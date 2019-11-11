Чеснок и водка против простуды: спасёт ли вас народная медицина?

Думаете, сезон простуд обойдет вас стороной? Такая вероятность есть, но на всякий случай держите под рукой аспирин. Кстати, народные советы предлагают нам целый список продуктов, которые избавят от болезней. В нем есть даже керосин! Чтобы разобраться, насколько эффективны указанные продукты, мы заручились помощью врача-терапевта Натальи Шваревой. А теперь попробуйте угадать без подсказок, что из перечисленного ниже реально работает.
Будете есть чеснок при первых признаках простуды?
Болит горло. Будем полоскать его солью и содой?
Сделаете йодную сетку, чтобы облегчить кашель?
Ингаляции горячей картошкой вылечат насморк?
Обтирать тело уксусом или водкой от температуры — это полезно?
Сделаем раствор с мёдом, чтобы капать при насморке?
Но если добавить к мёду лук, такой раствор будет полезнее и безопаснее для носа?
Малиновое варенье поможет снизить жар?
Глинтвейн полезен для профилактики простуды?
Сок чёрной редьки и мёд спасут от бронхита?
Острая еда прогревает горло и организм, ей можно вылечиться?
Для лечения ангины народные советчики предлагают такой вариант: влить одну столовую ложку керосина в стакан теплой воды. Половину стакана выпить, а оставшейся порцией прополоскать горло. Это работает?
Хотя некоторые народные средства действительно работают, не забывайте, что лечиться нужно правильно. Принимайте противовирусные препараты, занимайтесь спортом, закаляйтесь и помните, что бабушкины советы помогают чаще всего практически здоровым людям. А если вы заболеете, то кто будет проходить наши «Полезные тесты по понедельникам»?