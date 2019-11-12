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Город во мгле: 12 фото внезапной ноябрьской метели

Первые сугробы, гололёд и страшные пробки — Новосибирск за день превратился в город на Чукотке

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Метель встретила новосибирцев ещё рано утром 12 ноября

Метель встретила новосибирцев ещё рано утром 12 ноября

На Новосибирск впервые в этом сезоне обрушилась настоящая зимняя метель — городские улицы без перерыва засыпало почти целый день, погода заставила горожан достать пуховики и застрять в 9-балльных пробках. О том, как новосибирцы пережили этот день, — в 12 фото.

Ночной снегопад оказался для города внезапным — и уже утром новосибирцев встречали сугробы

Ночной снегопад оказался для города внезапным — и уже утром новосибирцев встречали сугробы

<div class="_3_bl"><div class="_5w1r _3_om _5wdf"><div class="_4gx_"><div class="_1aa6"><div class="">Особенно тяжело было автомобилистам — утром их встречали засыпанные снегом авто, сильные пробки и гололёд</div></div></div></div></div>

Особенно тяжело было автомобилистам — утром их встречали засыпанные снегом авто, сильные пробки и гололёд

Городские магистрали сковали пробки&nbsp;

Городские магистрали сковали пробки 

Найдите на фото самый длинный в мире метромост&nbsp;

Найдите на фото самый длинный в мире метромост 

Не легче на дорогах стало и от <a href="https://news.ngs.ru/more/66344293/" target="_blank" class="_">приезда премьер-министра Дмитрия Медведева</a> — надеемся, он заберёт эту метель с собой&nbsp;

Не легче на дорогах стало и от приезда премьер-министра Дмитрия Медведева — надеемся, он заберёт эту метель с собой 

Новосибирцы на день почувствовали себя жителями Крайнего Севера — там это типичная осень&nbsp;

Новосибирцы на день почувствовали себя жителями Крайнего Севера — там это типичная осень 

Заметили эту сибирскую магию? Когда куда бы ты ни повернулся — ветер со снегом будет дуть всегда в лицо

Заметили эту сибирскую магию? Когда куда бы ты ни повернулся — ветер со снегом будет дуть всегда в лицо

Дворники еле успевали расчищать тротуары...

Дворники еле успевали расчищать тротуары...

... и получалось это не везде — всё равно через час появлялись новые сугробы

... и получалось это не везде — всё равно через час появлялись новые сугробы

Сегодняшняя метель, конечно, мало кому показалась приятной, но всё-таки в ней есть что-то красивое, если попытаться это разглядеть

Сегодняшняя метель, конечно, мало кому показалась приятной, но всё-таки в ней есть что-то красивое, если попытаться это разглядеть

К тому же она сильно преобразила серый ноябрьский город и приблизила Новый год

К тому же она сильно преобразила серый ноябрьский город и приблизила Новый год

По данным сайта Новосибирского гидрометцентра, к вечеру метель ослабеет, на дорогах появятся гололёд и снежные заносы. Завтра снега уже не будет, но зато будет ещё холоднее — до –15 днём. Через неделю, как обещали синоптики, в Новосибирск вообще придёт уже настоящая зима — с 30-градусными морозами

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КОММЕНТАРИИ (5)

Сергей
12 ноя 2019 в 19:06

Нашли чему радоваться.от таких метелей в начале зимы уехать отсюда хочется

Ваше величество, Господин из ЧОП
12 ноя 2019 в 19:06

даже в такую метель, моим подчиненным приходится работать на улице. осуществлять охрану. На помощь помимо личностно-волевых качеств чоповцев, приходят и тепловые маски и полнолицевые маски.

Алена
12 ноя 2019 в 19:11

Не только на Дальнем Востоке и в Бурятии тяжелые климатические условия. В Западной Сибири не лучше.