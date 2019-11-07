«Скромность — это комплекс»: эпатажная автор — о том, почему сибирячки живут в сараях и не любят себя

Влада Якушевская нашла ответы на самые волнующие вопросы публики Фото: instagram.com/yakushevskaya

Скандальный блогер Влада Якушевская приехала в Новосибирск, чтобы представить свою первую (ходят разговоры, что будет и вторая) написанную книгу «Спроси меня как. Быть любимой, счастливой, богатой собой». В книжном магазине «Капитал» вчера прошла встреча с автором — посмотреть на кумира и задать нескромные вопросы собралось больше сотни человек — были и поклонницы Якушевской, и случайно заглянувшие в книжный магазин гости, и не особо понимающие, что происходит, мужчины — они пришли со своими половинками. Корреспондент SHE.НГС тоже сходила на презентацию популярной книги и узнала, что волнует женщин сегодня — как удержать мужчину, наладить сексуальную жизнь и не ревновать.



В сентябре мы публиковали интервью Влады Якушевской — автор рассказала, почему у сибирячек плохой секс и мало денег. Публика восторженно встретила Владу, подписчики вручили ей цветы — одна из девушек даже пришла в образе той самой Зины — главной героини книги и постов Якушевской: Ксения облачилась в халат тигровой расцветки, намотала на голову чалму из полотенца и прихватила с собой собаку. Позже выяснилось, что это участницы марафона, который проводит Якушевская, чтобы помочь женщинам наладить отношения с самой собой.

К концу мероприятия книг в продаже не осталось Фото: Алёна Золотухина

Самые волнующие вопросы публики, как выяснилось, — как удержать мужчину, не ревновать и наладить сексуальную жизнь: — Влада, как справиться с ревностью?



— Ревность — это чувство, присущее даже маленьким детям. Зачем его прятать? Если я ревную — это плохо. Нам навязали этот стереотип — ревность как неуверенность себе. Не нужно его бояться, главное — различать, когда уже паранойя, а когда нет. — Насколько важно обсуждать со своим мужчиной вопросы секса?

— Про секс тоже можно не говорить, можно борщ варить дальше. Нужно разговаривать, а с кем еще обсуждать, если не с близким человеком, нужно говорить об этом и с детьми, чтобы они потом не выросли зашуганными. Нас учили, что скромность украшает человека, такая добродетель. Только скромность — это комплекс. Вот ты и сидишь такая скромная, никому не нужная, зато порядочная. Это не про беспорядочные связи сейчас — просто поймите, что всё хорошо в меру.

— С какой стороны подойти к мужчине, чтобы об этом с ним откровенно заговорить? — Спереди, да же, мужчины? Шучу. Ну что за вопрос, не надо к этому готовиться, это же естественно, не надо стесняться говорить о своих желаниях. Может быть, он хочет того же самого, что и вы, пазл сложился, и всё совпало. Нужно разговаривать — самое страшное, когда вы живете как соседи и понятия не имеете, что в душе у человека. А почему? Потому что вы боитесь мнения о себе — сейчас я ему скажу и что он обо мне подумает? На берегу обсуждайте.

Влада говорит, что, возможно, она напишет вторую часть, но об этом пока рано говорить Фото: предоставлено Владой Якушевской

Между делом Якушевская советует сначала наладить отношения с собой, по её мнению, когда с самой собой все хорошо, то и мужчина сам придет и все остальное, что хочется, — тоже. — Как в браке дольше сохранить страсть со своим мужчиной? — Не нужно забывать о себе. Сначала ты такая львица, отвела под венец, детей ему родила и расслабилась — куда же он теперь денется. А на работе секретарша, которая не расслабилась, а ты дома, уставшая. Всегда нужно ухаживать за собой.

— То есть для своего мужчины? А если мне и так нормально? — А при чем тут он? Для себя. Вы храм своей души. Как можно жить в сарае? Мне и так нормально, ноги волосатые. Я себя люблю до такой степени, что мне доставляет кайф ухаживать за собой. Это же прикольно, ты сразу наполняешься женской энергией, это проявление любви к себе.

К концу мероприятия настроение аудитории слегка поменялось — кто-то загрустил, а кто-то, наоборот, воодушевился Фото: Алена Золотухина