Снова они: 10 крутых событий наступающих выходных (бои без правил и фестиваль британского кино)

1
В кино: Огни большого города
Сейчас модно возвращать на экраны старые фильмы — «Огни большого города» не исключение. Черно-белое немое кино с Чарли Чаплиным — идеальный вариант для вечера выходного дня. История про Маленького Бродягу, который встречает красивую слепую девушку, торгующую цветами на улице. Она по ошибке принимает его за богатого герцога. Узнав о том, что операция может вернуть ей зрение, маленький Бродяга пускается на поиски денег.
0+
2
В кино: Доктор Сон
Кино по мотивам книг Стивена Кинга — прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил страшные события в отеле Оверлук, где стал свидетелем безумия и гибели своего отца («Сияние» 1980 год.). Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одарёнными детьми.
3
В кино: Во всё тяжкое
В роли того самого культового химика никто иной, как Джонни Депп. Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться.
16+
4
В кино: Девятая
Российский триллер, сюжет уже не удивляет — Петербург XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в город с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. За расследование берется молодой офицер Ростов.
16+
5
В кино: Райские холмы
В главной роли — Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы — Миллеры», «Нерв»). Существует высокотехнологичный остров, который называется Райские холмы. Богатые семьи отправляют сюда «несовершенных» дочерей, чтобы преобразить их по своему желанию. Ведь если ты принадлежишь к высшему обществу, даже в далеком будущем брак по любви — непозволительная роскошь. Красота, покорность и непорочность — вот путь к новой жизни. Главное — подчиняться правилам.
16+
6
Концерт поп-певицы Алёны Швец
Очередная восходящая звезда (которых сейчас довольно много), вышедшая из просторов интернета. Челябинская певица исполняет музыку в стиле инди. Стала известна широкой публике в начале 2019 года благодаря клипу на песню «Соперница», а закрепила успех выходом второго альбома «Проволока из одуванчиков». В субботу девушка выступит на сцене лофт-парка «Подземка».
Где: лофт-парк Подземка
Когда: 9 ноября
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 1200 рублей
7
Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум
Дуэт выступает на сцене уже более 20 лет, их песни не нужно называть — мы итак помним их наизусть. Леонид Агутин сейчас один из наставников на шоу «Голос». Неоднократно певец говорил, что Анжелика Варум — его муза. На концерте зрителей ждут хиты танцевальных дискотек в электронном звучании и живая музыка в сопровождении группы «Эсперанто» — одного из лучших коллективов страны. Бонусом Анжелика привезла с собой танцевальный шоу-балет «Лебеди Funk» — мейнстрим современной танцевальной культуры.
Где: ДКЖ
Когда: 9 ноября
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 4600 рублей до 6500 рублей
8
Выставка «Федерация кошек»
Милые и пушистые, полосатые и в крапинку — мейн-куны, сфинксы, бенгалы и другие породы. На выставке собираются лучшие представители своих пород, и им приятно ваше внимание. Можно погладить, можно фотографировать и даже покормить, но забирать нельзя, такие правила (даже если очень хочется).
Где: ТЦ «Голден Парк»
Когда: с 23 октября по 17 ноября
Во сколько: с 10:00 до 21:00
Сколько стоит: от 100 рублей
9
Трансляция главного и со-главного боев турнира UFC FIGHT NIGHT
В главном бою вечера сойдутся россиянин Забит Магомедшарипов, который впервые выступит под эгидой UFC в России, и американец Келвин Кэттер. Бой продлится три раунда. В со-главном бою турнира ожидается столкновение тяжеловесов Александра Волкова и Грэга Харди. Бой Волков vs. Харди пройдёт также в формате трёх раундов.
Где: кинотеатр Синема Парк ТРЦ «Ройял Парк»
Когда: в ночь с 9 на 10 ноября
Во сколько: 02:00
Сколько стоит: 400 рублей
10
Фестиваль «Новое британское кино — 2019»
Ежегодный фестиваль «Новое британское кино», который Британский совет проводит совместно с арт-объединением CoolConnections, знакомит зрителей по всей России с лучшими британскими фильмами, удостоенными престижных премий Каннского, Берлинского, Лондонского и других международных фестивалей. Если вы любитель не массового кинопроката — однозначно стоит сходить.
Где: кинотеатр «Победа»
Когда: с 6 по 10 ноября
Во сколько и сколько стоит: уточнять в кассах кинотеатра