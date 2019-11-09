«Помню этот дубак»: смотрим, каким выдался ноябрь много лет назад (воспоминания и старые фото)

На фото Новосибирск 7 ноября 1984 года Фото: предоставлено Натальей Решетниковой

Начало ноября выдалось в этом году аномально теплым, стрелка термометра опустилась ниже нуля лишь недавно, а слой снега лег на улицы и вовсе только в эту субботу, 9 ноября. Запоздавшую зиму принято объяснять глобальным изменением климата. НГС решил проверить эту теорию, собрав фотографии, свидетельства очевидцев и данные метеонаблюдений за разные годы. Для удобства мы выбрали дату 7 ноября — в СССР это был один из основных праздников, а значит, именно на эту дату можно найти достаточно много снимков за разные годы.

Как можно видеть на снимке ниже, и ответственные лица на трибуне, и солдаты в карауле одеты в зимнюю форму, а мальчик на первом плане даже опустил уши у зимней шапки. По данным архива метеонаблюдений (сайт pogoda-service.ru), столбик термометра в этот день не поднимался выше -8 градусов по Цельсию (ночью температура упала до -17 С).



Самое старое фото, которое удалось найти, было сделано, предположительно, в 1952 году Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска

Демонстранты шествуют по площади Ленина, машина декорирована по последней космической моде — в этом году совершил свой полёт Юрий Гагарин. Как видно по одежде горожан, в этот день тоже было не особенно жарко. Общую картину нарушает только модник в шляпе на первом плане. И действительно, в этот день температура поднялась до 2 градусов тепла, и даже ночью было не так уж холодно — всего -6 С.



Уже 1961 год Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска

На следующем фото — студенты, которые то ли собираются идти на демонстрацию, то ли уже пришли с неё. Крупными хлопьями идёт снег. Этот день выдался прохладным, но морозами это назвать нельзя — днем температура была чуть ниже -2 градусов (ночью упала ниже — -12).



Двумя годами позже, в 1963-м, в Новосибирске 7 ноября уже стояла зима Фото: Анатолий Кононенко

1970 год. Колонна с флагами идёт по Красному проспекту мимо кинотеатра имени Маяковского. Девушки благоразумно укутаны в теплые платки, а вот какой-то горячий юноша и вовсе идет без шапки. В это день было уже прохладно (-5 градусов), но морозом это назвать тоже довольно сложно. Ночью температура опустилась только до -8 градусов.

Почти пятьдесят лет назад Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска

Обратите внимание — у части школьников завязаны уши шапок-ушанок, а снег лежит даже на ветках деревьев. В этом году 7 ноября в городе температура не поднималась выше -11 градусов, ночью же столбик термометра упал до -20.

В 1976 году в первой половине ноября в городе была уже настоящая зима Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска

Однако уже на следующий 1977 год в Новосибирске в этот день было ещё тепло. На фото ниже — колонна «вооруженных солдат и матросов», которая идёт по Красному проспекту мимо Стоквартирного дома. Одеты они, как можно видеть, довольно легко, а выпавший снег, кажется, вот-вот растает. И неудивительно — температура в этот день поднялась до 0 градусов (но потом, правда, пришла уже настоящая зима).

Новосибирск 7 ноября 1977 года Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска

В 1984 году похолодало ещё больше. «Мы с братом в шубах, а отец — в кожаном пальто. Но я помню этот дубак и снег под ногами», — вспоминает Алла Семканова. Наталья Решетникова тоже вспоминает, что в этот день «точно надевала валенки». И действительно, в этот день ударил морозец под -15 (ночью — до -20 градусов).

Новосибирск 7 ноября 1984 года Фото: предоставлено Аллой Семкановой

И вот совсем уже недавнее время — демонстрация коммунистов 2010 года. Праздник перестал быть официальным, но для него всё ещё перекрывают одну из ключевых городских улиц (хотя бы на время). Как можно видеть, глобальное потепление уже тогда давало о себе знать. На асфальте нет и признаков снега, а люди одеты довольно легко. Ещё бы — вся первая половина ноября в этом году выдалась удивительно тёплой. Плюсовая температура держалась (с незначительным перерывом) до 16 числа, а 7 ноября поднялась до +8 градусов.

Девять лет назад Фото: Стас Сокоов

В этом году 7 ноября можно считать даже прохладным — температура, достигнув минусовых значений в первые дни, поднялась до +3 градусов. Но, по прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе в город должны прийти первые морозы, столбик термометра может упасть до -10, а местами даже до -20 градусов (подробный прогноз читайте тут). Так что глобальное потепление, возможно, и угрожает всему человечеству, но на Новосибирск его прямое влияние пока как-то не особенно распространяется.

Наши дни Фото: Александр Ощепков