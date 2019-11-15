В Европу за 3 копейки: как сибиряку объехать европейские страны на своем авто и сэкономить кучу денег

В автопутешествие лучше ехать втроем или вчетвером Фото: Дмитрий Косенко

Если вам интересно попутешествовать по европейским странам, посмотреть на большие города и местное захолустье, увидеть, как в реальности живут люди, впитать, так сказать, дух Старого Света — то почему бы туда не поехать на своей машине. При должной сноровке (и количестве путешественников 2–4 человека) это обойдется дешевле, чем перелеты и переезды на самолетах / поездах / автобусах, вам не придется толпиться на вокзалах и в аэропортах, подстраиваться под расписания. Кажется, что отправляться в такой путь на авто страшно и сложно, но на самом деле это вполне по силам большинству автолюбителей. Наш коллега Дмитрий Косенко пересёк за рулём всю Европу от Польши до Атлантики и сейчас расскажет обо всех нюансах автопутешествия.

Строго говоря, вопрос о дешевизне и преимуществе автопоездки в Европу перед перелётами — неоднозначный и дискутируемый. Всё зависит от маршрута, от того, какая машина, сколько она потребляет топлива, сколько людей едет, как организованы питание и ночлег. Скажем, расстояние до Праги от Новосибирска 5300 километров, из них 900 километров по территории Евросоюза, где бензин стоит 1,4–1,7 евро за литр (100–120 рублей). Перегон среднестатистической легковушки с расходом топлива 8 литров на сотню в Прагу обойдется примерно в 23 тысячи рублей. Авиабилет туда же в ближайшие дни ноября стоит около 15 тысяч рублей с двумя пересадками (Москва + Санкт-Петербург / Екатеринбург / Рига). Конечно, одному человеку выгодней лететь, но если вас трое, а то и четверо, за авиабилеты заплатите больше. Но опять же на машине нужно учитывать питание в пути и ночлег. При этом не стоит забывать, что изначально вся затея является всё-таки путешествием, где вы смотрите города и страны, а не болтаетесь по аэропортам с пересадками.

Платные дороги в Европе

Платных дорог можно избежать Фото: Дмитрий Косенко

Хоть в Европе бензин и дороже в 2,5 раза, но расстояния там существенно меньше — тут и начнётся экономия. В некоторых странах есть платные дороги, но их всегда можно объехать по бесплатному пути. К примеру, на пути от города Парижа до голландского Амстердама есть платный участок, за который мы отдали 16 евро. Можно было бы и по бесплатной дороге, но на час-полтора дольше. Есть страны, где для передвижения по дорогам можно купить специальную виньетку, к примеру, Австрия или Швейцария. Стоит она не сказать чтобы сильно дорого: в Австрии на 10 дней 9,2 евро, в Швейцарии на 14 месяцев — 36 евро.

Убитая дорога в Германии, город Witten Фото: Дмитрий Косенко

Кстати, развенчаем миф об идеальных дорогах в Европе. В разных странах, городах и округах встречается разное качество дорожного покрытия, можно и в Германии нарваться на убитый асфальт. Или на колею в Варшаве.

Колея в столице Польши Варшаве Фото: Дмитрий Косенко

Сколько стоит бензин в Европе

Заправки в деревнях дешевле Фото: Дмитрий Косенко

Траты на топливо — одна из самых значительных статей расходов в путешествии. Бензин в этих краях дорог и по нашим меркам, и по меркам самих европейцев — большинство предпочитает передвигаться на компактных экономичных легковушках. Очень дорогой бензин во Франции — до 1,7 евро и более за литр 95-го (Super), в других странах подешевле. Всегда есть заправки, где цены выше (в черте города, на крупных магистралях), а есть, где цены ниже (в стороне от магистралей, в деревнях). Поэтом стоит заранее изучить карту АЗС — это поможет заправляться дешевле.

Превышать скорость не стоит Фото: Дмитрий Косенко

На большинстве крупных перегонов между европейскими городами скоростной лимит составляет 100–130 километров в час, а в Германии есть и безлимитные участки. Местные все как один «шпарят» по трассам с превышением скорости на 10–20 километров в час. Но вам, если хотите сэкономить на топливе, гнаться за ними не следует — машина начнёт больше «жрать», да и особой выгоды во времени, как показывает опыт, вы не получите. Оптимальная, спокойная и экономичная скорость — 90–100 километров в час. О камерах Не следует гнаться за местными, превышая скорость, и по причине возможной фиксации нарушения дорожными камерами. Хотя на многих трассах камер практически и нет — на пути Париж — Амстердам — Германия — Варшава — Минск я насчитал их буквально единицы. Да и вряд ли до вас дойдет штраф, выписанный на машину с чужеродными российскими номерами — никому эта морока не нужна. Но превышать скорость все-таки не стоит. О парковках

Парковка в Париже возле Эйфелевой башни Фото: Дмитрий Косенко

Больной вопрос с парковками может отравить любое автопутешествие — у вас будут постоянные хлопоты со стоянкой в центре крупных городов. Но паниковать не стоит — при желании всегда можно найти свободное место и заплатить эти несчастные 2–3 евро в час. К примеру место в Париже возле Эйфелевой башни нашлось с первого захода.

Ни в коем случае не вставайте на места для разгрузки спецтранспорта Фото: Дмитрий Косенко

Можно, конечно, и вовсе не платить, рассчитывая на то, что штраф на машину с российскими номерами не выпишут или он до вас не дойдет. Но тогда не паркуйтесь хотя бы на особо опасных местах — там, где место перечеркнуто белым крестом, там, где указано, что место предназначено только для грузовых машин. Угроза эвакуации весьма реальна.

Водители стоят на аварийке возле Лувра Фото: Дмитрий Косенко

Некоторые — и местные, и приезжие — хитрят. Просто встают на аварийке у края проезжей части, как, например, на площади перед Лувром. Благо ширина дороги позволяет, а пары минут достаточно, чтобы сфоткаться и поехать дальше.

Парковка в центре Амстердама Фото: Дмитрий Косенко

Если машину надо оставить на целую ночь в центре крупного города — тоже не стоит отчаиваться. Сделайте пару кругов по кварталу вокруг вашего отеля — место наверняка найдется. Где жить Бронировать отели или квартиры можно заранее (через «Букинг» или что-то ещё) или непосредственно перед приездом. Но последнее возможно только с долгосрочным «шенгеном», а если вы получаете краткосрочную визу конкретно под даты поездки, вы естественно бронируете и показываете все места ночлега заранее. В таком случае вы жестко привязаны к конкретным датам, что создает определенные неудобства и нервозность.

Парковочные места возле отеля в Амстердаме Фото: Дмитрий Косенко

При свободном графике возможностей для маневра больше. Мы приезжали в город и бронировали буквально перед заселением. Можно осмотреть отель, оценить возможности для парковки — и в случае чего поискать другое место. Опять же при заселении день в день появляется много вариантов по сниженным ценам. Чего есть Как питаться — личное дело каждого, кто-то не может без ресторанов. Такое питание, разумеется, потребует значительных средств — простой завтрак из бургера и чая в кафе стоит 10 евро, не говоря уж об обедах и ужинах. Скромные перекусы продуктами из супермаркета обойдутся значительно дешевле — еда тут стоит примерно как у нас. Почти на всех заправках есть мини-кафешки, где можно подкрепиться выпечкой, например, сэндвичем за 3,5 евро. Мобильная связь

Ехать можно по российскому «Яндекс.Навигатору» Фото: Дмитрий Косенко