Назло реформе: 6 легальных способов уйти на пенсию пораньше

Скажи пенсии: «Скоро буду!» Фото: Роман Данилкин / 63.RU

В 2019 году в стране началась пенсионная реформа: в ближайшие годы она будет постепенно поднимать возраст для ухода на заслуженный отдых. В итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. Повышение возраста в первую очередь стало неприятным сюрпризом для так называемых предпенсионеров — людей, которые должны были отправиться на отдых в ближайшее время, а теперь вынуждены отложить эти планы. Но и сейчас остались лазейки, которые позволяют уйти на пенсию пораньше. Отработали свое



Новые законы учитывают, что пенсию заслуживают не возрастом, а собственным трудом. Так что если вы всю свою жизнь усиленно (а главное — официально) трудились, то имеете право отправиться отдыхать пораньше на пару лет. Но только когда вам исполнится 55 (если вы — женщина) или 60 (если мужчина). Для этого женщинам нужно иметь 37 лет страхового стажа, а мужчинам — 42. В 2019 году уйти на пенсию раньше можно будет только тем, кто работал с 18 лет. Но пока разница с пенсией по старости составит только полгода. Есть одно но: если вы учились в институте, проходили срочную службу в армии или позволяли себе перерывы между работами, то к 55 и 60 годам нужный срок стажа не наберется. Кроме того, нестраховыми считаются периоды получения пособия по безработице и время ухода за инвалидом или престарелым. А вот больничные и декрет в трудовой стаж входят. Рискуете здоровьем



Металлурги и шахтеры уходят на пенсию раньше других. Но в списках профессий есть неожиданные позиции: например, телефонист Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

О «горячем стаже», который начисляют за особо тяжелые и вредные работы, знают почти все, а вот кому и в каком случае он положен — разобраться не всегда получается. На помощь приходят установленные правительством списки профессий с особо опасными и тяжелыми условиями труда. Их всего два, но они довольно обширны. В первый входят самые тяжелые работы, выполнять которые приходится шахтерам, металлургам, сотрудникам химических и других производств, — всего 24 сферы деятельности. Таким работникам можно уйти на пенсию в 45 лет (женщины) или 50 (мужчины). Для этого первым придется отработать не меньше 7 с половиной лет на вредном производстве и 7 с половиной лет где-нибудь еще. Мужчинам придется работать дольше — им нужно 10 лет «горячего» и еще столько же какого-нибудь другого стажа. Во втором списке чуть более легкие профессии, но всё же тоже опасные — там производители стройматериалов, газосварщики, железнодорожные рабочие, всего 34 сферы деятельности. Женщинам необходимо отработать 10 лет, чтобы в 50 выйти на пенсию, мужчинам — 12,5 лет, чтобы отправиться на заслуженный отдых в 55. Правда, по столько же придется отработать дополнительно где-нибудь еще.

В этих списках можно встретить и довольно неожиданные профессии: например, телефонистов, в том числе сотрудников справочной службы. Стоит в них заглянуть и проверить, не светит ли вам досрочный выход на пенсию. Скостить срок работы можно, даже если вы не отработали полный вредный стаж. Если он больше половины требуемого, то пенсию могут назначить пораньше. Так, например, если вы мужчина и 7,5 лет отработали ночным электромонтером в метро, то отправитесь на заслуженный отдых в 57 лет. Отдельно оговаривается право на раннюю пенсию трактористок, работниц текстильной промышленности, мастеров на лесозаготовках, водителей городского общественного транспорта, летчиков, геологов, сотрудников ФСИН, спасателей и пожарных. Рожаете и воспитываете



Ваши дети скостят вам трудовой стаж Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

Для матерей, которые усиленно поднимали демографию, предусмотрено снижение пенсионного возраста. Если вы работали 15 лет и родили троих детей, можете рассчитывать на отдых после 57 лет. Если четверых, то в 56 лет, а если пятерых или больше — в 50. Если из 20 лет стажа 12 вы проработали на Крайнем Севере или 17 в районах, к нему приравненных, то для выхода на пенсию достаточно двоих детей.

Правда, и тут есть деталь: детей нужно не только родить, но и воспитывать хотя бы до 8 лет. Вы или ваш ребенок больны

Это, пожалуй, самый грустный вариант развития событий, но знать о своих правах надо. Тем более когда в жизни пришлось непросто. Так, отцы детей-инвалидов и инвалидов с детства, воспитавшие их до 8 лет, могут выйти на пенсию в 55 лет, а матери — в 50. Но это работает только для одного из родителей, плюс мужчинам придется отработать 20 лет в общей сложности, женщинам — 15. Уменьшить срок работы могут и опекуны — по году за каждые полтора года опеки над инвалидами с детства. Правда, не больше чем на 5 лет в общей сложности. И стаж нужен такой же, как и у родителей. В 55 лет могут уйти на пенсию мужчины, ставшие инвалидами из-за военной травмы, но проработавшие при этом не меньше 25 лет. Женщинам нужен стаж 20 лет, а право на пенсию по возрасту они получают в 50 лет. Раньше на пенсию уходят лилипуты, диспропорциональные карлики и инвалиды первой группы по зрению. Мерзнете



Хорошо смеется тот, кто трудится на Крайнем Севере: каждый календарный год труда приблизит выход на пенсию на четыре месяца Фото: Олег Каргаполов / 74.RU