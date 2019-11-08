Дешево на море: куда сбежать из Новосибирска на неделю

Загореть, когда на родине холодает — легко. Нужно только уехать Фото: Юлия Щипицина / NGS.RU

Если в этом году вы так и не доехали до моря, особо переживать не нужно: заграничные курорты ждут туристов из последнего вагона и значительно сбивают ценник. Мы изучили предложения популярных туроператоров и подобрали варианты недельного отдыха по средним ценам — можете улететь в любой день ноября и декабря.

— Улетать в отпуск после ноябрьских праздников выгодно, потому что появляется много бюджетных предложений. Лето и бархатный сезон на популярных курортах закончились, а новогодние каникулы не наступили. Поэтому предложения со скидками и горячие туры можно найти без труда, — объясняет директор по развитию «РТ Плюс» Галина Терещенко.

Мы составили топ-5 стран, где можно загореть и отдохнуть, пока соседи готовятся к Новому году. Турция

Турция в межсезонье — это отличная возможность посмотреть достопримечательности без толпы туристов Фото: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Температура: +15… +17 градусов;

море: +20 градусов;

цены (в рублях на человека): от 27 тысяч;

виза: не нужна.

В ноябре-декабре погода в Турции уже не подходит для вальяжного пляжного отдыха, да и купание в море получается весьма бодрящим. Но гостеприимным курортам всё еще есть что предложить. Во-первых, теплые бассейны при отелях работают круглый год, так что поплавать всё равно можно. Да и прочие блага цивилизации никуда не делись, а ведь Турция любима туристами именно за сочетание цены и комфорта. Во-вторых, цены сейчас радуют не только тех, кто любит отдыхать лежа (или сидя за барной стойкой), но и поклонников экскурсий. К тому же разглядывать достопримечательности гораздо приятнее, когда солнце не жарит по-максимуму — не так утомительно, да и тепловой удар исключен. Кипр



Кутить на Кипре не получится, а вот посмотреть остров и надышаться морским воздухом — да Фото: Мария Черных / E1.RU

Температура: +21… +22 градуса;

море: +22 градуса;

цены (в рублях на человека): от 27 тысяч;

виза: нужна.



В ноябре на Кипре кончаются пляжный и кутежный сезоны: море холодное, но по-прежнему можно загорать, вечеринки закрываются до следующего лета, но поездки по достопримечательностям никто не отменял. К тому же поздней осенью поток туристов снижается и на именитые развалины можно любоваться, не боясь, что кто-то отдавит вам ногу. Кстати, античной красоты тут столько, что даже удивляешься, как она могла уместиться на одном острове. Включите в программу купальню Афродиты, древний монастырь Киккос, Старый город в Никосии. С декабря можно следить, как дома и улицы украшают к Новому году и Рождеству, которое на Кипре отмечают с 23 декабря. Китай

Китай сбавил цены, чтобы посадить в свою лодку как можно больше туристов Фото: Илья Давыдов / E1.RU

Температура: +25 градусов;

море: +24 градуса;

цены (в рублях на человека): от 27 тысяч;

виза: нужна.

Самый популярный китайский курорт — город Санья, который с трех сторон окружен горами, а четвертой выходит к морю. Песчаные пляжи, тихие гавани, чистый воздух — три кита, на которых стоит отпускная перезагрузка любого уставшего за год человека. Помешать релаксу может разве что морской бриз — чем ближе новый год, тем прохладней будет ветер.

Китай — это еще и возможность колоритного шопинга. Возьмите чемодан побольше, чтобы забить его товарами made in China. ОАЭ



Эмираты сбавили цены и градус жары, поэтому русским туристам будет комфортно Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Температура: +25… +26 градусов;

море: +25 градусов;

цены (в рублях на человека): от 30 тысяч;

виза: не нужна.

Теплое море и комфортная для пляжного отдыха погода — о чем еще мечтать в ноябре, когда на улицах родного города традиционная осенняя слякоть? Эмираты готовы предоставить и то, и другое, а в придачу еще и массу развлечений на любой вкус: от автошоу, которое ежегодно проходит именно в ноябре, до тематических парков аттракционов. Интровертам в это время года в Эмиратах делать нечего: здесь самый настоящий бархатный сезон и курорты кишат туристами. Туристы любят ОАЭ не только за жаркое солнце и развитую инфраструктуру, но и за атмосферу арабской роскоши, экзотические фрукты и специфический восточный шопинг. Прежде чем отправляться в эту страну, стоит учесть, что в некоторых регионах строгие мусульманские традиции. Изучите местные порядки заранее, чтобы никого не обидеть и не нарушить закон. Который запрещает, например, распитие алкоголя, открытую одежду и поцелуи в общественных местах.

Таиланд

Когда половина курортного мира уходит в межсезонье, Тай набирает обороты Фото: Надежда Касьянова / E1.RU