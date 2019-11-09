«По документам ангина, а так — Коксаки»: новосибирцы жалуются на распространение вируса в Ленинском районе

Главный инфекционист области уверяет: если бы была вспышка, то Роспотребнадзор был бы уже в курсе Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирцы сообщают о распространении вируса Коксаки в Ленинском районе: они сомневаются в диагнозах, которые ставят их детям врачи поликлиники № 18, и утверждают, что в детском саду № 445 в одной группе болеют пять-семь человек. Но официально вспышки вируса Коксаки в городе нет.

«Это Коксаки ходит» — Неофициально врачи озвучивают, что это вирус Коксаки, он сейчас ходит по городу, но документально ничего не оформляется, пишут, что ангина. Мы вызвали дежурного педиатра, она пришла и поставила нам ангину. После этого пошла сильная сыпь — мы вызываем скорую, нам говорят: «У вас ангина, а это пошла аллергия на что-то». Потом у ребёнка поднялась температура, мы в третий раз вызвали педиатра, она неофициально сказала: «Да, это Коксаки ходит». Девушкам из группы в садике сказали, что так делают, чтобы эпидемии не было, чтобы из СЭС лишние вопросы не задавали, — рассказывает Ольга, читательница НГС.



Только в их группе детсада № 445, по словам молодой мамы, с подобной ситуацией столкнулись пять-семь человек с начала ноября (в распоряжении редакции есть переписка родителей из этого чата. — Прим. ред.). Все они сомневаются в официальном диагнозе (или утверждают, что неофициально им называли другую причину недомогания), и все прикреплены к поликлинике № 18.

— На днях мы ходили к доктору на приём, там тоже мама с ребёнком была. Я спросила, что у них. Она ответила: «По документам ангина, а так — Коксаки», — утверждает Ольга.

По словам главного инфекциониста области Ларисы Поздняковой, обострение, связанное с этим вирусом, происходит ближе к осени, в том числе в купальный сезон Фото: Густаво Зырянов / НГС

Что говорят в поликлинике и детсаду Заместитель главного врача поликлиники № 18 Наталья Балдина говорит, что официально энтеровирусная инфекция вируса Коксаки у них не зарегистрирована:

— Заболеваемость по детской поликлинике на сегодняшний день ниже среднего по Новосибирску в процентном отношении. Групповой заболеваемости у нас не зарегистрировано, эти сведения также можете взять в Роспотребнадзоре — они это отслеживают.

Она добавила, что одна жалоба к заместителю главного врача поступала от мамы, которая многим недовольна. С ней работают индивидуально. Журналист НГС отправил запрос в Роспотребнадзор.



— Сезонная заболеваемость у нас обычная, детский сад не на карантине, ни одной группы на карантине нет. Все дети приходят с диагнозом «ОРВИ», — комментирует ситуацию исполняющая обязанности заведующего детским садом № 445 Ирина Роньшина.

Что такое вирус Коксаки и какие у него симптомы Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова объяснила, что есть большая группа вирусов, в том числе Коксаки, которые являются возбудителями энтеровирусной инфекции:

— Это банальная инфекция, которая проявляется катаральными явлениями — насморк, заложенность носа, — может быть какой-то кишечный синдром. Ничего необычного в этом нет, просто вирус так называется красиво — «Коксаки». Всё-таки врачи шесть лет учатся, потом интернатуру проходят, работают — наверное, они больше в медицине понимают, чем люди, которые с ней не связаны. Мы же не лезем в инженерные проекты.

Лариса Позднякова отметила, что вспышка вируса в поликлинике № 18 не зарегистрирована и в целом по городу подобного тоже нет. В 2019 году было 120 случаев диагностирования этого вируса у детей и взрослых.



В сентябре в Новосибирске уже была подобная ситуация, но врачи также просили не поддаваться панике: родители детей из сада в Заельцовском районе сомневались в том, что это ОРВИ, и винили во всём вирус Коксаки. Если вы оказывались в подобной ситуации, то расскажите свою историю журналисту НГС по телефону 8 982 781–74–07 (СМС, Viber, Telegram, WhatsApp).