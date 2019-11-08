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Дороги и транспорт
Репортаж

«Выгоняют за копейки»: новосибирцам, чьи дома снесут из-за четвёртого моста, дали месяц на сборы

Корреспонденты НГС побывали на месте, которое через пару лет исчезнет с лица города

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Местные в голос твердят, что недовольны суммами, которые им предложили за дома с участками, но выбора у них нет&nbsp;

Местные в голос твердят, что недовольны суммами, которые им предложили за дома с участками, но выбора у них нет 

Четвертый мост в Ленинском районе Новосибирска строят уже больше года. Большинство домов, которыми пришлось пожертвовать ради стройки, снесены. Жильцы оставшихся долгое время не могли добиться оценки, а теперь второпях собирают вещи, еле успевая отбиваться от мародёров, захвативших полурасселённый частный сектор. Корреспонденты НГС побывали на месте, которое через пару лет исчезнет с лица города. Подробности — в репортаже НГС.

— А вы чего сюда идёте? Что вам надо? — грозно кричит местная жительница, придерживая свою собаку за ошейник. Как только она выясняет, что её просят ответить на пару вопросов о расселении, ненадолго расплывается в улыбке и, успокаивая, гладит собаку: 

— А я думала, что вы за железом! (Смеётся.) Я и спрашивала, мол, зачем сюда идёте. В день по несколько раз мародёры приходят, день и ночь ходят, железо ищут. Вот, Боря, моя собака, маленько на них лает, они ещё боятся заходить сюда, — рассказывает Галина.

Оставшиеся дома должны снести до начала декабря

Оставшиеся дома должны снести до начала декабря

Галина вместе с жителями ещё пары домов — единственные на улицах Туннельной и Большой, кто до сих пор не переехал. Остальные успели получить оценку своего имущества и съехать. Кое-где дома стоят бесхозные, а некоторые уже сравняли с землёй. Галина говорит, что по закону жильцам дают полгода на выселение, чтобы подыскать себе новое жильё, собрать вещи и съехать. Но ей и ещё паре семей дали всего два месяца. 

Недавно снесённые дома, вернее, то, что от них осталось, каждый день вывозят на КАМАЗах

Недавно снесённые дома, вернее, то, что от них осталось, каждый день вывозят на КАМАЗах

— До конца ноября, сказали, уматывайте. Многие, кто раньше деньги получили, еще полгода здесь жили. А нам два месяца дали, потому что поздно оценку сделали. По очереди всех оценяли, а мы — последние. 

На нашей стороне у всех мало земли, всем дали по два, по три миллиона — всем мало.

Мы писали: у нас мало земли, но дорога пойдёт по нашей стороне — дайте нам маленько побольше денег. Губернатору Травникову писали — он мэру Локтю отдал. Локоть отдал министру транспорта Костылевскому — и никому ничего не надо про нас, мы никому не нужны. Копейки дали, потому что это городу надо, мэрии. Одному напротив дали хорошо, но у него два дома, дом новый из бруса, баня, погреб хороший был. Ему дали восемь миллионов, одному-единственному. Снесли уже всё, — разводит руками Галина.

Владимир ещё не успел найти новый дом

Владимир ещё не успел найти новый дом

Поддакивает Галине её сосед Владимир — они оба считают, что их участки стоят не меньше пяти миллионов. И если у его соседки хотя бы уже есть новое жильё, то семья Владимира ещё не знает, куда деваться. 

— Ищем жильё себе. Говорят: вот вам деньги, собирайте вещи и валите. Всё. За мой участок дали копейки — три миллиона. Выгоняют за копейки, а выбора нет. 

Либо я беру столько, сколько дают, либо я вообще ничего не получаю за дом.

У них вообще непонятно. Одни дома решили не сносить, хотя четыре года назад по ним как раз дорога шла. В итоге их не сносят, а дорога идёт где-то здесь. Кого-то устроила оценка, они свалили сразу. У меня по-другому, дали два месяца на сборы и всё. Либо так, либо «мы на вас в суд подадим». Всем по полгода, а мне два месяца дали, вот так они захотели.

На Большой теперь куча брошенных домов — они привлекают мародёров и бездомных, жалуются местные

На Большой теперь куча брошенных домов — они привлекают мародёров и бездомных, жалуются местные

В брошенных домах оставили мусор и ненужный хлам — некоторые додумались оставить даже собак

В брошенных домах оставили мусор и ненужный хлам — некоторые додумались оставить даже собак

На свалках можно встретить не только мародёров&nbsp;

На свалках можно встретить не только мародёров 

— Мы купили за областной больницей участочек — там дырявый дом стоит, весь гнилой. Сейчас его восстанавливаем. А куда деваться? Я в квартиру не хочу — 40 лет здесь прожила, в доме. У меня и газ, там полдома, и здесь двухэтажечку построили, туалет, ванна — всё есть, — говорит Галина.

