Skoda показала новую «Октавию» без четырёх глаз: какая будет цена и зачем новосибирцы берут это авто

Чешская Skoda представила новое поколение популярной легковушки Octavia — машина кардинально изменилась, увеличилась, но при этом сохранила узнаваемые черты. Теперь это, пожалуй, самая современная Skoda, которая задаёт новую моду на фирменный интерьер. Octavia лучше всего продаётся в С-классе на отечественном рынке, но вероятное увеличение цены может и поколебать эти позиции. Машина (в предыдущем кузове) и так уже стоит почти как кроссовер, а обновление неминуемо добавит к цене несколько десятков тысяч рублей. Рассказываем, что интересного сделали в новой «Октавии», за что модель покупали новосибирцы и как на её фоне будут теперь выглядеть конкуренты.

Новый дизайн Skoda Octavia Фото: Skoda Auto

Новая Octavia по сравнению со старой — как небо и земля. Острые грани, узкая оптика — теперь прежняя модель, которая еще года 3–4 назад казалась суперсовременной, выглядит как старьё.

Прежняя четырехглазая Octavia Фото: Дмитрий Косенко

Дизайнеры отказались от решения с четырьмя передними блок-фарами, которые в качестве эксперимента-забавы устанавливались на прошлом рестайлинговом кузове.

Новая оптика в стиле Superb Фото: Skoda Auto

Вместо них — узкие светодиодные хищные фары в стиле флагмана Superb, которые могут быть матричными с интеллектуальной системой управления светом. Правда, есть ощущение, что у машины «глаза в кучу».

По задним фонарям машину не опознать Фото: Skoda Auto

Прежняя задняя оптика в виде фирменных скоб превратилась в горизонтально ориентированные фонари с сужением к внутренним краям. Фонари стильные, но довольно безликие — то ли Lexus, то ли что-то ещё.

Узнаваемые черты сохранились Фото: Skoda Auto

Впрочем, родовые узнаваемые черты «Октавии» остались: покатый клюв капота, задний скат крыши, характерный резкий взъём подоконной линии на задней двери. Длина автомобиля увеличилась на пару сантиметров до 4689 мм, но платформа всё та же — MQB. Багажник немного подрос, теперь ровно 600 литров (в кузове лифтбек).

Интерьер полностью переделан Фото: Skoda Auto

В салоне «капитальный ремонт». Исчезли поднадоевшая «шкодовская» передняя панель и древний блок климата. Новая панель с выносным монитором напоминает то «Тойоту Короллу» (скошенные углы боковых воздуховодов), то «Форд Фокус» (центральные воздуховоды), но выглядит цельно и свежо. Особого шика придаёт руль с двумя спицами — прям как в каком-нибудь «Мерседесе». Приборная панель — цифровая.

Компактный селектор КП и площадка для зарядки Фото: Skoda Auto

На центральном тоннеле расположились небольшой переключатель коробки передач и увеличенная площадка для зарядки смартфонов. Но сам по себе тоннель низкий и узкий, что дешевит этот неплохой в общем-то интерьер.

Модель предполагает множество опций за деньги Фото: Skoda Auto

Чем только не может быть напичкана «Октавия» — атмосферная подсветка, массаж сидений, проекция, адаптивные амортизаторы, усилитель рулевого управления при кратковременных экстренных ситуациях, датчик положения рук водителя на руле, система предупреждения о приближающейся помехе сзади (чтобы не открывали дверь). Всё это серьезно будет увеличивать конечный ценник.

Двигатели для наших «Шкод» собирают в России Фото: Skoda Auto

В Европе предложат турбированные 1-, 1,5- и 2-литровые бензиновые моторы (110, 150 и 190 л. с.), а также дизели, но у нас очевидно будут ставить прежние проверенные двигатели, которые выпускаются на заводе в Калуге — 1,6-литровый атмосферник на 110 сил и 1,4 турбо на 150 сил. Конфигурации с коробками передач соответственно тоже прежние: 1,6-литровый — с механикой или гидроавтоматом, 1,4-литровый — с роботом DSG.



Новосибирцы неплохо покупали «Октавию», но в последнее время сильно выросшие цены сдерживают этот спрос. В плюсы машины записывали немецкое «фольксвагеновское» происхождение, «умеренный» престиж, просторный салон, самый большой в классе багажник с удобной поднимающейся задней дверью лифтбека. С опаской относятся к версиям с турбо и роботам — возможны серьезные проблемы. Модель уже много лет является лидером в С-классе — сам сегмент деградирует, но «Октавия» еще держится. К примеру, в сентябре 2019 года продано 2034 чешские машины, корейские конкуренты KIA Cerato и KIA Ceed реализованы в количестве 1268 и 1232 штуки. В октябре продано и вовсе 3404 «Октавии» — вероятно, сказались корпоративные закупки и акции дилеров, например в Новосибирск привезли патрульные «Шкоды» для ГИБДД по госзаказу. Впрочем, положение чешской машины в С-сегменте будет сильно зависеть от цены, а она и так уже высокая на предыдущий кузов. Минимальная стоимость сейчас — 1 119 000 рублей, и это за пустую барабанную версию с механикой. Автомат начинается от 1 195 000 рублей, а что-либо вменяемое по оснащению стоит 1,3–1,4 миллиона. Выход новой модели в продажу, как это обычно и бывает, ещё увеличит ценник.

KIA Cerato последнего поколения Фото: Ольга Бурлакова

Между тем корейские модели, которые обновились недавно и сильно дорожать пока не собираются, давят на европейского конкурента своим ценовым преимуществом. К примеру, седан KIA Cerato с автоматом в версии Comfort стоит 1 174 900 рублей, при этом у него двигатель мощнее и, в отличие от «Шкоды», есть подогрев сидений, шторки безопасности, мультифункциональный руль, 6 динамиков аудиосистемы, зеркала с электроприводом. Дальше разрыв цен только увеличивается — недаром KIA Cerato показывает мощный прирост продаж (+67,3%) и может догнать «Октавию», как недавно KIA Optima догнала Toyota Camry.

А вам нравится новая «Октавия»?