающих жилетках — первоклассники Антон, Дима, Марта и Эмилия возвращаются из школы после продлёнки. Два мальчика и две девочки одновременно и похожи, и не похожи друг на друга. У каждого свой характер, говорит их мама, и это было понятно еще с рождения.
— Марта по ростику вроде как меньше всех, но это ни о чём не говорит, потому что надавать тому, кто побольше, для неё не проблема. Ни в том возрасте, ни сейчас, когда уже все подросли, — характеризует свою дочь Алёна. — Два явных лидера у нас Марта и Антон, а дальше всё уже зависит от того, какая игра. Если мальчиковая, то пацаны в приоритете — и Димка, и Антоша, Сашуля присоединится.
— Борьба за родительское внимание всегда была, есть и будет, потому что нас ведь двое, а их много, — говорит Алена. Правда, подмечает она, сейчас ревности стало меньше, чем раньше, но недавно был другой сложный, но в то же время забавный момент.
— Всем сразу, одновременно надо было всё сказать. Вот прямо всем и прямо сейчас, — смеётся она. — Например, они пришли, у них что-то случилось, и им всем сразу надо говорить, никак не по одному. У всех эмоции через край, так что временами бывает шумно. В этом случае или назначаешь того, кто расскажет, а остальные добавят, хотя всё равно это выливается в многоголосье. Или как-то отвлечёшь чем-то, а потом они постепенно подойдут и ещё раз расскажут, уже маленько успокоившись.
На площадке дети сбрасывают портфели и бегут играть на площадку. Параллельно задают и отвечают на вопросы. Алёна внимательно слушает каждого и отвечает с молниеносной скоростью.
— Что это? Приз за конкурс. Почему обувь не в мешочке. Не хочу, не буду. А, у тебя сегодня день протестного поведения, ладно. Это папа звонит, он уже нас ищет. Скажи, что мы здесь, сейчас поднимаемся. А где он сейчас? Он дома, ждёт. Мама, я победил по сбору перчаток. А нам дали новые тетради. Это мои перчатки, — как игра в снежки выглядит диалог мамы и её пятерых детей.
Первоклашки со своим младшим братом заходят в подъезд. Все ждут грузовой лифт, который немного шумит, но это никого не смущает, да и никому незаметно, ведь разговор продолжается. Дима что-то говорит про школу, Алёна про светодиодные браслеты и холод на улице. А Эмилия получила задание спросить в «Потеряшках» про вещи, которые потерял кто-то из близнецов.
— Спокойно. Просто спокойно стойте. Сейчас мы наберем папу, папа нас откроет, — с уверенностью и оптимизмом сообщает Алёна и достаёт телефон, успокаивая разволновавшегося Сашу. — Просто нас достаточно много, портфели тяжёлые. Сашенька, мы тут маленечко застряли, открой нас, пожалуйста, снаружи.
На том конце провода также бодро ей отвечает муж, а дети продолжают общаться, достают из портфеля сушки и рассказывают про какого-то Пашу, который уронил все дневники и завуч его заметила. В это время диспетчер интересуется, кто в кабине. Дети хором отвечают: «Мы!».
— Папа, возьми молоток и сломай дверь, — неожиданно предлагает маленький Саша, заставляя хохотать старших братьев.
Когда родились близнецы, бывший на тот момент мэром Владимир Городецкий торжественно объявил, что семье дадут трёхкомнатную квартиру. Позже выяснилось, что всё не так просто, по договору квартира была в коммерческом найме. Этот момент подробно освещался в новосибирских СМИ, после чего мэрия переделала договор и квартира перешла семье по договору соцнайма. Два года назад семья приватизировала квартиру. Правда, и в ней уже становится тесновато.
— Материнский капитал пока не использован, мы его бережем. Но когда-то настанет предел, надо будет подумать, — говорят Терлецкие. — Как вариант, «Весенний» нас устраивает. Здесь разные люди, у нас много военных по ипотекам, много людей, переехавших из разных районов. Такой очень интересный котлован, который кипит потихонечку. Люди с разными взглядами, с разным кругом общения. Общаются, знакомятся.
Сейчас детей разделили по двум комнатам. Младший Саша, который ещё недавно спал в комнате с родителями, пока временно переехал в детскую к Марте с Эмилией. Но скоро поедет к мальчишкам.
У порога разлеглась ещё одна «доча», так в шутку Александр и Алёна называют свою собаку, четырёхлетнего лабрадора Стеллу, которая стала восьмым членом семьи. Лабрадор Кэти, которая была как нянька для младенцев, уже прожила свою жизнь.
Когда корреспонденты впервые приехали в гости к семье Терлецких-Беккер, Александр показывал тетради, где родители записывали информацию про каждого ребёнка: у кого, когда был стул, кому какие лекарства. Записи вели два года.
— Сейчас осталось периодически изменение роста с пометкой, кто сколько прибавил, — говорит Александр. А мама Алёны каждый год дарит им специальный календарь, где записывают время занятий, стрижек, родительских собраний в секциях.
На вопрос о том, как вообще живётся с пятерыми детьми, родители только смеются, пожимают плечами и говорят, что привыкли. До недавнего времени у них была воскресная няня, которая оставалась со всеми детьми в выходной, и можно было, например, съездить одним в магазин. Сейчас справляются сами. Бабушка, улыбается Алёна, через пару часов устаёт, но никто не в обиде, с детьми быть не в тягость. А вдвоём можно побыть, когда все уснут.
— Так что вечером мы ничего не делаем. Просто садимся и отдыхаем в тишине, — говорит Алёна. — Но мы всё-таки из разряда тех людей, которые: «А поговорить?». И говорим: про работу и про всё, что было интересного за день.
Как жили Терлецкие-Беккер со своими четырьмя младенцами — смотрите в репортаже НГС 2013 года.