Уходим в завязку: как выбрать зимнюю шапку, которая будет вам к лицу

Это всё — разные модели шапок, и подойдут они не каждой Фото: aliexam, 7.2.14.a.k, yulyasakharova / Instagram.com

Чтобы пережить зиму с высоко поднятой головой, нужно, чтобы на ней была шапка. В компании стилиста Анастасии Гомзиковой мы посмотрели на головные уборы, в которых тепло и модно. Тенденция этого сезона — лаконичность, поэтому стилист советует отдавать предпочтение спокойным аксессуарам без лишнего декора. — Помните, что в моде не только шапки, но и шляпы, косынки, чалмы, повязки и даже панамы, — напоминает Анастасия. Пушистая база

Пушистая и легкая, такая шапка — незаменимый элемент в гардеробе модницы. Помните, что базовая шапка должна не плотно прилегать к голове, а быть чуть свободнее: так будет комфортно и вам, и вашей прическе. Обтягивающие и тугие шапки портят не только внешний вид, но и настроение.



Шапка крупной вязки

Шерстяные шапки крупной вязки — и теплые, и модные. Стилист советует выбирать спокойную вязку — без устаревших принтов и лишних украшений типа ягод или цветочков.

— Чтобы наверняка не ошибиться с расцветкой, приглядитесь к однотонным шапкам крупной вязки, — отмечает Анастасия.

Шапка-бини

С бини мы знакомы с детства: под модель подходит любая свободная шапка без завязок, которая не прилегает к макушке, а, наоборот, оставляет немного свободы над вашей головой. В этом сезоне бини — просто спасительная вещь, ведь надевать ее можно с чем угодно: хоть с пальто, хоть с пуховиком или шубой. Шапка с помпоном

Помпоны остались в моде, но не все: смело выкидывайте разноцветные и большие модели. А вот если помпон небольшой и в тон шапке — оставляйте. — Шапка с помпоном больше подходит образу casual и пригодится для занятий спортом или прогулок, — советует стилист. Зимняя панама

Панамы можно носить не только летом, но и зимой: теплые модели уже не первый сезон на подиумах модных домов и полках магазинов. Чтобы панама выглядела стильно, ее лучше сочетать с объемными пуховиками или модными шубами-чебурашками. Но останавливаться только на этих вариантах не нужно: миксуя гардероб, вы наверняка отыщете оригинальное и удобное для вас сочетание панамы с верхней одеждой.



Тёплые косынки

Она вернулась из очень далекого прошлого и покорила сердца современных модниц. Косынка, конечно, должна быть лаконичной, без сложных узоров и лишних украшений. А вот выполнена может быть из любого материала: от трикотажа до шерсти.

Кроме всего, косынка — это еще и функционально. Не захотите надеть как головной убор, косынка станет шарфом или накидкой. Капор или балаклава

Смелые модницы в этом сезоне выбирают капор — тот самый чепчик из детства, в который мамы нас закутывали через слезы и «не могу». Современный капор — удобная и теплая вещь, которую к тому же не обязательно покупать, а можно связать самостоятельно.

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