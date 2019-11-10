15 странных коллекций, которые сибиряки продают на Avito (от пустых бутылок до счастливых билетиков)

Как именно продавцы оценивают свои коллекции — непонятно. Цены на некоторые, кажется, и вовсе взяты с потолка Фото: Ольга Бурлакова

Продать и купить в интернете можно всё что угодно. Одни исключительно этим здесь и зарабатывают, другие просто избавляются от чего-то лишнего. Есть и те, кто расстаётся с тем, что когда-то сам коллекционировал. Журналист НГС Илья Калинин выбрал 15 самых странных коллекций, которые жители Новосибирска продают на Avito. Цены на некоторые достигают миллионов рублей.

Покупать в интернете надо так же, как на правильном восточном базаре: обойти все ряды, пощупать, попробовать, выбрать, а потом начать торговаться за окончательную цену. Как показывает опыт, лишь немногие из интернет-продавцов выставляют окончательную цену на свой товар. Кто-то честно признаётся, что взял цифры с потолка. Это как в том анекдоте про горе-торговца с очень высокими ценниками: «А почему у вас товар такой дорогой?» — «Потому что деньги очень нужны».

Иностранные и отечественные банкноты



Коллекция бумажных денег — отечественных и зарубежных Фото: Avito

Бумажные и металлические деньги, наверное, самый популярный товар в разделе «Коллекционирование» на Avito. А в нашем обзоре — ещё и самый дорогой. За коллекцию в несколько десятков банкнот разных стран и времён, с большим количеством повторяющихся экземпляров (на фото — слева), продавец Александр хочет 1 миллион рублей. В объявлении строго указано, что лот продаётся только целиком. Этот человек тут же продаёт и коллекцию монет за 3 миллиона рублей. Какие монеты — разобрать на фотографиях сложно.

— Цену такую поставил не из-за того, что это столько стоит, а чтобы не звонили и не спрашивали по одной штучке: чтобы кто попало не звонил. А кому надо, позвонят и договоримся. Полностью покупать не обязательно, как договоримся, — объяснил продавец.

Александр признался, что стоимость лота он завысил в два раза. Знакомый корреспондента НГС коллекционер, изучив выставленный на продажу материал, заметил, что в этой цене лишняя, скорее всего, пара нолей. А вот ценник в 170 тысяч рублей на коллекцию бон другого продавца (на фото — справа), по мнению Владимира, чуть ближе к истине, но тоже завышен.

Магнитики на холодильник



Магнитики на холодильник Фото: Avito

Магнитики невольно коллекционируют все, у кого дома есть холодильник. Это штука очень заразная: стоит привезти с курорта пару сувениров на магните, как потом каким-то образом они разрастаются по всей вертикальной поверхности холодильника.

Одна из коллекций, выставленных на продажу, состоит из нескольких десятков магнитов с видами разных городов России и стран мира. Дозвониться до продавца не удалось, поэтому не ясно, привозил ли он их из поездок сам или дарили друзья. Цены вполне понятные: отечественные магниты — по 80 рублей, импортные — по 130. В сувенирных лавках они стоят дороже. Но и надо заметить, что среди других объявлений можно без труда разыскать подобную сувенирку и по 50 рублей за штуку. Вкладыши и обёртки от жвачек



Вкладыши от жвачек Фото: Avito

Это собирал почти каждый, чьё детство пришлось на 1980–90 годы. Вкладыши и обёртки от популярных жвачек Turbo, Oto Moto, Bombibom и Love is были в советские годы почти школьной валютой, на которую выменивалось всё что угодно. Среди сегодняшних коллекционеров цены на вкладыши первых выпусков жевательных резинок, которые не завозились в СССР, могут достигать 1000 рублей за экземпляр.



