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В Европу за 3 копейки: как сибиряку объехать европейские страны на своем авто и сэкономить кучу денег

Советы тем, кто не хочет зависеть от самолётов и поездов в путешествии по Европе

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В автопутешествие лучше ехать втроем или вчетвером

В автопутешествие лучше ехать втроем или вчетвером

Если вам интересно попутешествовать по европейским странам, посмотреть на большие города и местное захолустье, увидеть, как в реальности живут люди, впитать, так сказать, дух Старого Света — то почему бы туда не поехать на своей машине. При должной сноровке (и количестве путешественников 2–4 человека) это обойдется дешевле, чем перелеты и переезды на самолетах / поездах / автобусах, вам не придется толпиться на вокзалах и в аэропортах, подстраиваться под расписания. Кажется, что отправляться в такой путь на авто страшно и сложно, но на самом деле это вполне по силам большинству автолюбителей. Наш коллега Дмитрий Косенко пересёк за рулём всю Европу от Польши до Атлантики и сейчас расскажет обо всех нюансах автопутешествия. 

Строго говоря, вопрос о дешевизне и преимуществе автопоездки в Европу перед перелётами — неоднозначный и дискутируемый. Всё зависит от маршрута, от того, какая машина, сколько она потребляет топлива, сколько людей едет, как организованы питание и ночлег. Скажем, расстояние до Праги от Новосибирска 5300 километров, из них 900 километров по территории Евросоюза, где бензин стоит 1,4–1,7 евро за литр (100–120 рублей). Перегон среднестатистической легковушки с расходом топлива 8 литров на сотню в Прагу обойдется примерно в 23 тысячи рублей. 

Авиабилет туда же в ближайшие дни ноября стоит около 15 тысяч рублей с двумя пересадками (Москва + Санкт-Петербург / Екатеринбург / Рига). Конечно, одному человеку выгодней лететь, но если вас трое, а то и четверо, за авиабилеты заплатите больше. Но опять же на машине нужно учитывать питание в пути и ночлег. При этом не стоит забывать, что изначально вся затея является всё-таки путешествием, где вы смотрите города и страны, а не болтаетесь по аэропортам с пересадками. 

Платные дороги в Европе

Платных дорог можно избежать

Платных дорог можно избежать

Хоть в Европе бензин и дороже в 2,5 раза, но расстояния там существенно меньше — тут и начнётся экономия. В некоторых странах есть платные дороги, но их всегда можно объехать по бесплатному пути. К примеру, на пути от города Парижа до голландского Амстердама есть платный участок, за который мы отдали 16 евро. Можно было бы и по бесплатной дороге, но на час-полтора дольше.

Есть страны, где для передвижения по дорогам можно купить специальную виньетку, к примеру, Австрия или Швейцария. Стоит она не сказать чтобы сильно дорого: в Австрии на 10 дней 9,2 евро, в Швейцарии на 14 месяцев — 36 евро. 

Убитая дорога в Германии, город&nbsp;Witten

Убитая дорога в Германии, город Witten

Кстати, развенчаем миф об идеальных дорогах в Европе. В разных странах, городах и округах встречается разное качество дорожного покрытия, можно и в Германии нарваться на убитый асфальт. Или на колею в Варшаве.

Колея в столице Польши Варшаве

Колея в столице Польши Варшаве

Сколько стоит бензин в Европе

Заправки в деревнях дешевле

Заправки в деревнях дешевле

Траты на топливо — одна из самых значительных статей расходов в путешествии. Бензин в этих краях дорог и по нашим меркам, и по меркам самих европейцев — большинство предпочитает передвигаться на компактных экономичных легковушках. Очень дорогой бензин во Франции — до 1,7 евро и более за литр 95-го (Super), в других странах подешевле. Всегда есть заправки, где цены выше (в черте города, на крупных магистралях), а есть, где цены ниже (в стороне от магистралей, в деревнях). Поэтом стоит заранее изучить карту АЗС — это поможет заправляться дешевле. 

Превышать скорость не стоит

Превышать скорость не стоит

На большинстве крупных перегонов между европейскими городами скоростной лимит составляет 100–130 километров в час, а в Германии есть и безлимитные участки. Местные все как один «шпарят» по трассам с превышением скорости на 10–20 километров в час. Но вам, если хотите сэкономить на топливе, гнаться за ними не следует — машина начнёт больше «жрать», да и особой выгоды во времени, как показывает опыт, вы не получите. Оптимальная, спокойная и экономичная скорость — 90–100 километров в час. 

О камерах 

Не следует гнаться за местными, превышая скорость, и по причине возможной фиксации нарушения дорожными камерами. Хотя на многих трассах камер практически и нет — на пути Париж — Амстердам — Германия — Варшава — Минск я насчитал их буквально единицы. Да и вряд ли до вас дойдет штраф, выписанный на машину с чужеродными российскими номерами — никому эта морока не нужна. Но превышать скорость все-таки не стоит. 

О парковках

Парковка в Париже&nbsp;возле Эйфелевой башни

Парковка в Париже возле Эйфелевой башни

Больной вопрос с парковками может отравить любое автопутешествие — у вас будут постоянные хлопоты со стоянкой в центре крупных городов. Но паниковать не стоит — при желании всегда можно найти свободное место и заплатить эти несчастные 2–3 евро в час. К примеру место в Париже возле Эйфелевой башни нашлось с первого захода. 

