Город во мгле: 12 фото внезапной ноябрьской метели

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25 октября 2019
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На Новосибирск впервые в этом сезоне обрушилась настоящая зимняя метель — городские улицы без перерыва засыпало почти целый день, погода заставила горожан достать пуховики и застрять в 9-балльных пробках. О том, как новосибирцы пережили этот день, — в 12 фото.
По данным сайта Новосибирского гидрометцентра, к вечеру метель ослабеет, на дорогах появятся гололёд и снежные заносы. Завтра снега уже не будет, но зато будет ещё холоднее — до –15 днём. Через неделю, как обещали синоптики, в Новосибирск вообще придёт уже настоящая зима — с 30-градусными морозами.