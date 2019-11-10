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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: «Лэнд Крузер» ААА — в центре буду стоять на голове у пешеходов

Смотрим, как паркуются иномарки с красивыми номерами ААА, ООО и ННН

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В новом, 152-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка красивых внедорожников с красивыми номерами, Audi на газоне и новаторский метод парковки прямо на разделительной полосе. 

«Лэнд Крузер» на тротуаре&nbsp;

«Лэнд Крузер» на тротуаре 

«Лэнд Крузер» с номерами ААА на Советской вольготно расположился в пешеходной зоне. 

Audi на газоне

Audi на газоне

— Полный чудак. Это Горский микрорайон, 69/1. Раздавил весь газон, — сообщает Николай. 

Range Rover на Советской

Range Rover на Советской

Еще один с красивыми номерами, ООО. Спокойно заехал на тротуар. 

Lexus на инвалидном месте

Lexus на инвалидном месте

Lexus с номерами ООО сфотографировали на инвалидном месте. 

Не устают давить газоны

Не устают давить газоны

Будем давить газоны, пока всё не скроется под снегом. 

Кроссовер на пешеходной дорожке

Кроссовер на пешеходной дорожке

Никто не должен пройти по дорожке. 

Перегородил подъезд

Перегородил подъезд

— Так паркуется чудак у подъезда на Гоголя, 34, — пишут местные жители.

Range Rover давит траву

Range Rover давит траву

Побитые бордюры, заезженные газоны. Range Rover в шоке от жизни в России. 

Инвалидам место не достанется

Инвалидам место не достанется

— Театр «Красный факел». На машине нет знаков «Инвалид», я проверил. Я приехал на спектакль, и единственное место было занято, — жалуется читатель Аркадий. 

«Прадо» на тротуаре

«Прадо» на тротуаре

«Прадо» на пешеходной дорожке — можно же обойти, ничего страшного. 

Людям придется обходить

Людям придется обходить

— Напротив гимназии № 13, между ул. Селезнева и Ипподромской, — уточняет Андрей. 

Встал прямо на дороге

Встал прямо на дороге

— Уровень парковки — «бог»! Напрашивается вопрос — а что, так можно было?! — интересуется читательница Екатерина. 

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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КОММЕНТАРИИ (30)

Судья Дред
10 ноя 2019 в 09:11
+11 −1

Водителей лишать водительских и гражданских прав. Транспортное средство национализировать и продовать с торгов. Только так мы...

Вова
10 ноя 2019 в 09:51
+2 −9

Опять ПЕРЕХОДЯТЛЫ застонали.

Фото пользователя
10 ноя 2019 в 09:39
+11 −0

И где эвакуаторы со своей услугой эвакуации?