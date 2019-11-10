Нашлась родня: эти сибиряки называют себя родственниками звезд и королевских особ (сходство поражает)

У кого-то история осталась на уровне домыслов, но особо настойчивые сделали тест ДНК Фото: Елизавета Фролова, Ксения Бородина / instagram.com / Анна Шелкова

Иметь звёздного дядю или тётю круто. Говорить на домашних вечеринках, что я родственник Николая Баскова (мы просто не общаемся), а Ольга Бузова — моя потерянная сестра (разлучили в роддоме), можно, почему бы и нет. Всем нам хочется быть чуточку ближе к знаменитостям, и в этом нет ничего плохого. Корреспондент НГС собрала несколько историй сибиряков, которые заявляли о родстве с популярными актрисами и телеведущими, и вспомнила несколько историй горожан, которые как две капли воды похожи на известных людей — посмотрите и убедитесь сами.



Не так давно в соцсетях гремела история о том, что популярная блогер Елизавета Фролова называет себя сестрой Ксении Бородиной — ведущей телепроекта «Дом-2». Об этом заявила сама Лиза в своем блоге в Instagram.

«У меня таких братьев и сестер в неделю по три штуки», — ответила Ксения в сторис на своей странице в Instagram

Фото: Елизавета Фролова, Ксения Бородина / instagram.com

На своей странице Елизавета Фролова отметила, что не общается с известной родственницей из-за того, что Ксения не стала ей помогать.

— Уже не получится, наверное, это скрывать. Но я не общалась с этим человеком долгое время, так как мне было отказано в помощи. (Орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. — Прим. ред.). Это объявление сибирячка сделала в сторис, и оно неожиданно быстро распространилось по Сети и дошло до самой Ксении, на что та ответила, что знать не знает — кто это.

Год назад НГС писал историю об Анне Шелковой — в детстве сотрудница детского дома сказала ей, что она дочь актрисы Эвелины Блёданс. Уже во взрослом возрасте Анна решила разобраться в этой запутанной истории — ее пригласили на шоу к Андрею Малахову «Прямой эфир».

Анна и Эвелина общаются до сих пор Фото: Анна Шелкова

Девушку позвали в Москву на тест ДНК. Тест сделали и сама Эвелина Блёданс, и ее бывший муж Юрий Стыцковский.



В эфире Эвелина сказала: — Это возможно, но нереально. В молодости у Эвелины из-за несчастного случая начались преждевременные роды. Ей сказали, что ребенок умер, но не показали его мёртвым. Результатов теста заранее никто не знал, их озвучили только в конце — они оказались отрицательными. Анна говорит, что во время эфира уже чувствовала, что Блёданс не её мать. В 2013 году новосибирец Игорь Тюньков заявил, что обнаружил родство с королевой Марией-Антуанеттой. Американская лаборатория Ancestry by DNA выдала первую генетическую карту семье из Новосибирска. — Для нас с женой эта карта представляла интерес, потому что мы были приемными детьми, — рассказал Игорь Тюньков. Своих кровных родителей они оба не знали и хотели установить хотя бы географическое происхождение.

Портрет королевы Марии-Антуанетты Фото: ru.wikipedia.org/

Оказалось, что по материнской линии геном Игоря Тюнькова входит в гаплогруппу H10a, распространенную среди европейцев. К этой же гаплогруппе относится, к примеру, королева Франции Мария-Антуанетта. Геном жены Игоря Тюнькова, Валерии, исследователи отнесли к гаплогруппе J1, также с европейской локализацией (север Италии, север Ирландии и Финляндия). Ученые указывают, что в эту гаплогруппу входит, к примеру, геном итальянского поэта Франческо Петрарки.



Летом выяснилось, что в Новосибирске живет двойник Пола Уокера — звезды фильмов «Форсаж». Внешнее сходство Влада Деморчука с актером заметили ещё в старшей школе, хотя сам он не считает себя копией голливудского актёра.

Благодаря сходству с актёром Влад нашёл работу — в соцсетях он повторяет кадры из фильмов Пола Фото: Влад Деморчук / pikabu.ru



— Знакомые все говорят. Первыми заметили в школе в Искитиме одноклассники. Когда пошёл в армию, майор, как только я приехал, сразу меня заметил и удивлялся, потом я перешёл в другую часть — там то же самое. Сам к себе я уже привык — смотрю в зеркало и не могу понять [сильно похож или не очень]. Мы смеёмся над этим. Смотрел фильмы с ним, пытался найти сходства — немного есть что-то в чертах лица, но я сам ещё не привык к этому, — считает Влад Деморчук.

В 2015 году жительница Новосибирска Мария победила в конкурсе двойников персонажей «Игры престолов», который проводил телеканал Рен-ТВ. Девушку признали двойником Арьи Старк.

Победители приняли участие в съемках промороликов российской телепремьеры 5-го сезона популярного сериала Фото: пресс-служба телеканала Рен-ТВ

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Четыре сибирячки с огромной натуральной грудью ответили на самые нескромные вопросы корреспондента НГС.

