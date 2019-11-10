«Я паркуюсь как чудак»: «Лэнд Крузер» ААА — в центре буду стоять на голове у пешеходов

В новом, 152-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка красивых внедорожников с красивыми номерами, Audi на газоне и новаторский метод парковки прямо на разделительной полосе.
«Лэнд Крузер» с номерами ААА на Советской вольготно расположился в пешеходной зоне.
— Полный чудак. Это Горский микрорайон, 69/1. Раздавил весь газон, — сообщает Николай.
Еще один с красивыми номерами, ООО. Спокойно заехал на тротуар.
Lexus с номерами ООО сфотографировали на инвалидном месте.
Будем давить газоны, пока всё не скроется под снегом.
Никто не должен пройти по дорожке.
— Так паркуется чудак у подъезда на Гоголя, 34, — пишут местные жители.
Побитые бордюры, заезженные газоны. Range Rover в шоке от жизни в России.
— Театр «Красный факел». На машине нет знаков «Инвалид», я проверил. Я приехал на спектакль, и единственное место было занято, — жалуется читатель Аркадий.
«Прадо» на пешеходной дорожке — можно же обойти, ничего страшного.
— Напротив гимназии
— Уровень парковки — «бог»! Напрашивается вопрос — а что, так можно было?! — интересуется читательница Екатерина.
Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.