По её словам, ей уже пытались отключить газ — рабочие обрезали трубу, но после жалобы всё-таки восстановили. «Так что достаётся нам», — сетует она. 

Всего под снос пошли больше 700 домов — в основном это частный сектор на улице Большой&nbsp;

Всего под снос пошли больше 700 домов — в основном это частный сектор на улице Большой 

Под снос для четвёртого моста в этом году и в следующем попали больше 700 зданий на обоих берегах — это частные дома, гаражи, здания промзоны и АЗС на Станционной, Туннельной и Большой улицах. Оценку начали проводить ещё год назад, и уже тогда многие местные жители выражали недовольство и считали, что за их участки им предлагают слишком мало — в два раза меньше за сотку. ГКУ «Мост», которое готовит стройплощадку для моста, с претензиями жильцов не согласилось — по их данным, средняя цена домов составляла 5–6 миллионов

Мимо таких пейзажей каждый день ходят оставшиеся жители Большой и Туннельной&nbsp;

Мимо таких пейзажей каждый день ходят оставшиеся жители Большой и Туннельной 

Мусор на Туннельной перемешан со строительным песком&nbsp;

Мусор на Туннельной перемешан со строительным песком 

В таких пейзажах по сути остаются жить местные, чьи дома под снос не попали&nbsp;

В таких пейзажах по сути остаются жить местные, чьи дома под снос не попали 

Сегодня улица Туннельная выглядит пессимистично: серые пейзажи разбавляют груды того, что когда-то было жилыми домами, а ещё свалки — люди оставили хлам здесь, но убирать его не торопятся. Снесённые дома рушат, а затем грузят на КАМАЗы — в шуме и пыли каждый день проводят жильцы домов, которые не попали под снос, и, видимо, ещё долго будут соседствовать со стройплощадкой. 

На Большой каждый день раздаётся сильный грохот — снесённые дома частями вывозят на свалку

На Большой каждый день раздаётся сильный грохот — снесённые дома частями вывозят на свалку

— Мы не входим в их планы, а те снесённые участки объявили промзоной. На каком основании вообще? Мы не знали, что здесь будет промзона. Эти снесли, а нас оставили, — говорит Валентина, чей дом находится по соседству с брошенным жильем. — У нас внуки в детский садик, в школу ходят. Тут пыль, шум, дорогу всю разбивают, дышать нечем. Вот представьте. За нашим огородом начали карьер рыть — для песка или для чего, не знаю. У нас центр города — пять минут на электричке и центр, метро рядом. Почему людей так обманули, 200 тысяч за сотку всего? 

Примерно на месте этих домов будущий мост должен пересечь железнодорожные пути&nbsp;

Примерно на месте этих домов будущий мост должен пересечь железнодорожные пути 

НГС отправил официальный запрос в областное министерство транспорта и дорожного хозяйства с просьбой объяснить, почему некоторых жителей так поздно предупредили о выселении, по каким критериям оценивали их участки и каковы дальнейшие планы на эту территорию. 

Четвёртый мост проложат по левому берегу и соединят с площадью инженера Будагова на правом&nbsp;

Четвёртый мост проложат по левому берегу и соединят с площадью инженера Будагова на правом 

Улица Большая заметно опустела и обросла завалами мусора&nbsp;

Улица Большая заметно опустела и обросла завалами мусора 

Все 700 домов для стройплощадки под мост должны снести за год — к ноябрю 2020 года&nbsp;

Все 700 домов для стройплощадки под мост должны снести за год — к ноябрю 2020 года 

Строительство четвёртого моста через Обь под рабочим названием «Центральный» Новосибирску одобрили в конце 2017 года. Площадку для него планируют подготовить к 2020 году — работы здесь начали в конце прошлого сентября.

Новый мост, который хотят сделать платным, должен соединить площадь Будагова с площадью Труда 5-километровой магистралью, а возвышаться над ним будет огромный пилон в виде буквы «Н».

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КОММЕНТАРИИ (102)

Гость
8 ноя 2019 в 07:16

Офигели! Ценности их халупы не представляют абсолютно никакой! Там только земля, которая максимум стоит 1,5-2 млн! А им по 3 дают и они еще не довольны!

Фото пользователя
8 ноя 2019 в 07:21

Судя по фотографиям, цену на халупы сильно завысили.

8 ноя 2019 в 07:30

ИМХО давать надо не деньги, а квартиры. Во-первых людям надо где-то жить. Во-вторых деньги имеют свойство "испарятся". В третьих если потом захотят снова в частный дом то квартиру можно и продать.
А так вероятных бомжей плодим