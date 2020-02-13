«Не хочу жить». Сотни детей жалуются, что думают о смерти, — куда они звонят и что говорят

Ссоры с родителями могут подтолкнуть подростков к депрессии Фото: Полина Авдошина

Почему в Новосибирске так много подростковых суицидов, из-за чего дети решают покончить с собой и куда звонить подростку, которого одолевают подобные мысли, — разбираемся вместе.

Дети опасаются говорить с психологами о своих проблемах, потому что не верят в анонимность служб Фото: Полина Авдошина

Почему скрывают статистику суицидов

Во время подготовки публикации журналисты НГС запрашивали у Следственного комитета по Новосибирской области статистику самоубийств среди несовершеннолетних. Ответ был однозначным: служебные сведения распространению не подлежат.



Несколько лет назад после громких публикаций в СМИ о детских суицидах СК создал рабочую группу, куда привлекли профессиональных психологов. Один из специалистов этой группы на условиях анонимности рассказал НГС, что силовики не называют реальные цифры даже приглашённым психологам. По версии профессионального сообщества, власти опасаются публично признать, что всё больше подростков задумываются о самоубийстве.

— В стране боятся публиковать статистику. Количество суицидов у нас снижается, но количество суицидальных попыток резко возросло. Сейчас в стране работают не на профилактику, а на недопущение. Если бы все эти попытки удались, то у нас была бы страшнейшая статистика. Уровень суицидальных настроений очень велик. В случаях со спасёнными — вовремя пришли родственники или друзья, спасли медики, — считает эксперт.



Тревожные регионы

Чтобы хоть как-то понять масштаб проблемы и подсчитать подростков, которые думают о суициде, редакция НГС обратилась в «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», где круглосуточно работает телефон доверия. По данным фонда, с января по октябрь 2019 года из Новосибирской области психологам 178 раз позвонили дети и их родители, чтобы рассказать о суицидальных мыслях или намерениях совершить самоубийство. Количество звонков меняется год от года, прошлый пик был в 2017 году — 153 звонка, но в 2018 году их количество снизилось до 98.

Как отмечают в фонде, суицидальных звонков не так много. Всего им с разными проблемами позвонили 12 556 раз. Чаще всего дети жалуются на насилие в семье или травлю, но психологи надеются, что 178 звонков с мыслями о суициде — это 178 спасенных жизней.

Несмотря на то что Новосибирск — третий по числу жителей город в стране, звонков от подростков, которые думают о самоубийстве, не так много. Например, из Пермского края позвонили 850 раз, из Кемеровской области поступило 549 звонков, а из Иркутской — 263. Чаще всего с мыслями о суициде звонят школьники Приволжского федерального округа, второе место за Сибирским, а на третьем Центральный федеральный округ.



На что жалуются дети по телефону доверия

Светлана Шевченко — руководитель чата сайта Детского телефона доверия. Она курирует и обучает специалистов телефонов доверия по всей стране. Им обычно звонят из-за непонимания в семье, отсутствия поддержки, насилия родственников, из-за проблем со сверстниками, травли, унижения и чрезмерной нагрузки в школе. По словам психолога, вместе с первыми мыслями о возможном суициде появляются соматические признаки — ухудшается сон, повышается уровень тревожности, появляются расстройства пищеварения, головные боли, упадок сил. Ребёнок медленно начинает уходить в себя и закрываться. — Подростки начинают звонить, когда чувствуют, что уже не справляются. Они не звонят, когда поругались с мамой или подругой, чтобы получить совет, как помириться. Это особенность менталитета русского человека — начинать что-то делать, когда понимает, что всё выходит из-под контроля. Когда они звонят, то выкладывают всё, рассказывают о страшных вещах: сексуальное насилие в семье, буллинг в школе, проблемы с родителями, первый сексуальный контакт, попытки суицида, нежелание жить. Иногда звонят попрощаться, тогда психолог работает так, чтобы ребёнок ничего с собою не совершил. Мы вытягиваем таких ребят, — рассказывает Светлана Шевченко.

Одна из главных проблем любой линии доверия в том, что многие подростки не доверяют взрослым. Дети боятся, что телефоны доверия не анонимные и что после звонка всё передадут родителям и соцслужбам, — из-за этих страхов ребёнок продолжает копить груз негативных эмоций.

Нежелание следить за своим внешним видом может быть одним из маркеров депрессии у подростка Фото: Полина Авдошина

Желание покончить с собой, по словам психолога, не появляется сиюминутно, а нарастает постепенно: от стрессов, конфликтов и чувства собственной никчёмности. — У многих есть представление, что если ребёнок сделал что-то с собой или взял пистолет и всех расстрелял, то что-то случилось резко перед этим событием. Это не так. Есть много сигналов, но не все они яркие, ребёнок не ходит по школе и не угрожает всем, он тихо замыкается в себе, у него скатываются оценки, он много болеет. Первая реакция взрослых: он ленится, надо провести воспитательную беседу, надо взяться за него. Контроль не всегда работает, от внешнего контроля ему становится только сложнее. Нужно понять, что происходит, потому что подростки очень чувствительны, от резкого замечания они могут расстроиться и перестать верить в себя. Если он не будет чувствовать поддержки, думать, что у него нет права на ошибку, это тоже может подтолкнуть, — добавляет эксперт.



Родители на грани нервного срыва Светлана Шевченко отмечает, что всё это ещё не значит, что подростку нельзя ничего говорить. Нужно создать такую среду, где можно спокойно проговаривать все возникающие проблемы. Ребёнок должен понимать, что любовь родителя не зависит от двойки по биологии. Линия доверия также работает для родителей — они, по мнению психолога, также находятся в надрыве. С одной стороны, они желают ребёнку лучшего, пытаются обеспечить всем, работают на нескольких работах, чтобы купить детям всё необходимое, с другой — у них есть такие же человеческие потребности, как и у детей. Они так же устают, подвергаются стрессу и хотят быть любимыми, но при этом несут ответственность за детей.

— Типичный запрос родителя звучит так: «Что мне нужно сделать, чтобы перестать срываться на ребёнка? Я прихожу с работы, устала, она играет в телефоне, уроки не сделаны, посуда не мыта, я на неё, она на меня», — говорит психолог.

По данным министерства труда и социального развития, на телефоны доверия новосибирские родители позвонили 1933 раза за январь–октябрь 2019 года.