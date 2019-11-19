Вид на пойму Ельцовки-1 с пешеходного моста. Хотели бы, чтобы в этом месте появился большой городской парк? Фото: Стас Соколов

Авторская колонка обозревателя НГС Стаса Соколова, в которой он рассуждает, какой парк можно было бы разбить у речки 1-я Ельцовка.

Новосибирск в очередной раз пытается решить, что делать с руслом одной из своих маленьких речек — 1-й Ельцовки. Застройщики уже выгрызли здесь порядочные куски под свои жилые комплексы, но место ещё есть. И нет никакой уверенности, что прагматические соображения не возьмут верх.

Пойма Ельцовки-1 была внесена в генплан как перспективное место для строительства автодороги (и коммерческой застройки вдоль неё) ещё больше 10 лет назад. В 2017 году после публичных слушаний городские власти вроде бы решили отказаться от этих планов и превратить эту зону в парк. Но сейчас потенциальные застройщики вновь активизировались, пытаясь убедить общественность в необходимости ещё одной автодороги. В итоге члены комиссий Совета по общественным пространствам и транспорту всё же рекомендовали оставить улицу Предпринимателей в генплане города на будущее, а сейчас развивать парковую зону в пойме реки Первая Ельцовка.

В Новосибирске пока нет опыта реализации подобных проектов. И было бы полезно посмотреть, как в принципе можно распорядится подобной территорией. И трудно будет найти лучшего примера, чем Сад Турии, который появился в середине 80-х годов в испанской Валенсии как раз на месте русла небольшой речки.

Вот как он выглядит на карте:

Парк «Сад Турии» протянулся через весь город на 7 километров Фото: google.com\maps

Испания — не самая богатая страна Европы, а Валенсия её третий по размеру город (как и Новосибирск в России). Построен он был в своё время на берегу речки Турия, которая периодически атаковала город наводнениями. Самое страшное случилось в 1957 году, после чего реку решили загнать в трубу. И тогда встал вопрос — что делать с огромными освободившимися земельными участками.

Одна из дорожек Сада Турии Фото: Стас Соколов

Первоначально правительство в Мадриде и местные чиновники собирались проложить здесь широкую автомагистраль, а землю вдоль неё раздать под коммерческую и жилую застройку. Гипермаркеты, бизнес-центры, жилые комплексы, всё как у людей. Но местная общественность восстала и добилась того, что вся бывшая пойма Турии была превращена в парк.



Проектирование и работы заняли много времени, но в 1986 году в Валенсии появился новый парк, который считается самым длинным в Европе — он протянулся на 7 километров. Внутри (в большей его части) нет ничего сверхъестественного — просто деревья, дорожки, спортивные тренажёры, теннисные корты. Здесь гуляют, бегают, приходят с детьми.

А ещё Сады Турии стали уникальной транспортной артерией, поскольку огибают исторический центр и проходят через весь город, почти достигая моря. Войдя сюда на севере, можно проехать на велосипеде или самокате несколько километров по зеленой зоне и вернуться в город уже в деловом квартале. Или уехать дальше к порту. И всё это — совершенно не мешая транспорту или пешеходам на улицах.

Появление парка существенно подняло стоимость недвижимости вдоль него Фото: Стас Соколов

Кое-что в пойме Турии, впрочем, все равно построили. Но это не торговый центр или офисные высотки, а совершенно невероятный Дворец наук и искусств — комплекс футуристических зданий, в которых разместились концертный зал, конференц-центр, музей и так далее. Теперь это одна из основных достопримечательностей Валенсии и площадка для проведения выставок, фестивалей и прочих мероприятий, которые притягивают в город людей.

Дворец искусств — часть комплекса Дворца искусств и наук в Валенсии Фото: Стас Соколов

У Новосибирска, к слову, есть своя Турия — речка Каменка, которую в своё время спрятали в трубу. И здесь также можно было разбить парк (причём не в ущерб автомагистрали), но город давно уже распродал всю землю вдоль появившейся на месте Каменки улицы Ипподромская. Причём распродал на таких мягких условиях, что большой кусок этой земли до сих пор находится в состоянии фактически пустыря. На нем ничего не строится, а привести его в порядок у города уже нет ни мотивации, ни полномочий.

Общественные пространства — как здоровье. Потерять их куда сложнее, чем восстановить. Деньги, которые сегодня можно получить от застройщика, будут моментально потрачены (и может быть даже с толком), но горожане потеряют ещё один кусок города, которым могли бы пользоваться все желающие, и который бы делал город человечней, уютней и просто красивей.

Согласны со Стасом Соколовым?