Ни в коем случае не вставайте на места для разгрузки спецтранспорта

Ни в коем случае не вставайте на места для разгрузки спецтранспорта

Можно, конечно, и вовсе не платить, рассчитывая на то, что штраф на машину с российскими номерами не выпишут или он до вас не дойдет. Но тогда не паркуйтесь хотя бы на особо опасных местах — там, где место перечеркнуто белым крестом, там, где указано, что место предназначено только для грузовых машин. Угроза эвакуации весьма реальна.

Водители стоят на аварийке возле Лувра

Водители стоят на аварийке возле Лувра

Некоторые — и местные, и приезжие — хитрят. Просто встают на аварийке у края проезжей части, как, например, на площади перед Лувром. Благо ширина дороги позволяет, а пары минут достаточно, чтобы сфоткаться и поехать дальше.

Парковка в центре Амстердама

Парковка в центре Амстердама

Если машину надо оставить на целую ночь в центре крупного города — тоже не стоит отчаиваться. Сделайте пару кругов по кварталу вокруг вашего отеля — место наверняка найдется. 

Где жить

Бронировать отели или квартиры можно заранее (через «Букинг» или что-то ещё) или непосредственно перед приездом. Но последнее возможно только с долгосрочным «шенгеном», а если вы получаете краткосрочную визу конкретно под даты поездки, вы естественно бронируете и показываете все места ночлега заранее. В таком случае вы жестко привязаны к конкретным датам, что создает определенные неудобства и нервозность. 

Парковочные места возле отеля в Амстердаме

Парковочные места возле отеля в Амстердаме

При свободном графике возможностей для маневра больше. Мы приезжали в город и бронировали буквально перед заселением. Можно осмотреть отель, оценить возможности для парковки — и в случае чего поискать другое место. Опять же при заселении день в день появляется много вариантов по сниженным ценам. 

Чего есть

Как питаться — личное дело каждого, кто-то не может без ресторанов. Такое питание, разумеется, потребует значительных средств — простой завтрак из бургера и чая в кафе стоит 10 евро, не говоря уж об обедах и ужинах. Скромные перекусы продуктами из супермаркета обойдутся значительно дешевле — еда тут стоит примерно как у нас. Почти на всех заправках есть мини-кафешки, где можно подкрепиться выпечкой, например, сэндвичем за 3,5 евро.

Мобильная связь

Ехать можно по российскому&nbsp;«Яндекс.Навигатору»

Ехать можно по российскому «Яндекс.Навигатору»

Напоследок о мобильной связи — вам, естественно, понадобится смартфон с интернетом и навигатором. Вполне подойдет отечественный «Яндекс.Навигатор», он прекрасно знает все европейские дороги и нормально работает. Но можно воспользоваться и продуктами Google. Перед поездкой нужно узнать, сколько вам будет стоить роуминг и безлимитный интернет от вашего оператора — если вас не пугают, скажем, 350 рублей в сутки, то подключите услугу. Если хотите еще дешевле — купите местную европейскую симку. 

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КОММЕНТАРИИ (29)

Житель центра
11 ноя 2019 в 10:14

Да ну бред! Я был в Европе много раз (Испания, Италия, Франция) - на их узких улочках не то, что найти место для парковки тяжело - там даже развернуться трудно на ржавом ВЕДРЕ, если только это не малолитражка. Но малолитражке тяжело будет доехать из Новосиба до Парижа. Плюс - огромные штрафы, камеры везде, там не забалуешь. Да и парковки не найти в местах рядом с достопримечательностями.

Ну и зачем весь этот гемор ? Гораздо проще, быстрее на самолете. А там уже если так хочется сидеть за рулем своего ВЕДРА - ну возьмите ВЕДРО в аренду на месте! Ту же малолитражку.

15 ноя 2019 в 10:07

Ехать из Новосиба в Париж на своём авто - не выгодно. А зачастую на грани нереального.
1. Чтобы добраться до начала Европы (т.е. Польши), нужно мин. 5 дней. Столько же обратно. Итого 10 дней не европейского путешествия со всеми вытекающими (российские дороги по 1 полосе в каждую сторону и т.п.). Ну и какой смысл, если большинство работодателей дают отпуск макс. 2 недели?
2. Сопутствующие траты до начала Европы (питание в дороге, ночлеги, затраты на ТО авто) сводят на нет экономию, про которую рассказывает автор.
Я очень люблю автотуризм. Много раз ездил в Европу по формату: прилетаешь в какой-нибудь город (Рим, Мадрид, Франкфурт, Прага), в аэропорту берёшь на прокат авто и в путь! Если заранее планируешь поездку, заранее покупаешь авиабилеты, заранее бронируешь авто - это получается лишь на капельку дороже, чем ехать из Новосиба на своей машине, и на миллион процентов комфортнее.

Весёлый НЕ молочник
15 ноя 2019 в 09:57

Нет смысла ехать туда на своей машине из Сибири . Из Москвы ...может и да . Из Сибири - нет ! Проще самолетом до ближайшего Европейского аэропорта , ну или до самого дешёвого . А там машину в аренду . И всё.