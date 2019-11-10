«Я паркуюсь как чудак»: «Лэнд Крузер» ААА — в центре буду стоять на голове у пешеходов

В новом, 152-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка красивых внедорожников с красивыми номерами, Audi на газоне и новаторский метод парковки прямо на разделительной полосе.

«Лэнд Крузер» на тротуаре Фото: читатель НГС

«Лэнд Крузер» с номерами ААА на Советской вольготно расположился в пешеходной зоне.

Audi на газоне Фото: читатель НГС

— Полный чудак. Это Горский микрорайон, 69/1. Раздавил весь газон, — сообщает Николай.



Range Rover на Советской Фото: читатель НГС

Еще один с красивыми номерами, ООО. Спокойно заехал на тротуар.

Lexus на инвалидном месте Фото: читатель НГС

Lexus с номерами ООО сфотографировали на инвалидном месте.

Не устают давить газоны Фото: читатель НГС

Будем давить газоны, пока всё не скроется под снегом.

Кроссовер на пешеходной дорожке Фото: читатель НГС

Никто не должен пройти по дорожке.

Перегородил подъезд Фото: читатель НГС

— Так паркуется чудак у подъезда на Гоголя, 34, — пишут местные жители.



Range Rover давит траву Фото: читатель НГС

Побитые бордюры, заезженные газоны. Range Rover в шоке от жизни в России.

Инвалидам место не достанется Фото: читатель НГС

— Театр «Красный факел». На машине нет знаков «Инвалид», я проверил. Я приехал на спектакль, и единственное место было занято, — жалуется читатель Аркадий.

«Прадо» на тротуаре Фото: читатель НГС

«Прадо» на пешеходной дорожке — можно же обойти, ничего страшного.

Людям придется обходить Фото: читатель НГС

— Напротив гимназии № 13, между ул. Селезнева и Ипподромской, — уточняет Андрей.



Встал прямо на дороге Фото: читатель НГС