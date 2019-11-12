Не сложилась: НГС нашёл в Новосибирске первую экспериментальную хрущёвку

Первый панельный дом в Новосибирске построили в 1960 году в качестве эксперимента — в массовое строительство затем пустили совсем другой проект Фото: Александр Ощепков / НГС

Хрущёвками принято называть панельные 5-этажки. Хотя эти дома типовые, они отличаются, а первая новосибирская хрущёвка и вовсе была экспериментальной и не похожей ни на одну другую. Корреспонденты НГС побывали в необычном доме и пообщались с его жильцами.

Хотя при Хрущёве строилось множество типовых домов, в узком смысле его имя присвоили только 5-этажным «панелькам», говорит Сергей Филонов, хранитель музея архитектуры Сибири имени Сергея Баландина.

Технология панельного домостроения — заимствованная: её изобрели во Франции после войны, когда нужно было быстро обеспечить жильём пострадавшие в бомбёжках города. Массово строили их и в Германии, а потом адаптировали проект из французского архитектурного журнала к советским условиям.



У дома большая зелёная буферная зона — машину под окнами здесь не поставишь Фото: Александр Ощепков / НГС

Панельные хрущёвки начали строить в Москве — они появились в экспериментальном квартале № 9 Новых Черёмушек, на улице Гримау. Первую новосибирскую хрущёвку, 5-этажный панельный дом на улице Космическая, 12/1, тоже придумали в Москве: по данным сайта Novosibdom.ru, конструкцию панелей и технологию их изготовления придумал инженер-конструктор Дыховичный (Абрам Ионович или его сын Юрий, не уточняется) вместе с институтом Новосибпроект.

— Почему он экспериментальный — я полагаю, что из-за сибирских условий, — говорит Сергей Филонов. — Технология-то вся европейская.



Панели для первой хрущёвки совсем не такие, как у других домов: на одну панель здесь приходится по два окошка, а не по одному Фото: Александр Ощепков / НГС

Дом построили в 1960 году, всего через три года после первой столичной хрущёвки. Но эксперимент на то и эксперимент, чтобы в доме всё было не так, как где-то ещё. Отличия заметны уже на подходе к «панельке», единственной в окружении краснокирпичных домов, построенных немногим раньше. Например, дом выше своих кирпичных соседей почти на этаж и в нём нет ни одного балкона — вообще.

Рисунок фасада тоже отличается: в привычных «панельках» на одну панель приходится одно окно, а тут — сразу по два. В четырёх подъездах здесь 80 квартир, а планировка подъездов при стандартных четырех квартирах на площадке различается: в первых трёх подъездах, по словам местных жителей, в основном 2- и 1-комнатные квартиры, а в четвёртом есть ещё и «трёшки».



Подъезды здесь такие же, как во всех других хрущёвках, с 4 квартирами на площадке, разве что выше Фото: Александр Ощепков / НГС

Квартиры здесь немного просторнее привычных хрущёвок: если площадь «однушки» ещё приближена к стандарту — всего 31 квадратный метр, то «двушки» просторнее — уже 46 «квадратов». А ещё здесь высокие для хрущёвки потолки: 2,7 м — такие квартиры массово появятся только в 9–10-этажных домах в 1970-х.

Иван Андреевич Черналь — самый старый житель дома: сейчас ему 93 года. В Новосибирск он приехал после войны, выучившись в Ростове на инженера. Сперва работал на заводе Ефремова, а потом в филиале московского института Гипростанок, который затем переименовали в Гипроэнергопром. От института его семье в 1966 году и выдали 3-комнатную квартиру в экспериментальном доме на Космической, 12/1 — вместе с ним в этот дом переехали ещё 4 или 5 сослуживцев, а осталась жить только одна бывшая коллега.



Иван Андреевич Черналь сам себя называет самым старым жителем дома Фото: Александр Ощепков / НГС

О том, что дом не самый обычный, Иван Андреевич, как и часть его соседей, знает. Хотя что в нём такого экспериментального, не очень понимает.

— Ну что нового? — недоумевает он. — Конструкция здания другая — раньше не было железобетонных, только кирпичные. Конструкция стен тут мощная. Видите, какие толстые? И высота.



Главным новшеством Иван Андреевич считает толстые стены: в последующих панельных домах они уже Фото: Александр Ощепков / НГС

По воспоминаниям Ивана Андреевича, до их семьи в доме несколько лет сразу после строительства жили студенты — видимо, испытывали дом на прочность. По данным сайта Novosibdom.ru, его постоянно инспектировали и на этапе строительства: от результата фактически зависела судьба всего крупно-панельного домостроения в городе. Жители окрестных кипичных домов гадали: сложится «панелька» или нет.

