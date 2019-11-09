Не фри мне! 8 фактов о картошке, которую вы всю жизнь готовили и ели неправильно

Кошки осторожно подходят к картошке. И правильно делают! Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

Самый элементарный продукт, который лежит у нас под ногами, оказался не так прост! Мы пробовали дышать над горячей картошкой, влюблялись во фритюр с первого раза и до сих пор считаем, что зеленые клубни просто недозрели. А как на самом деле? Мы спросили об этом декана факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаила Карпухина и врача спортивной медицины, преподавателя Уральского института фитнеса Тамару Крамченинову. Некоторые ответы нас, мягко говоря, удивили.



Картошка защитит от рака?

Синий, фиолетовый, белый, желтый — запутаться в разновидностях картофеля проще простого. Но чем они отличаются? Вы, наверное, и сами не раз замечали, что одни картофелины развариваются быстрее, а другие остаются крепышами, сколько их ни готовь. Есть даже специальные сорта, которые отправляют во фритюр и на заморозку. Но, кроме того, разновидности корнеплода могут значительно отличаться по количеству крахмала, составу витаминов и минералов.

Вся эта картофельная красота — не просто так Фото: Татьяна Тихонова / 74.RU

В фиолетовом картофеле с темной мякотью повышенное содержание антиоксидантов, необходимых для выведения тяжелых металлов из организма. Такие клубни рекомендуют есть в экологически неблагоприятных регионах, они полезны даже для профилактики онкозаболеваний. Правда, из-за своего странного цвета такой картофель пока не нашел должного спроса.

В той картошке, которая разваривается лучше остальных (обычной это желтые сорта), много крахмала, и она полезна для людей с недостаточным весом. А если вы хотите похудеть, для диеты лучше подойдут более крепкие красные плоды.



Зеленый картофель — самый опасный?

Увидели в магазине зеленый картофель? Обходите его стороной. Такой цвет совсем не означает, что продукт просто молодой или недозревший. Происходит это из-за нарушений технологии выращивания или вследствие того, что клубни залежались на свету. Зеленый оттенок говорит о повышенном содержании ядовитого соланина. От него, конечно, не умрешь, но легкое отравление получить просто. А вот серьезный ущерб вы нанесете организму, только если съедите несколько килограммов нечищеного, термически необработанного и незрелого картофеля. Но мы надеемся на вашу рассудительность. Зеленую картошку можно употреблять в пищу, только срезать придется слишком много. Толщина очистки в этом случае должна быть не меньше 0,3–0,5 см. Или до тех пор, пока не увидите нормальный цвет. После чистки в клубне остается 5–10% от исходного соланина.

Зеленить имеет смысл только те клубни, которые вы хотите высаживать. Они хорошо хранятся, не подвержены заболеваниям, им нипочем вредители. В остальном достаточно запомнить простые правила хранения: темное место, никаких прямых солнечных лучей, температура +2... +4 градусов, влажность воздуха — 70–75%. Будете соблюдать эти условия, и картофель сохранится достаточно долго.



Зеленый картофель придется долго чистить. И это не самое страшное Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

А фри — самый вредный?

Врачи составили рейтинг, как приготовить картошку так, чтобы она максимально сохранила полезные свойства. На первом месте оказалось запекание с кожурой, на втором — отварной в мундире (чтобы сохранить полезные вещества, картофель рекомендуют варить в небольшом количестве воды), на третьем — запеченный без кожуры. Но любую пользу можно свести на нет большим количеством специй (привет, гастрит). Приготовление пюре также «выветривает» всю вероятную пользу продукта — это будет быстрый углевод, который долго усваивается, и добра от него можете не искать. А калорий в порции пюре больше, чем в двух булочках.

Любите жареную картошку? У нас для вас не самые хорошие новости. Жарка приводит к образованию продуктов окисления. Они негативно сказываются на уровне сахара в крови и повышают плохой холестерин. К тому же, чем дольше жарите, тем больше появляется канцерогенов, а это уже влияет на желудок: гастрит и другие прелести болезней ЖКТ. Чтобы заработать себе такие заболевания и устроить проблемы с холестерином, достаточно съедать 3–4 порции такой картошки в неделю. Конечно, многое зависит от здоровья каждого человека, и все индивидуально, но если вы решите придерживаться такой диеты, результаты увидите через полгода.



На самом дне рейтинга купается в масле картофель фри. Любители такой еды не просто набивают желудок, но заодно повышают гликемический индекс — глюкоза взлетает до невиданных высот. Такая диета противопоказана людям, которые хотят сбросить лишние килограммы.

Картофель с кожурой можно есть?

Присказка о том, что картофель в мундире самый полезный, вкусный и вообще великолепный, верна только наполовину. Кожуру есть можно, но надо верно выбрать сезон и сам продукт. Лучше всего, если это будет свежий картофель прямо с грядки. В нем еще не успел накопиться злосчастный соланин, а в кожуре содержится полезная клетчатка, улучшающая, например, перистальтику кишечника.



Если кожура — то только молодая Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

Чем дольше клубни хранятся, тем больше в них накапливается вредных веществ, да и сама кожура, которая была тонкой пленкой, становится грубой коркой. Желудку сложнее ее переваривать, слизистая раздражается. Особенно такая еда противопоказана людям с острым гастритом — возможно обострение.

Бывает ли картофельная диета?

Начнем с того, что крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня. Переваривается он значительно дольше, чем тот же сахар. Таким образом, вы не ощутите резкого скачка уровня сахара в крови. Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность: 75 ккал на 100 г продукта. Существуют даже специально разработанные разгрузочные дни, включающие преимущественно картофель. Он также может служить источником белка у вегетарианцев и людей, исключающих животный белок из своего рациона по другим причинам.



Но если есть картошку ежедневно, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса. Но здесь все индивидуально, и пополнение гарантировано не всем, это зависит от профицита калорий у разных людей. Кроме того, если сочетать картошку с сырыми овощами с высоким процентом клетчатки (капуста, бобовые), быстрый углевод не так быстро пойдет во вред. Если вам кажется, что это слишком странный рацион (овощи с овощами), то попробуйте разнообразить белковой едой — мясом, рыбой, яйцами. А есть в картофеле хоть какая-то польза?

Картофель очень хорошо насыщает, причем надолго. Поэтому людям, которые интенсивно тратят энергию в течение дня и не подвержены лишнему весу, он даже показан к применению. Одна картофелина в среднем на 20–25% состоит из углеводов. Это тот компонент, который дает нам энергию. В 100 г картофеля содержится 500 мг калия, также он служит источником витамина С. Правда, чтобы получить его суточную норму, придется съесть около килограмма картошки. А это очень много, учитывая, что разрешенная норма — три-четыре клубня максимум (каждый по 120–130 граммов ).

