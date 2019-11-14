«После родов нас штормило»: сибирячка придумала хитрый способ вернуть мужа спустя год после развода

История Анны Холкиной может стать поучительной для тех женщин, которые находятся на грани развода или просто разрыва отношений с мужчиной. В момент, когда кажется, что ничего уже не вернуть, всегда можно хлопнуть дверью и уйти, прихватив чемодан. Но лучше все же выдохнуть и подумать — а вдруг это на эмоциях. Анна не подумала, ушла и развелась c мужем. А спустя год поняла, что это было ошибкой. Сибирячка собрала всю свою женскую мудрость в кулак и смогла заново создать семью с тем же человеком — сейчас они с бывшим мужем любят друг друга еще сильнее, чем раньше, и без штампа в паспорте. Корреспондент НГС попросила Анну подробнее рассказать её историю.
Вместе с мужем Анна уже 10 лет. Они познакомились на сайте знакомств — оба были очень занятыми, чтобы знакомиться где-то, куда-то ходить и искать вторую половинку. Анна и Евгений встретились один раз, потом через полгода — второй, а спустя три месяца уже готовились к свадьбе. В их семье были разные сложные периоды, всё как у всех, но самый тяжёлый пришелся на момент, когда у пары родился сын, спустя 6,5 лет после замужества.
— Мы долго не хотели детей. А потом, когда я все же ушла в декрет, то стала скучной даже самой себе. Начались придирки по времени — почему ты дома не через 30 минут, а через 40. Диалога не было, были обиды: а ты, а ты...
Проблемы копились как снежный ком и в итоге привели к разводу.
— У нас не было третьих лиц, никто не уходил ни к любовникам, ни к любовницам, просто каждый стремился перепрыгнуть другого, каждый хотел быть лидером и подмять вторую половину под себя. Каждый хотел быть круче.
— Это всё детский максимализм — мы пытались доказать друг другу, что оба крутые. В момент ссоры нам казалось, что именно он больше времени проводит с ребёнком, а так как мы оба — деятельные, то хотелось не потерять себя. Первые 2,5 года после рождения сына нас обоих штормило, как многие семьи.
За разводом последовал процесс раздела имущества, продолжались ссоры и скандалы. Ребёнок был еще маленьким и не сильно понимал, что происходит. Период расставания Анны и Евгения длился один год, при этом сибирячка допускает мысль, что её бывший муж мог бы встречаться с другой женщиной:
— Я не знаю свою реакцию, потому что такого не было. Но в теории я уверена, что в моменте, пока мы не вместе, это вообще неинтересная информация, мне есть о чем подумать. Если бы и были какие-то отношения, то это совершенно неважно. Инициатором развода была я, а другая женщина — это всего лишь следствие моих хотелок развестись. Я думала об этом, что бы я почувствовала или не почувствовала, но у меня схожая позиция с Еленой Хакамадой — такие мелочи не волнуют великих людей, как она. И как я, — улыбается Анна.
Аня и сама ни с кем не встречалась в период расставания, хотя говорит, что все могло быть, но не считает нужным что-то представлять:
— Я считаю, что наш брак — это судьба. Зачем что-то представлять? Якобы новый мужчина будет лучше? Никогда нет никого лучше и не будет, если ты сам не станешь лучше, а если в этих отношениях самой стать идеалом, то и муж станет идеальным, на зависть другим женщинам. Я знала, что если стану другой, то и он изменится.
Тем не менее развод дался тяжело, сказывалось еще и то, что с бывшим мужем они часто виделись — Евгений каждый вечер приходил поиграть с сыном. Аня решила, что здоровая тусовка поможет ей прийти в себя, и занялась бизнесом, начала общаться с новыми людьми, отвлеклась от негативных мыслей.
— Спорт, новое увлечение или хобби. Главное, не ходить по местам, где есть алкоголь, а то депрессия усилится и можно наделать ошибок. А ещё в тот момент я завела страничку в Instagram и стала потихоньку разбираться. Благодаря разводу я сейчас блогер.
По словам Ани, они с мужем всегда друг друга любили — поэтому им и удалось спустя год сохранить семью. Ругались, кричали, но если бы не было чувств, не было бы и претензий.
— Мы цеплялись за каждое слово, но контролировали себя при сыне. Высказывали обиды, но осадка не оставалось. Мы же понимаем, что в этом моменте собираешь всё, лишь бы побольнее другому сделать, и 80% сказанного — полная ерунда.
Анна осознавала, что нужно менять тактику, избавиться от этих мыслей и концентрироваться на другом. А тактика простая — женщина должна быть хитрой как лиса, но при этом должна остаться самой собой. Если женщина не стала тенью мужа, если она развивается и доносит простым языком до мужа, что это дело ей важно и необходимо её поддержать, например, помочь с ребёнком, чтобы она выдохнула, то мужчина её поддержит.
— Основная ошибка в том, что мы не говорим, а ждём, пока он догадается сам — якобы это элементарно.
Аня и Евгений и раньше гуляли вместе с ребенком, но один приятный день на праздничном корпоративе у Анны заставил их думать немного иначе.
— Мы были вместе с сыном, на одной машине. Он нас довёз, я спросила: «Поднимешься чай попить?». Он ответил: «Да». Дома обнялись и ничего не выясняли. Очень душевно провели день и поняли, что хотим опять быть вместе. На тот момент мы уже много чего наговорили друг другу во время вспышек, поэтому выяснять, зачем кто и что сказал, не имело никакого смысла. Мы оба понимали, что это все неправда, мы как будто выросли за этот год.
Аня говорит, что ее логику сложно понять: она перестала пилить мужа по пустякам, и он стал проявлять больше заботы — встает пораньше, чтобы заправить ее машину, забирает сына из сада, помнит про любимые песни и включает их для нее, выбирает кроссовки на La Moda и составляет более удобные маршруты, если нужно куда-то поехать.
— Мало кто так заботится и столько думает о своих женщинах. Я властная, руководитель на работе, в семью это несла, а он не сдался. Ругаться начали, пока я не поняла, что дома нужно быть женой, а не РОПом (руководитель отдела продаж. — Прим. ред.).
Сейчас пара не расписана, но Аня шутит, что второй раз выйдет замуж только глубоко беременной, чтобы были интересные фотографии. Они с Евгением говорили на эту тему — просто жить, без штампа — это их общее видение.
— Это наше общее желание просто любить, а не бежать подписывать бумажки в ЗАГСе, тем более что в тот раз у нас была свадьба как надо: 2 дня и 100 человек, погуляли хорошо. В нашей семье были сложные времена, которые сейчас прошли. Мы с мужем помирились и очень сильно любим друг друга. В данный момент для нас штамп не имеет никакого значения, мы вместе — и это самое главное. Мы поддерживаем и понимаем друг друга, доверяем, но не растворяемся друг в друге, мы оба личности, и нет правильного мнения, любое мнение имеет место быть.
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