— Один специалист в частной беседе рассказывал, что когда в 60-х начали строить панельные дома, то строили их заведомо плохо: сварные стыки делали таким образом, чтобы через какое-то время, лет через 20, их было легко сломать. Тогда думали, что это времянки, — смеётся Сергей Филонов, говоря о домах, которые до сих пор живее всех живых.



У «трёшки» Ивана Андреевича не самая типичная для таких домов планировка Фото: Александр Ощепков / НГС

С достоинством первая «хрущёвка» пережила и Чуйское землетрясение в 2003 году — только, показывает Иван Андреевич, места примыкания деревянных межкомнатных стен к потолку потрескались.

Планировка в квартире Черналя не самая обычная: комнаты здесь смежные, в спальни можно попасть только из гостиной. На отсутствие балкона Иван Андреевич не жалуется, он ему не нужен. Зато в квартире множество кладовок и стенных шкафов: по одной на комнату и одна, фактически гардероб, — в прихожей.



Балкон Ивану Андреевичу не нужен, а вот кладовки и стенные шкафы в каждой комнате очень кстати. Полки для них он когда-то сделал сам Фото: Александр Ощепков / НГС

Соседка Ивана Андреевича с ним, впрочем, не согласилась и предложила «памятник поставить этим экспериментаторам». Ещё одна жительница дома, Екатерина, добавила, что, хотя дом сам по себе тёплый, отопление в нём, видимо, тоже экспериментальное.

— Начинается с 5 этажа, а заканчивается первым, и первые этажи мёрзнут, а пятые с открытыми окнами зимой. А я на первом живу.



У экспериментального дома необычный сосед, будто ребёнок: наполовину экспериментально-панельный, наполовину — кирпичный Фото: Александр Ощепков / НГС

Екатерина знает, что дом уникальный — говорит, что однажды наткнулась на это в интернете. Но гораздо интереснее ей кажется соседний дом на Новогодней, 19. Высотой всего в 4 этажа, он похож на монстра Франкенштейна: фасадные панели у него длинные и не предполагают балконов, как у экспериментального соседа, а торцы, куда балконы как раз и переехали, будто собраны из кирпичей, оставшихся от строительства окрестных 5-этажек.

У старого дома есть свои недостатки, но вариантов в нём немного. Екатерина говорит, что жители левобережья ценят место: до метро и остановок с множеством маршрутов можно быстро дойти пешком, в шаговой же доступности — лицей и вузы (среди местных жителей, знает она, есть и преподаватели), вокруг — небольшие дома с просторными и очень зелёными дворами.



Квартир в продаже в первой хрущовке мало — люди живут здесь долго Фото: Александр Ощепков / НГС

В объявлениях подчёркивают, что в доме не предусмотрен газ (в отличие от кирпичных домов по соседству, видимо), а в 2013 году в нём сделали капитальный ремонт. По данным БТИ, за полвека дом износился всего на 47%. «Однушку» здесь можно купить за 2,35 млн рублей, «двушку» — за 2,98–3 млн рублей, «трёшки» здесь не продают. В аренду квартир в доме нет вовсе. Несмотря на то, что эксперимент был, в целом, удачным, в массовое строительство проект Дыховичного в Новосибирске не запустили: вместо московской на поток поставили ленинградскую серию 1–335, разработанную Львом Юзбашевым. Вообще же в Новосибирске в 1960-е микрорайоны больше строили из кирпича, панельными были только отдельные дома, отметил Сергей Филонов.



Первая панелька — единственная в своём роде: вокруг неё только краснокирпичные дома Фото: Александр Ощепков / НГС

— У нас тогда ещё не исчерпало свои возможности строительство из кирпича. А с начала 1970-х панельное строительство начинает доминировать, и к 1972–73 годам здания большей частью возводились из панелей.

По мнению хранителя Музея архитектуры Сибири, дом достоин если не охранного статуса, то как минимум упоминаний: зданий эпохи модернизма в Новосибирске немного (самым примечательным Филонов считает «Дом Учёных» в Академгородке), а они — яркое отражение времени.



Окна на торце не сдвинуты к центру дома, как в массовых хрущовках, а расположены точно посередине панелей Фото: Александр Ощепков / НГС