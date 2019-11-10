Уходим в завязку: как выбрать зимнюю шапку, которая будет вам к лицу

Чтобы пережить зиму с высоко поднятой головой, нужно, чтобы на ней была шапка. В компании стилиста Анастасии Гомзиковой мы посмотрели на головные уборы, в которых тепло и модно. Тенденция этого сезона — лаконичность, поэтому стилист советует отдавать предпочтение спокойным аксессуарам без лишнего декора.
— Помните, что в моде не только шапки, но и шляпы, косынки, чалмы, повязки и даже панамы, — напоминает Анастасия.
Пушистая база
Пушистая и легкая, такая шапка — незаменимый элемент в гардеробе модницы. Помните, что базовая шапка должна не плотно прилегать к голове, а быть чуть свободнее: так будет комфортно и вам, и вашей прическе. Обтягивающие и тугие шапки портят не только внешний вид, но и настроение.
Шапка крупной вязки
Шерстяные шапки крупной вязки — и теплые, и модные. Стилист советует выбирать спокойную вязку — без устаревших принтов и лишних украшений типа ягод или цветочков.
— Чтобы наверняка не ошибиться с расцветкой, приглядитесь к однотонным шапкам крупной вязки, — отмечает Анастасия.
Шапка-бини
С бини мы знакомы с детства: под модель подходит любая свободная шапка без завязок, которая не прилегает к макушке, а, наоборот, оставляет немного свободы над вашей головой.
В этом сезоне бини — просто спасительная вещь, ведь надевать ее можно с чем угодно: хоть с пальто, хоть с пуховиком или шубой.
Шапка с помпоном
Помпоны остались в моде, но не все: смело выкидывайте разноцветные и большие модели. А вот если помпон небольшой и в тон шапке — оставляйте.
— Шапка с помпоном больше подходит образу casual и пригодится для занятий спортом или прогулок, — советует стилист.
Зимняя панама
Панамы можно носить не только летом, но и зимой: теплые модели уже не первый сезон на подиумах модных домов и полках магазинов. Чтобы панама выглядела стильно, ее лучше сочетать с объемными пуховиками или модными шубами-чебурашками. Но останавливаться только на этих вариантах не нужно: миксуя гардероб, вы наверняка отыщете оригинальное и удобное для вас сочетание панамы с верхней одеждой.
Тёплые косынки
Она вернулась из очень далекого прошлого и покорила сердца современных модниц. Косынка, конечно, должна быть лаконичной, без сложных узоров и лишних украшений. А вот выполнена может быть из любого материала: от трикотажа до шерсти.
Кроме всего, косынка — это еще и функционально. Не захотите надеть как головной убор, косынка станет шарфом или накидкой.
Капор или балаклава
Смелые модницы в этом сезоне выбирают капор — тот самый чепчик из детства, в который мамы нас закутывали через слезы и «не могу». Современный капор — удобная и теплая вещь, которую к тому же не обязательно покупать, а можно связать самостоятельно.
Берет
Актуальных беретов на прилавках много: они вязаные и кожаные, однотонные, цветные или леопардовой расцветки. Тем не менее главная примета модного берета — минимализм: без лишнего декора, страз, пайеток, вышивки и принтов.
Перед тем как отправиться за новой шапкой, запомните три правила:
- оцените гардероб. С чем вы будете носить головной убор? Нужно, чтобы он подходил ко всем комплектам верхней одежды и обуви. Уникальная модель — шапка-бини, которая подходит к любой одежде и всем типам лица;
- посмотритесь в зеркало. Шапка должна подчеркивать лицо, поэтому обратите внимание на цвет модели. Если заметили, что кожа потускнела или на ней проступают красные пятна, новая шапка вам не идет. А если в ней ваши глаза стали ярче, кожа кажется ровнее и красивее — берем и не сомневаемся;
- не льстите себе. С шапкой важно соблюдать принцип соразмерности. Если у вас полноватое лицо, лучше взять модель с объемом и крупной вязки. А если же вы миниатюрная девушка с небольшой головой, громоздкая шапка будет смотреться несоразмерно. В этом случае подойдут прилегающие модели гладкой вязки.
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