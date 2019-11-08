Старые клячи: топ-5 бэушных авто за 1,5 миллиона, которые будут лучше новой машины

Растущие цены на автомобили плевать хотели на умеренную инфляцию и стабильный рубль — автопроизводители повышают стоимость машин по нескольку раз в год. В итоге средняя цена на новую машину, по данным «Автостата», в 2019 году перевалила за психологическую отметку в 1,5 миллиона рублей, поднявшись за год на 8,5%. Сумма в 1 536 000 рублей — довольно ощутимая для обычного гражданина, а если он хочет новую иномарку, придется выложить еще больше — тут средний ценник 1 795 000 рублей. Для многих выход из положения — только идти на вторичный рынок, ну или присматриваться к отечественным новым авто по средней цене 662 000 рублей. Что же толкового можно отыскать в разных сегментах на вторичке за 1,5 миллиона — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.

Lexus RX 350

Lexus RX 350 Фото: auto.ru

Премиальный кроссовер Lexus RX нам достанется 2010 года выпуска — это будет автомобиль в предпоследнем кузове (3-е поколение, дорестайл). Несмотря на почти 10-летний возраст, машина в самом расцвете сил — «тойотовский» ресурс еще не исчерпан, выглядит кроссовер по-прежнему современно и солидно, богатое оснащение и отделка будут радовать водителя и пассажиров, простора салона и багажника с запасом хватит для повседневных нужд. Кроссовер оснащается бодрым атмосферником 3,5 литра мощностью 277 л. с., автоматом и системой полного привода. А это значит, что и на трассе при обгонах машина будет удобной, и по грязи в случае чего проползти можно. Плюс бонус от осознания обладания премиальной маркой Lexus.

Toyota Camry



Toyota Camry Фото: auto.ru

Этот седан — оптимальный вариант и по уровню комфорта, и по возрасту, и по затратам на содержание, недаром Camry так популярна. На вторичке за 1,5 миллиона можно найти машину 2016 года выпуска — ей всего-то 3 годика, считай «почти новьё». Брать следует экземпляр с кожаным салоном, как можно более богатым оснащением и 2,5-литровым двигателем (вместе с ним в паре работает гидроавтомат). В такой конфигурации машина будет высоколиквидна при последующей перепродаже. 181-сильного двигателя хватит для оптимальных разгонов в городе и на трассе, всё-таки автомобиль не из маленьких — 1,5 тонны веса, 4,9 метра длины. Единственный момент — Camry ну никак не годится для сколь-нибудь сложных дорожных условий. Во-первых, только передний привод; во-вторых, скромный клиренс и большая колесная база; в-третьих, здоровенные свесы, особенно передний. Посмотрите на эти седаны на городских улицах — значительная часть с перекосами переднего бампера из-за наезда на бордюры и препятствия.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander Фото: auto.ru

Если хочется кроссовер за те же деньги и такого же молодого возраста — то, пожалуйста, Mitsubishi Outlander, весьма популярный аппарат (посмотрите на него тут). Год чуть похуже — 2015-й, атмосферник 2,7 литра, 167 сил, полный привод. Вариаторная КП кого-то отпугнет, но в целом потребитель к ней привык, тем более что на этой машине в таком возрасте особых проблем быть не должно. Конечно, яростно буксовать на жёстком бездорожье с вариатором и муфтой в полном приводе на Outlander не следует, но городские зимние преграды он возьмет легко. Недостаток машины — в слегка старомодном интерьере, но, с другой стороны, салон кроссовера порадует простором, а багажник — очень удобным для погрузки проёмом. Toyota Land Cruiser Prado



Toyota Land Cruiser Prado Фото: auto.ru

А вот и тяжелая артиллерия. Но чем тяжелей, тем старей — «Прадо» будет 2008 года выпуска. Это последние машины 3-го поколения в старом 120-кузове, и внешний вид такого «Прадика», конечно, уже далек от современности. Впрочем, зачем ему современность: рамным внедорожникам идут классические формы без вычурных дизайнерских штучек. 4-литровый мотор выдаёт 249 л. с., с бездорожьем помогают справиться постоянный полный привод, блокировки и 22-сантиметровый клиренс. «Прадо» может вместить 7 человек, а если дополнительные сиденья в багажнике сложены, то к вашим услугам 1150 литров грузового объема.

Mercedes-Benz GLA-Class



Mercedes-Benz GLA-Class Фото: auto.ru

Премиальный автомобиль, «немец», да ещё и не старый (2014 год), да ещё и кроссовер — чем не вариант для города. GLA-Class совсем компактный паркетник, но в салоне особых проблем с простором нет, клиренс достаточный, привод полный. Турбированные 2 литра, 211 «лошадей», роботизированная коробка передач — тут уж каждый сам решает, бояться ли новых технологий или нет. Зато ощущения от езды и владения Mercedes-Benz совсем не такие, как от массовых авто: вас порадуют и динамика, и управляемость, и качественный интерьер. И экономия топлива — тоже немаловажный момент.

Какую машину с пробегом вы бы купили за 1,5 миллиона?