Что-то странное в тарелке: обозреватель НГС рискнул здоровьем в поисках экзотики

В Новосибирске опять начали открываться рестораны китайской кухни, причём очень разные — от потенциально модных мест до уличных закусочных. Обозреватель НГС собрал вместе все новинки, а заодно прошёлся по давно работающим заведениям, которые заслуживают внимания или просто не попадали в наши обзоры.

Новенькие

«Нихао»

(Дуси Ковальчук, 185)

Новое демократичное кафе на месте ресторана «Пекинская утка» Фото: Стас Соколов / НГС

Новая реинкарнация давно работавшей здесь «Пекинской утки». Владельцы не поменялись, они просто решили сделать место попроще с минимальными затратами. Для этого в интерьер старой «Утки» добавили современных китайских постеров, меню стало короче, порции меньше, а цены — ниже.



Чтобы совсем уже стать ближе к народу, даже свои китайские круглые пельмени баоцзы здесь называют «позами» (30 рублей штука), а похожие на вареники цзяоцзы — просто пельменями (180 рублей порция). Ну, чтобы по сто раз не объяснять. Все названия, впрочем, дублируются на китайском, и там всё названо правильно.

Свиная рулька (190 рублей) и маринованные овощи (70 рублей) в кафе «Нихао» Фото: Стас Соколов / НГС

Набор блюд (и что важнее, их исполнение) выглядит вполне аутентичным. Какая-нибудь тушеная свиная рулька с соевыми бобами в густом пряном соусе (190 рублей) — такого специально для местного рынка не придумаешь. Потому что выглядит страшновато. Хотя если вы любите рульку (и вообще свинину), то просто обязаны такое попробовать. Есть супчики, интересные салаты, маленькие закуски, при этом цены не выходят за рамки 200 рублей за позицию. Порции, конечно, не гигантские, но даже одним горячим можно наесться. Едва ли не единственное сегодня недорогое китайское кафе с настоящей национальной едой.

«Дао» (Гоголя, 42)

Детали интерьера ресторана «Дао» (общий зал) Фото: Стас Соколов / НГС

Новый ресторан на Гоголя в здании, где раньше работал комплекс «Пять элементов». Хозяин — владелец другого китайского заведения «Синлун». Интерьер сделан довольно нейтрально — восточные мотивы присутствуют в нем намёками. Из больших окон открывается вид на улицу Гоголя. Днем это зрелище не особо радостное, но вечерами, когда заоконная серость превращается в суету огней, место становится романтичным.



Кроме большого, общего зала, есть отдельная комната для компании с огромным столом, на который поставлен массивный вращающийся диск. Это такой типично китайский ресторанный гаджет, который позволяет не тянуться через весь стол к блюду, поданному на компанию. Просто поворачиваешь диск и всё.

В центре стола банкетного зала установлен специальный диск, на который ставят блюда «на компанию» Фото: Стас Соколов / НГС

В меню достаточно сбалансированный микс из экзотики (говяжий рубец, салат из сырого картофеля) и привычных, но приготовленных иначе продуктов. Тот же картофель здесь подают в виде лапши (сырым, с кисловатым холодным острым соусом) и обжаренным в сладкой карамели. Дешевле 400 рублей блюд почти нет, но прежде чем сделать заказ, стоит уточнить размер порции. Здесь можно встретить и небольшие закуски, и тазик супа на половину литров, а то и больше. Самые дешевые блюда — вонтоны (разновидность пельменей) в бульоне и салат из пекинской капусты (350 рублей).

Салат из сырого картофеля с перцем чили и огурцами (380 рублей) Фото: Стас Соколов / НГС

Интересны сочетания морепродуктов и мяса. Самое дорогое блюдо — «Треш по сычуански» (баранина, королевские креветки, говяжий желудок, свиная грудинка, древесные грибы и так далее) — стоит 1400 рублей, но это огромное блюдо весом в килограмм. Одним словом, несмотря на очевидную попытку сделать более европейское заведение, ходить сюда лучше компанией из как минимум 3–4 человек, чтобы взять по блюду на каждого и попробовать всего понемногу.



Time Wok

(Площадь Карла Маркса, 1 к6) Большой павильон между ГУМом и «Сан Сити». На стенах — драконы и прочая китайская оформительская банальщина. В меню — лапша и рис в коробочках. Ничего выдающегося, но как попытка внести какие-то новые краски в местное царство шаурмы и самсы вызывает уважение. Качество похуже, чем у «Суши Make» (там, где делают лапшу), но порции такие, что коробочки за 130 рублей за глаза хватит для сытного обеда. Несомненный плюс и просторный (для такого рода заведений), чистый зал с большими окнами

Модные

Shifu

(Красный проспект, 22) Ресторан в топовом месте — доме купца Сурикова (Красный проспект, 22), сочетающий настоящую китайскую кухню (повара все из Поднебесной) и современный европейский подход. Никаких фонариков и пучеглазых драконов, стильная мебель, из типично китайского разве что эмалированные кружки с Мао ЦзэДуном. Ну и пароварка, вынесенная в самый центр зала.

Оформление ресторана Shifu лишено привычной китайской атрибутики Фото: Стас Соколов / НГС

Единственное китайское заведение, которое четко обозначает свою специализацию — здесь готовят блюда кантонской кухни (Гуанчжоу и Гонконг). Дело в том, что Китай в гастрономическом смысле — это почти такое же широкое понятие, как, например, Западная Европа. А, согласитесь, чисто итальянский или чешский ресторанчик вызывает больше доверия, чем место, где готовят одновременно пасту, луковый суп и «вепрево колено».

