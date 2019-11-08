Снова они: 10 крутых событий наступающих выходных (бои без правил и фестиваль британского кино)

После длительных предыдущих выходных на приближающиеся субботу и воскресенье выпадает не так много событий. Поэтому на всякий случай предлагаем придумать запасной домашний план. Но если все же решите выбраться не только погулять — сходите в кино, там много новинок и интересных показов — черное-белое кино с Чарльзом Чаплиным, экранизация двух романов Стивена Кинга и загадочные убийства в Петербурге. В субботу в ДКЖ для вас споют Анжелика Варум и Леонид Агутин, а для более молодёжной публики интернет-певица Алёна Швец. А еще — котики, они никуда не уехали и по-прежнему ждут вас в гости.

