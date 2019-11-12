Предложение выйти замуж, опасный показ «Матильды» и золотая ванна: новосибирцы — о закрывшемся «Люксоре»

Кинотеатр закрылся 7 ноября Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новость о закрытии кинотеатра «Люксор» расстроила многих жителей Новосибирска. Последний сеанс показали на прошлой неделе, а с 7 ноября кинотеатр официально не работает. Причина закрытия не называется, но по некоторым данным управляющая компания ТРЦ «Галерея Новосибирск» АО «ТПС Недвижимость» в одностороннем порядке расторгла с «Люксором» договор аренды. НГС записал воспоминания горожан о кинотеатре, который работал в Новосибирске с 2015 года. «Детище, которое за полгода загубили»



Бывший управляющий кинотеатра «Люксор» Александр Береснев:

— Самое запоминающееся — это моя команда. Уникальнейшие люди, которые жили ради кинотеатра. Я впервые встречался с такой командой. Из событий запомнилась презентация «Матильды» — беспрецедентные меры безопасности. До последнего, если честно, думали, что нам не разрешат её показывать. Слава богу, всё получилось. Было боязно, соберём ли мы гостей на этот показ.

Александр Береснев сейчас занимается открытием кинотеатра в другом городе Фото: Александр Береснев

После первого дня продажи билетов стало понятно, что надо открывать ещё и ещё залы — полными четырьмя залами показывали этот фильм. Представители властных структур и даже представители церкви приходили. Неожиданно для нас, но очень приятно. Кинотеатр — это детище, которое мы подняли, вырастили, но, к сожалению, за тот период, что я там не работаю, — около полугода, его загубили. «Это наш кинотеатр, наше место»

Ведущий Александр Петров: — Я всегда вёл в «Люксоре» мероприятия. Я дружу со всеми сотрудниками. Соответственно, когда у меня возникла идея сделать предложение своей девушке, я пошёл к Александру Бересневу (бывшему управляющему. — Прим. ред.), объяснил, а он сказал, что без проблем. Это было в феврале, полтора года назад. Первое наше свидание с будущей женой было в этом кинотеатре, поэтому и решил там сделать предложение. А познакомились мы на НГС.Знакомства.

Свадебные фотографии Александра и Наталии Фото: Александр Петров

Был показ фильма «50 оттенков свободы». Я вёл мероприятие перед премьерным показом: он был бесплатный, позвал своих друзей. Нас было много, никто ничего не подозревал. Начались трейлеры перед показом, один из них мой. Трейлер идёт, я с цветами — и всё получилось. Это наш кинотеатр, наше место, поэтому мы против того, что его закрыли.

Это видео Александр показал своей девушке вместе с трейлерами к фильму. Они женаты полтора года

«Несуществующий пресс-секретарь»



Бывший PR-менеджер кинотеатра «Люксор» Хельга Пирогова: — Я проработала в кинотеатре около двух с половиной лет. Это был родной дом. Вообще работа в кино достаточно разнообразная, и невозможно относиться к ней просто как к работе: начинаешь воспринимать людей, которые тебя окружают, как семью. Особенно когда коллектив подбирается очень классный. Каждый день как праздник. Мне дико нравилось, что у нас были постоянные гости, которые узнавали нас, здоровались. Были ребята, которые постоянно приходили на разные мероприятия. Я уже полгода не работаю, но до сих пор встречаю кого-то на улице — они здороваются, узнают, спрашивают, как дела.

Хельга Пирогова Фото: Хельга Пирогова

Мероприятия, которые мне запомнились, — «Ночь пожирателей рекламы», участие в «Поп-корне», когда наша золотая ванна заполонила все соцсети (ванна, в которой можно было фотографироваться. — Прим. ред.). Самое яркое в плане хайпа событие — это показ «Матильды», который прошёл спокойно: нас не подожгли и не взорвали.

Меня тогда один журналист обозвал, и все подхватили, пресс-секретарём группы компаний «Люксор» — наш генеральный директор и президент группы компаний очень удивились, что у них новая должность. Это тогда внутри коллектива от меня так и не отстало. Так что я несуществующий пресс-секретарь группы компаний «Люксор». Группы компаний уже не существует, а я останусь в веках. Было классно. Это как будто ты уехал из родительского дома, а потом узнаёшь, что его снесли. В последний день работы кинотеатра собрались все нынешние и бывшие сотрудники, которые не разъехались по другим городам и странам. Вечер воспоминаний у нас был — очень душевно. Очень жаль, что мы потеряли его.

Хельга Пирогова и Александр Береснев на церемонии награждения «Народной премии» Фото: Хельга Пирогова