В объявлении на Avito выставлена на продажу коллекция вкладышей из 654 штук. За всё продавец хочет получить 5000 рублей. Открытки с советскими актёрами



Открытки с советскими актёрами Фото: Avito

Ещё один популярный вид коллекционирования в советское время — открытки с актёрами. Увлечены этим хобби были в основном киноманы да девушки, вздыхающие по молодым Алену Делону и Василию Лановому.

В одной из выложенных коллекций с такими открытками представлено 58 чёрно-белых портретов. Цена за всё — 1500 рублей. Но можно и поштучно: 30 рублей. Кстати, на различных блошиных рынках Новосибирска подобные открытки с актёрами можно найти в 2–3 раза дешевле.

— Надо посмотреть, у меня покупали… Я, честно говоря, не знаю, что там осталось. А вас конкретно интересуют какие-то актёры? А у меня ещё цветные есть, — заметила по телефону автор коллекции Ирина Степановна. Пакетики с сахаром

Часть коллекции пакетиков сахара Фото: Avito

Есть, оказывается, коллекционеры и такого. Ведь в мире столько много разовых упаковок сахара, который встречается во всевозможных кафе, ресторанах, гостиницах, на различных презентациях…



Продающая пакетики с сахаром девушка Анна рассказала, что когда-то сама коллекционировала их. Сейчас готова продать по цене от 5 до 20 рублей за упаковку, обычно 5-граммовую, в зависимости от её редкости. Объяснить ценообразование на маленькие пакетики с сахаром Анна не смогла. Игрушки из шоколадных яиц и конфет



Коллекция Смурфиков Фото: Avito

Очень популярное хобби как среди детей, так и среди их родителей. В интернете можно найти как массу отдельных игрушек, так и полные серии различных выпусков: из десяти и более фигурок. Обычно собрать полностью серию удаётся не всем, поэтому комплект всегда стоит приличных денег. В нашу подборку попала коллекция смурфиков — героев популярного мультфильма — и полная серия металлических солдатиков Полтавской битвы. За каждый набор продавцы просят 3500 рублей: снижать цену и продавать фигурки по отдельности отказываются.

Серия солдатиков Полтавской битвы Фото: Avito

— Это средняя цена. Сейчас такие солдатики в полной серии столько и стоят. В каждой серии есть редкая фигурка, которую достаточно сложно было найти. Вот, например, у меня есть серия Столетней войны, я сама в неё докупаю фигурку, которой мне не хватает, за 1000 рублей. Это у меня собрались повторные коллекции, свои я ещё не продаю: пока нет необходимости и желания. Но знаю, что рано или поздно такое может наступить. Я знаю женщину, которая живёт в Сочи: она в 2014 году распродала всю свою коллекцию и купила кучу билетов на Олимпиаду. Решила, что хочет на Олимпиаду, а так как денег отдельно у неё на это не было, то ради этого продала все свои игрушки, — рассказала коллекционер фигурок из яиц и конфет Мария.

Спортивные карточки

Спортивные карточки Фото: Avito

Такие карточки раньше ассоциировались с США. В каком-нибудь американском триллере подросток обязательно хвастался в кругу приятелей редкой карточкой со знаменитым американским бейсболистом. И все вокруг понимали: «Да, это успех!». А потом карточка пропадала. Или оказывалась волшебной. Или ещё что-то.

Незаметно этот вид коллекционирования пришёл в Россию. Изначально такие карточки продаются или выдаются в качестве рекламных бонусов запакованными, чтобы до самого последнего момента сохранялась интрига: а что внутри? Среди них есть, безусловно, и дорогие, которые встречаются гораздо реже остальных.

В наш обзор попала коллекция из 249 карточек со звёздами КХЛ (на фото — слева) за 1600 рублей и хоккейные карточки игроков ХК «Сибирь» (на фото — справа). Наши хоккеисты в цене совсем не проигрывают кэхээловским. По крайней мере, на карточках. Самые дешёвые стоят по 50 рублей за штуку. Спичечные этикетки

Спичечные этикетки Фото: Avito

Ещё одно хобби, которое пришло в наше время из советского прошлого. Правда, свою былую популярность оно подрастеряло. Раньше спичечные этикетки собирали многие: их можно было отклеивать от коробков со спичками, которыми пользовались повсеместно. А ещё специально выпускались сувенирные наборы для коллекционеров: такие этикетки на обычных коробках встретить было невозможно. Часто юные коллекционеры безжалостно клеили и обычные и сувенирные этикетки на канцелярский клей в школьные альбомы для рисования.



