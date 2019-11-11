Вид на 200 миллионов: что стало со Сквером Славы после реконструкции (сравниваем до и после)

До реконструкции парк почти без изменений сохранял тот вид, который придали ему после строительства монумента (фото 2013 года) Фото: sibka.ru

На Монументе Славы вновь зажжен огонь, что можно считать окончанием реконструкции и самого сквера, которая заняла всё лето и большую часть осени. Разрытый еще новый асфальт на центральной аллее тогда вызвал много вопросов. Всего на реконструкцию парка из разных бюджетов было выделено больше 200 миллионов рублей. Обозреватель НГС прошёлся по дорожкам, чтобы понять, на что именно они были потрачены.

Сквер Славы — один из самых больших зеленых массивов Левобережья. Он протянулся на 800 метров между улицами Станиславского и Римского-Корсакова. Уникальной особенностью его с самого начала было то, что будучи ухоженным, этот парк всегда был лишен каких-то развлекательных элементов. Здесь не было ни аттракционов, ни кафе (если не считать единственного заведения на окраине, которое по сути стоит уже на улице Станиславского).

Так выглядели боковые аллеи парка до реконструкции (фото 2013 года) Фото: sibka.ru

До реконструкции парк находился пусть не в идеальном, но довольно хорошем состоянии. Здесь всего несколько лет назад был положен асфальт на центральной аллее и части дорожек поменьше, обновлены старые тренажеры и лестницы на детском городке. Но в целом парк оставался практически в том же виде, в каком его создали 50 лет назад.

Так выглядела детская площадка в парке в 2013 году Фото: sibka.ru

Всего на реконструкцию было выделено порядка 180 миллионов рублей, которые в разных частях поступили из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В этом году из областного бюджета на эти цели было направлено ещё около 24 миллионов рублей.

Центральная аллея парка Фото: Стас Соколов

Главное новшество — плитка, которая заменила на центральной аллее асфальт. Она однотонная, поэтому выглядит не так эффектно, как на Михайловской набережной — просто монотонные серые квадраты, уходящие вдаль. Зато теперь здесь появилась дорожка для слабовидящих, выложенная так называемой тактильной плиткой, ориентироваться по которой удобно палочкой или вообще ногами.



На Аллее оружия сменили покрытие и поставили пандусы Фото: Стас Соколов

Исчезли порядком уже выщербленные большие железобетонные плиты с площадок перед боевой техникой, по которой так любят лазить дети уже не одного поколения. Вместо них теперь ровный, гладкий бетон. Такое покрытие порадует любителей скейта и роликовых коньков.



Новые дорожки из «битого» камня Фото: Стас Соколов

Появились новые дорожки, мощеные гранитным камнем неправильной формы. Они проложены на том месте, где горожане уже протоптали тропинки и всё равно ходили «по газону». Теперь это можно сделать совершенно законно. Сами дорожки, правда, местами не отмыты от строительной пыли. Но она сама сойдет вместе со снегом весной.



Одна из боковых аллей вечером Фото: Стас Соколов

В парке полностью заменили всю систему освещения. Но если на центральной аллее просто появились новые фонари, то две боковые аллеи теперь стали освещены полностью. Раньше значительная их часть вечером погружалась в темноту. Теперь здесь появились романтические дорожки с уходящим вдаль стройным рядом огней. Светильники непростые — у них антивандальный дизайн. Светоэлементы размещены в верхней части и защищены толстым стеклом. Разбить (и вообще как-то повредить) такой фонарь будет значительно труднее.

Новые громкоговорители и камеры наружного наблюдения Фото: Стас Соколов

Кроме света в парке поменяли звук, а заодно поставили камеры наружного наблюдения. Всё это (вместе с освещением) объединено в одну систему, которая призвана добавить этому месту безопасности. Городские власти решили еще подстраховаться и поставили в нескольких местах тревожные кнопки, с помощью которых можно будет не только вызвать полицию или скорую помощь, но и дать возможность потерявшемуся ребенку сообщить о своем местонахождении. Одна из кнопок специально сделана на небольшой высоте.

Новая детская площадка Фото: Стас Соколов

Единственной зоной развлечений (кроме боевой техники, которая формально стоит здесь не за этим, конечно) в парке был небольшой детский городок и простенькие спортивные тренажёры (турник, кольца, шведская стенка и так далее). Два года назад здесь уже поставили несколько новых горок, но позже всё демонтировали. Теперь на этом месте большая детская площадка с пружинящим покрытием. Сами детские горки, лестницы и другие игровые элементы установлены уже на деньги спонсоров.

Раньше этот бетонный кот стоял на детской площадке Фото: Стас Соколов

Часть старых, ещё советских бетонных фигур сказочных зверей оставили пока в парке. И теперь учёный (по всей видимости) кот смотрит на детскую площадку, где он изначально был установлен, из-за ветвей стоящих поблизости пихт.

Новое покрытие Фото: Стас Соколов

Еще одна площадка с мягким покрытием появилась рядом (раньше здесь был просто асфальт). Здесь должна появиться уже современная спортивная зона — примерно такая, как на Михайловской набережной.

На всякий случай лавочки покрепче прибили к земле Фото: Стас Соколов

В парке появилось новые лавочки, причем их стало гораздо больше. На выбор есть две модели: длинные со спинкой и короткие без. Для них сделали вдоль дорожек специальные карманы.



Площадка вокруг Арки памяти детям-узникам фашистских концлагерей Фото: Стас Соколов

Интересное покрытие появилось в зоне, где расположены Арка памяти детям-узникам фашистских концлагерей и советский Пограничный столб. Сквозь рельефную плитку летом здесь будет пробиваться зеленая трава.

Велопарковка со стороны улицы Римского-Корсакова Фото: Стас Соколов

На углу парка организована небольшая велопарковка. Не очень понятно, правда, для кого. Кататься на велосипеде можно и по дорожкам парка (и таких любителей хватает). А оставить велосипед здесь без присмотра (чтобы пойти побегать, например) решится не всякий.



Единственное, что не претерпело никаких изменений — дорожка, протоптанная по периметру парка любителями бега Фото: Стас Соколов

Местами работы явно не закончены. Можно найти отвалившиеся плитки, недоделанную облицовку. В части парка, которая ближе к Римского-Корсакова, то там, то здесь можно обнаружить лежащие на земле детали ещё не собранных скамеек. Но это уже мелкие недоделки. Вообще, нынешний вид парка — не окончательный. Со стороны улицы Станиславского должны появиться плакучие ивы (они заменят спиленные высокие клёны). В следующем году должны отремонтировать установленный на центральной аллее 18-метровый меч, а в парке появятся новые деревья и кусты.