«Когти Феникса» в ресторане Shifu Фото: Стас Соколов / НГС

Хедлайнер здешнего меню — это димсамы (от 220 рублей за порцию) — ещё одно название для паровых пельменей, которые характерны для южного Китая. Хороша лапша — её тут тянут самостоятельно и это чувствуется сразу, потому что она вкусна сама по себе даже безо всяких соусов. Из блюд, которые украсят ваш «Инстаграм», нельзя не упомянуть «когти Феникса» — приготовленные в сложном соусе куриные лапки. Отдельных слов стоит винная карта, которая здесь собрана из модных органических, натуральных и биодинамических вин. Некоторые из которых могут быть довольно странными, но именно эта странность порой удивительно хорошо ложится на то яркую, то, напротив, деликатную кантонскую кухню.

Dimsum Bao

(Ленина, 3)

Интерьер «Димсам бао» подражает современным закусочным Гонконга Фото: Стас Соколов / НГС

Попытка организовать собственными силами маленький кусочек Гонконга. С точки зрения дизайна, формата и прочего маркетинга, всё вышло неплохо. Но такие вещи всё же должны делать сами китайцы, простой стажировки в Китае здесь недостаточно. Тем не менее и здесь есть интересные позиции — это хороший вариант для небанального обеда или ужина за разумные деньги в самом центре города.

Из местных специалитетов можно отметить остро-кислый суп (249 рублей) и бао-бургер с «шотландским яйцом» (обжаренное в кляре яйцо с мягким желтком) — 185 рублей. Дела, правда, у заведения идут, похоже, не лучшим образом. Китайский проект появился у владельцев сразу после вьетнамского (Kung Pho). Но если Kung Pho в городе с тех пор открылось ещё три штуки (и скоро появится четвертая точка), то точка с димсамами так и осталась в единственном экземпляре. Так что стоит туда заглянуть, потому что в Новосибирске всё так быстро меняется.

Старые китайцы

«Чайный дом по-восточному»

(Ядринцевская, 46А) Китайский ресторан из Владивостока, который сначала высадился на Семьи Шамшиных, а потом перебрался в подвал на Ядринцевской. Практичные китайцы не стали делать тут никакого нового интерьера — он полностью остался от прежнего заведения под названием «Марокана». Так что пусть вас не удивляют все эти ближневосточно-африканские мотивы в оформлении.

Внутри в «Чайном доме» практически ничего не изменилось с тех пор, как здесь работало кафе «Марокана» Фото: Стас Соколов / НГС

В ресторане есть сравнительно доступные бизнес-ланчи, но стратегически он рассчитан на типично китайское застолье. Когда человек хотя бы 7–8 садятся за один стол и вместе под разговоры и вино поглощают содержимое огромных блюд, что стоят перед ними на вращающейся платформе. Для любителей приватности тут есть оставшиеся от прежнего арендатора столы-кабинки.

Салат из чёрных древесных грибов Муэр (уши дерева) за 500 рублей Фото: Стас Соколов / НГС

Специально для таких случаев здесь заготовлен целый набор гигантских блюд: двухкилограммовая баранья нога (3500 рублей), камчатский краб (целиком) — 4500 рублей, ну и, конечно, пекинская утка (3500 рублей). Заказывать всё это нужно заранее, но вы же вряд ли соберете экспромтом народу на целый стол.



Лапша по-старопекински за 300 рублей Фото: Стас Соколов / НГС

Обычные блюда тоже довольно внушительны (и массой, и ценой), но многие из них можно попросить сделать половиной порции. Хотя и тех, что не делятся, хватит зачастую на двоих, если брать ещё что-нибудь. Сделано всё основательно, даже простая лапша по-старопекински (в густом сладковато-солёном соусе со свежими овощами) долго тебя не отпускает. Палочки сами тянутся к тарелке, хотя вроде ты бы уже отставил её в сторону. «Синьхуа»

(Красноармейская, 97) Большой банкетный зал в комплексе на Никитина. Днем тут довольно странно — все столы на первом этаже большие, круглые, рассчитанные человек на 10. Даже вдвоем за таким неуютно. Девушки официантки, впрочем, приветливы. Правда, забывают предупредить, что к счету вам добавят еще 10% за обслуживание.

Зал ресторана «Синьхуа» рассчитан на проведение банкетов Фото: Стас Соколов / НГС

Порции большие, цены тоже. Блюд дешевле 500 рублей в объемном меню почти нет и забрать с собой недоеденное никто не предлагает. Что касается еды, то здесь со мной произошел и вовсе курьезный случай. Я заказал «говядину с черными древесными грибами». Так вот в блюде не было ни говядины, ни этих самых грибов.



В блюде под названием «суп из говядины и чёрных грибов муэр» (680 рублей) не оказалось ни говядины, ни грибов этого вида Фото: Стас Соколов / НГС

Передо мной была огромная миска с тушеной курятиной (сверху даже демонстративно было выложено куриное крылышко), а в качестве грибов повар взял что-то похожее на сморчки. Мы все знаем, конечно, что китайцы подделывают западные бренды, но чтобы они подделывали ещё и блюда китайской кухни, такое вижу впервые. Я потом тревожно прислушивался к организму, но пронесло. В смысле — обошлось.



Загадочное «Кафе китайской кухни» (как оно указано в 2ГИС) расположено в гаражах за рынком «Восток». Из еды здесь, правда, ничего кроме лагмана и шурпы нет Фото: Стас Соколов / НГС