Но потом в Советский Союз массово завезли пластмассовые одноразовые зажигалки, спички стали рудиментом, который если и выпускается, то уже без отдельно наклеенных разноцветных картинок.

Сейчас спичечные этикетки, пожалуй, один из самых недорогих предметов коллекционирования: цена одной этикетки обычно редко превышает 5 рублей. Цена этикетки в выбранном лоте ещё меньше: за 18 тематических наборов из 409 штук продавец просит всего 300 рублей.

Бутылки с мини-алкоголем



Миниатюрные бутылочки с алкоголем Фото: Avito

Да, пустые бутылки можно не только сдавать как стеклотару, но и коллекционировать. Правда, чаще всего объектами коллекционирования становятся сувенирные бутылочки очень маленького объёма. На фото коллекция именно таких: 91 штука, собиралась последних 15 лет. К сожалению, дозвониться до продавца не удалось, поэтому неизвестно, 22 500 рублей за коллекцию — это окончательная цена или возможен торг.

Пустые бутылки из-под водки Среди прочих бутылок на Avito встретилось и такое странное предложение с продажей 24 пустых бутылок из-под водки Beluga за 4500 рублей. Продавец Михаил уточнил, что продаёт их фактически по цене наклеенных на них металлических рыбок. Кому и для чего нужны пустые бутылки или металлические рыбки в таком количестве, Михаил толком пояснить не смог.



Пустые бутылки из-под дорогой водки тоже кто-то покупает Фото: Avito

— А что, запрещено продавать стеклотару? Одни рыбок, которые на бутылках, продают только по такой цене, как я оценил бутылки. Видимо, их коллекционируют. А мне отдирать рыбок не хочется, я всё целиком продаю, — заметил Михаил.

Стоимость пустой бутылки у Михаила получилась около 190 рублей. Надо заметить, что металлических рыбок с этой водки люди действительно собирают, но их можно купить по цене от 30 до 50 рублей за штуку.

Возможно, пустые бутылки от дорогой водки могут покупать те, кто готовит контрафакт для продажи по ночам. Цена настоящей водки этой марки — от 1000 рублей за 0,5 литра.

Наклейки

Наклейки с покемонами Фото: Avito

Коллекция больших и маленьких наклеек с покемонами обойдется покупателю в 800 рублей. В объявлении указано, что всего стикеров 199 штук. То есть один покемон выходит всего в 4 рубля.

Примерно столько же — до 10 рублей за штуку — стоят и другие похожие стикеры с персонажами разных мультфильмов. Дороже только наклейки из советского прошлого: они могут стоит и 50 рублей, и даже 100 за одну картинку. Почтовые марки

Та самая коллекция почтовых марок Фото: Avito

Филателия — коллекционирование марок, которое в СССР было самым популярным занятием. Вот этим действительно увлекались поголовно все: от школьников до седовласых мужчин. Школьники собирали яркие и недорогие картинки стран социалистического лагеря, а взрослые коллекционеры интересовались более дорогим материалом — негашеными марками Западной Европы, ранними советскими или дореволюционными выпусками.

Потом интерес к филателии пошёл на спад. А так как во всём мире марок было выпущено настолько много, что цена их стала очень низкой: всё, что раньше собирали школьники, стоит сейчас часто в пределах 1–2 рублей за штуку. За один средний альбом с марками, который лет 50 назад среди школьников считался настоящим сокровищем, сейчас редко дают больше 500 рублей. Правда, не все это понимают, поэтому продавцам часто кажется, что пара их альбомов всё еще остаётся сокровищем, как и в их далёком детстве.

