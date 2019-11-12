«Куда ты рулишь?»: как новосибирец проучил таксиста (смотрим видео и голосуем)

Автомобили столкнулись боками Фото: скриншот youtube.com

В свежем выпуске «Куда ты рулишь?» — схватка водителя легковушки (с видеорегистратором) и таксиста на брендированной машине с логотипом «Яндекс.Такси». Последний действительно нарушил правила, пытаясь проехать прямо по полосе, предназначенной только для поворота налево. Но мог ли владелец регистратора избежать столкновения — разберёмся с экспертом в сфере безопасности дорожного движения.

Перекресток проспекта Дзержинского и улицы Красина, снега еще нет. Участники едут по проспекту в направлении центра, перед Красина есть разметка, висят указатели движения по полосам: левая — только налево, средняя — прямо и налево. Водитель легковушки с видеорегистратором движется по средней полосе и поворачивает налево на Красина — всё делает по правилам. В этот момент таксист против правил пытается проскочить прямо из полосы, предназначенной только для поворота налево — происходит столкновение. Смотрите видео!

Видео: DanilaGFX / youtube.com

— Таксисту только налево, а регистратору налево и прямо. Соответственно, виноват таксист. Руководствоваться нужно дорожными знаками, там же знаки висят. Водители должны при движении руководствоваться дорожными знаками, дорожной разметкой, — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Пункт 9.7 ПДД. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам.

Но вот какое дело — складывается такое ощущение, что водитель легковушки упорно продолжал смещаться влево и поддавливать таксиста даже после первого касания. Возможно, он хотел проучить, возможно действительно не видел — достоверно сложно сказать.

— Бывает, когда машины соприкасаются, задевают какими-то частями друг друга, бамперами, но не могут друг от друга отцепиться как бы. Поэтому такое движение возникает, как будто кто-то продолжает давить на другого. Это на самом деле не говорит о том, что кто-то специально делал это. По видеозаписи сложно говорить, специально он делал, не специально. Водитель регистратора же не должен предполагать, что тот будет нарушать, он же пошел на поворот налево, предполагая, что с крайней полосы другого движения быть не может. Он исходит из того, что водитель такси не нарушает правила.

Единственное, что таксист может сказать — что тот поворотник не включил налево, потому что у регистратора альтернатива была: либо прямо поехать, либо поворачивать налево. Соответственно, таксист подумал, раз поворотник не включен, то тот, наверное, поедет прямо, — говорит эксперт. В целом на перекрестках в подобных ситуациях действительно сложно предугадать, что другой автомобиль, да еще и находящийся в мертвой зоне, вдруг поедет не как положено, а бросится наперерез. Но по возможности стоит контролировать обстановку и уж точно не идти намеренно на столкновение, как то и предписывает пункт 1.5 ПДД — водители «должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда».

Мог ли водитель машины с регистратором избежать аварии?