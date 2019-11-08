«Выгоняют за копейки»: новосибирцам, чьи дома снесут из-за четвёртого моста, дали месяц на сборы

Местные в голос твердят, что недовольны суммами, которые им предложили за дома с участками, но выбора у них нет Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Четвертый мост в Ленинском районе Новосибирска строят уже больше года. Большинство домов, которыми пришлось пожертвовать ради стройки, снесены. Жильцы оставшихся долгое время не могли добиться оценки, а теперь второпях собирают вещи, еле успевая отбиваться от мародёров, захвативших полурасселённый частный сектор. Корреспонденты НГС побывали на месте, которое через пару лет исчезнет с лица города. Подробности — в репортаже НГС. — А вы чего сюда идёте? Что вам надо? — грозно кричит местная жительница, придерживая свою собаку за ошейник. Как только она выясняет, что её просят ответить на пару вопросов о расселении, ненадолго расплывается в улыбке и, успокаивая, гладит собаку:

— А я думала, что вы за железом! (Смеётся.) Я и спрашивала, мол, зачем сюда идёте. В день по несколько раз мародёры приходят, день и ночь ходят, железо ищут. Вот, Боря, моя собака, маленько на них лает, они ещё боятся заходить сюда, — рассказывает Галина.

Оставшиеся дома должны снести до начала декабря Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Галина вместе с жителями ещё пары домов — единственные на улицах Туннельной и Большой, кто до сих пор не переехал. Остальные успели получить оценку своего имущества и съехать. Кое-где дома стоят бесхозные, а некоторые уже сравняли с землёй. Галина говорит, что по закону жильцам дают полгода на выселение, чтобы подыскать себе новое жильё, собрать вещи и съехать. Но ей и ещё паре семей дали всего два месяца.

Недавно снесённые дома, вернее, то, что от них осталось, каждый день вывозят на КАМАЗах Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— До конца ноября, сказали, уматывайте. Многие, кто раньше деньги получили, еще полгода здесь жили. А нам два месяца дали, потому что поздно оценку сделали. По очереди всех оценяли, а мы — последние.

На нашей стороне у всех мало земли, всем дали по два, по три миллиона — всем мало.

Мы писали: у нас мало земли, но дорога пойдёт по нашей стороне — дайте нам маленько побольше денег. Губернатору Травникову писали — он мэру Локтю отдал. Локоть отдал министру транспорта Костылевскому — и никому ничего не надо про нас, мы никому не нужны. Копейки дали, потому что это городу надо, мэрии. Одному напротив дали хорошо, но у него два дома, дом новый из бруса, баня, погреб хороший был. Ему дали восемь миллионов, одному-единственному. Снесли уже всё, — разводит руками Галина.

Владимир ещё не успел найти новый дом Фото: Ольга Бурлакова / НГС



Поддакивает Галине её сосед Владимир — они оба считают, что их участки стоят не меньше пяти миллионов. И если у его соседки хотя бы уже есть новое жильё, то семья Владимира ещё не знает, куда деваться. — Ищем жильё себе. Говорят: вот вам деньги, собирайте вещи и валите. Всё. За мой участок дали копейки — три миллиона. Выгоняют за копейки, а выбора нет.

Либо я беру столько, сколько дают, либо я вообще ничего не получаю за дом.

У них вообще непонятно. Одни дома решили не сносить, хотя четыре года назад по ним как раз дорога шла. В итоге их не сносят, а дорога идёт где-то здесь. Кого-то устроила оценка, они свалили сразу. У меня по-другому, дали два месяца на сборы и всё. Либо так, либо «мы на вас в суд подадим». Всем по полгода, а мне два месяца дали, вот так они захотели.

На Большой теперь куча брошенных домов — они привлекают мародёров и бездомных, жалуются местные Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В брошенных домах оставили мусор и ненужный хлам — некоторые додумались оставить даже собак Фото: Ольга Бурлакова / НГС



На свалках можно встретить не только мародёров Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Мы купили за областной больницей участочек — там дырявый дом стоит, весь гнилой. Сейчас его восстанавливаем. А куда деваться? Я в квартиру не хочу — 40 лет здесь прожила, в доме. У меня и газ, там полдома, и здесь двухэтажечку построили, туалет, ванна — всё есть, — говорит Галина.



По её словам, ей уже пытались отключить газ — рабочие обрезали трубу, но после жалобы всё-таки восстановили. «Так что достаётся нам», — сетует она.

Всего под снос пошли больше 700 домов — в основном это частный сектор на улице Большой Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Под снос для четвёртого моста в этом году и в следующем попали больше 700 зданий на обоих берегах — это частные дома, гаражи, здания промзоны и АЗС на Станционной, Туннельной и Большой улицах. Оценку начали проводить ещё год назад, и уже тогда многие местные жители выражали недовольство и считали, что за их участки им предлагают слишком мало — в два раза меньше за сотку. ГКУ «Мост», которое готовит стройплощадку для моста, с претензиями жильцов не согласилось — по их данным, средняя цена домов составляла 5–6 миллионов.



Мимо таких пейзажей каждый день ходят оставшиеся жители Большой и Туннельной Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мусор на Туннельной перемешан со строительным песком Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В таких пейзажах по сути остаются жить местные, чьи дома под снос не попали Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня улица Туннельная выглядит пессимистично: серые пейзажи разбавляют груды того, что когда-то было жилыми домами, а ещё свалки — люди оставили хлам здесь, но убирать его не торопятся. Снесённые дома рушат, а затем грузят на КАМАЗы — в шуме и пыли каждый день проводят жильцы домов, которые не попали под снос, и, видимо, ещё долго будут соседствовать со стройплощадкой.

На Большой каждый день раздаётся сильный грохот — снесённые дома частями вывозят на свалку Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Мы не входим в их планы, а те снесённые участки объявили промзоной. На каком основании вообще? Мы не знали, что здесь будет промзона. Эти снесли, а нас оставили, — говорит Валентина, чей дом находится по соседству с брошенным жильем. — У нас внуки в детский садик, в школу ходят. Тут пыль, шум, дорогу всю разбивают, дышать нечем. Вот представьте. За нашим огородом начали карьер рыть — для песка или для чего, не знаю. У нас центр города — пять минут на электричке и центр, метро рядом. Почему людей так обманули, 200 тысяч за сотку всего?

Примерно на месте этих домов будущий мост должен пересечь железнодорожные пути Фото: Ольга Бурлакова / НГС

НГС отправил официальный запрос в областное министерство транспорта и дорожного хозяйства с просьбой объяснить, почему некоторых жителей так поздно предупредили о выселении, по каким критериям оценивали их участки и каковы дальнейшие планы на эту территорию.

Четвёртый мост проложат по левому берегу и соединят с площадью инженера Будагова на правом Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Улица Большая заметно опустела и обросла завалами мусора Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Все 700 домов для стройплощадки под мост должны снести за год — к ноябрю 2020 года Фото: Ольга Бурлакова / НГС