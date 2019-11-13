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Пахучее метро, яхта-музей и другие необычные идеи, которые сделают Новосибирск уютнее

Эти проекты мы нашли в других городах и удивились их оригинальности. Взять бы с них пример!

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Урбанисты назвали Новосибирск некомфортным. Впрочем, местные жители солидарны с такой оценкой (и даже перечисляют, за что город мог получить такое звание)

Урбанисты назвали Новосибирск некомфортным. Впрочем, местные жители солидарны с такой оценкой (и даже перечисляют, за что город мог получить такое звание)

Обидный рейтинг урбанистов, в котором Новосибирск окрестили «некомфортным», в очередной раз напомнил местным жителям о главных проблемах города. Это и пыль повсюду, и непроходимые дороги, и нехватка зелени — обо всём этом нам рассказали сами новосибирцы. Журналист НГС Ксения Лысенко решила поискать вдохновения у других регионов и найти там крутые городские идеи, которые уже успешно реализовали или только готовятся воплотить в жизнь. Это обзор не про масштабные и сложные проекты, требующие пересмотра генплана или принятия новых поправок в нормативные акты. Скорее он о том, как гениальные, но простые идеи способны изменить город, сделать его уютнее и комфортнее. Вот несколько примеров.

Вагоны с запахом в Москве

Этот эксперимент в конце октября прошёл в Москве и оказался весьма успешен. Оказывается, типичному запаху метрополитена пассажиры московской подземки почти единодушно (арома-эксперимент поддержали 90% респондентов) предпочитают запахи скошенной травы и сакуры. В пресс-службе московского метрополитена уточнили, что пока эксперимент охватил три поезда на Филёвской линии.

Пассажирам московского метро больше всего понравился аромат «сакура» — о нём высказались положительно все участники опроса

Пассажирам московского метро больше всего понравился аромат «сакура» — о нём высказались положительно все участники опроса

Об ароматизации задумались и в РЖД — там с начала лета тестируют вагоны «Невского экспресса» с запахом. Для коридоров там выбрали ароматы с цитрусовыми нотами, а для туалетов — классические запахи свежести и чистоты.

Нужны ли Новосибирску ароматизированные вагоны метро?

    Карта стрит-арта в Нижнем Новгороде

    Пока в Новосибирске уничтожают арт-объекты, в других городах делают всё, чтобы их сохранить и привлечь к ним максимальное внимание туристов. В Нижнем Новгороде, который соперничает с Екатеринбургом за звание российской столицы стрит-арта, все граффити, которыми так гордится город, нанесли на карту с указанием автора, названия рисунка и точного адреса. Всего таких объектов набралось почти две сотни.

    Новосибирску тоже есть что нанести на карту стрит-арта

    Новосибирску тоже есть что нанести на карту стрит-арта

    Раздел с утраченными рисунками тоже есть — в основном, они исчезли со стен старых домов, которые были разобраны и снесены.

    Нужно ли наносить новосибирские арт-объекты на карту?

      Туристические линии на асфальте в Перми

      Чтобы каждый турист или житель Перми мог подробнее ознакомиться с историей города без помощи гида, там прямо на асфальт нанесли пешеходные маршруты. Как указано на сайте проекта, маршрут «даёт яркое эмоциональное представление о городе на различных уровнях: визуальное, аудиальное, тактильное ощущения».

      Пешеходных маршрутов в Новосибирске пока нет, хотя достопримечательностей и исторических объектов хватает

      Пешеходных маршрутов в Новосибирске пока нет, хотя достопримечательностей и исторических объектов хватает

      В Перми маршрутов всего два: «Зелёная линия» — это главный маршрут, который объединяет в себе ключевые культурные и архитектурные объекты прошлого и настоящего города, и «Красная линия» — самый романтичный маршрут, рассказывающий о Перми через истории любви её именитых горожан.

      Хотите ли вы, чтобы в Новосибирске появились пешеходные маршруты, как в Перми?

        Яхта-музей в Москве

        Пока по Оби передвигаются экскурсионные теплоходы, однако в будущем здесь мог бы появиться плавучий музей

        Пока по Оби передвигаются экскурсионные теплоходы, однако в будущем здесь мог бы появиться плавучий музей

        Проект только готовится к реализации в столице, но планы «Канала имени Москвы» выглядят амбициозными — там задумали превратить простаивающее без дела судно «Максим Горький» (известное как «яхта Сталина») в плавучий музей. При этом культурно-музейный плавучий центр будет совершать экскурсионные туры по московскому каналу (правда, только к следующему году). Пока же уникальное судно, построенное для отдыха вождя народов, находится на реставрации.

        Нужен ли Новосибирску необычный плавучий музей?

          А вам чего не хватает в Новосибирске? Какие идеи из других городов могли бы запросто прижиться у нас? Поделитесь в комментариях.

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          КОММЕНТАРИИ (23)

          Секрет Полишине́ля
          13 ноя 2019 в 09:18

          В Метро достаточно "запаха чистоты" и отсутствие запаха креозота...
          А искусственные запахи, у многих вызывают аллергию !!!

          Фото пользователя
          13 ноя 2019 в 09:12

          Новосибирску необходимы городские власти, которые будут что-то делать полезное.

          Гость
          13 ноя 2019 в 09:18

          отсутствие метро в отдаленные районы, город строится, метро стоит