За два альбома с коллекцией гашеных марок на темы «Фауна» и «Спорт» продавец Константин просит 10 тысяч рублей. В альбомах, судя по фото, всё тот же «набор школьника» из советского прошлого.

— Сколько там марок, я не считал. Цену поставил наугад: сколько посчитал нужным. Но при встрече всё обсуждается, — сообщил корреспонденту НГС продавец.

Маленькие машинки

Серия «Суперкары» Фото: Avito

Одно из самых дорогих увлечений в Советском Союзе, которое было не всем по карману. Металлические модели советского автопрома в масштабе 1:43 могли стоит до 10 рублей — то есть почти двухдневный заработок советского труженика.

В 1990-е годы в страну начали завозить недорогие китайские модели, которые часто изготавливались уже из пластмассы.

В двух лотах нашего обзора, коллекция автомобилей из двух серий известного журнала DeAgostini: каждый номер этого журнала рассказывает о каком-то одном предмете коллекционирования, который продаётся с журналом в комплекте. В данном случае на продажу выставлены серия полицейских автомобилей мира (48 машин) за 15 тысяч рублей и полная серия «Суперкары» (80 машин) за 20 тысяч рублей. Журналы прилагаются. По одной машинке не продаются.

Виниловые пластинки

Виниловые пластинки Фото: Avito

Раньше пластинки были почти единственным музыкальным девайсом каждой советской семьи. Магнитофоны с катушками плёнок, они ещё назывались бобинами, были недешёвым удовольствием. Оно требовало не только денег на аппаратуру и магнитофонную ленту, но и определённых усилий: что-то и где-то на эту ленту записывать. А пластинки продавались везде. Стоили 2 рубля 50 копеек за большую, на которой помещался обычно целый музыкальный альбом. В 1990-е пластинки уступили место магнитофонным компакт-кассетам, те в свою очередь сменились на CD-диски, а они уступили место цифровым носителям.

Но сейчас винил постепенно возвращается в моду. Продвинутые меломаны утверждают, что звук с виниловых пластинок особый — несравнимый с «цифрой». Купить пластинки можно как на блошиных рынках, так и в специализированных магазинах. Стоимость доходит от 20–30 рублей за штуку и до нескольких тысяч за отдельные редкие экземпляры.

Коллекция из 31 пластинки — в основном советская и мировая эстрада 1970–90-х — стоит 1500 рублей. Продавец клянётся, что все они почти новые и среди советских есть даже несколько зарубежных. В принципе, цена нормальная, если вы ностальгируете по Паулсу, Ротару, Звездинскому, Малинину и Bon Jovi. Фарфоровые куклы

Фарфоровые куклы журнала DeAgostini Фото: Avito

Ещё одна коллекция от DeAgostini, но уже из фарфоровых кукол. Каждая в отдельном футляре и в особом наряде. Цена одной такой куклы вместе с журналом была в пределах 200 рублей. Стоимость полной коллекции из ста кукол серии «Дамы эпохи» увеличилась в пять раз. Продавец хочет за всю серию 100 тысяч рублей. «Счастливые» билетики

«Счастливые» транспортные билеты Фото: Avito

Возможно, это самая необычная коллекция обзора — билеты на городской транспорт. Необычность их в том, что они все «счастливые»: это когда сумма правых чисел равно сумме левых.

Анна сама коллекционирует такие счастливые билеты, но решила своё «счастье» распродать. Пока в коллекции 135 билетов, стоят они по 20 рублей за штуку, но продаются минимум от 5 штук.

— Коллекция пополняется постоянно. Вижу, что есть подобные объявления, но пока у меня все только интересовались, не покупали. Цену просто решила сама такую поставить. Про то, что «счастливый» билет надо съедать, я слышала, но сама не ела. Заворот кишок боюсь, — весело заметила Анна.



Вы что-нибудь коллекционируете?